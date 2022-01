Los expertos cuestionan la necesidad de revacunar contra la covid

No hay evidencia científica ni tampoco lo sugieren los órganos reguladores, pero muchos países ya se han montado al carro de la cuarta vacuna. Chile, Israel o Reino Unido han empezado a inyectar esta dosis de refuerzo y España se unirá a ellos en pocos meses, cuando se cumplan cinco meses desde que la población inmunodeprimida recibió la tercera. En este escenario, los expertos advierten que no hay evidencia científica que avale la necesidad de volver a inocular este pinchazo en un periodo de tiempo tan corto y cuestionan que la población deba vacunarse de forma indefinida contra la covid-19.

"Dada la eficacia demostrada por las vacunas actuales, no hay evidencias que sugieran que una cuarta dosis deba ser administrada en un futuro cercano". Así lo contempla la Sociedad Española de Inmunología (SEI) que también ha remarcado que "no tiene sentido dar una tercera dosis a personas sanas y jóvenes, como es el grupo entre 18 y 40 años”, tal y como propone el Ministerio de Sanidad. Consideran que este refuerzo es aún menos necesario "cuando muchas de ellas acaban de contagiarse con la variante Ómicron y ya han adquirido un refuerzo natural".

La viróloga del CSIC, Margarita Del Val coincide con ellos y admite “no entender” la decisión de vacunar a personas que acaban de pasar la enfermedad que, según las directrices del Ministerio de Sanidad, deberían volver a vacunarse en 4 semanas tras el diagnóstico. “No tiene sentido inmunológico porque el sistema queda reforzado con la infección”, afirma la científica del CSIC, que señala que tampoco tiene sentido logístico. "¿Van a vacunar en un mes a la mitad de los españoles?", se pregunta la viróloga. Además, hace hincapié en que no se debería tratar, de ninguna manera a la covid como una gripe, tampoco en lo que se refiere a la vacunación. Para empezar porque "la vacuna contra la covid más efectiva que la de la gripe y porque el coronavirus muta 10 veces menos". Pero también porque existen otros tantos virus conviviendo con nosotros para los que tan solo se protege a la población una vez sin necesidad de inocular una dosis de refuerzo. Es el caso de la vacuna del neumococo para mayores de 65 años que, como indica Del Val, "es tan potente que con una vez que se inocule, es suficiente".

García Rojas considera que primero hay que culminar las vacunaciones e incorporar a los rezagados

Los expertos están de acuerdo en que habrá una parte de la población que, seguramente, requerirá dosis de refuerzo, y es aquella que padezca algún tipo de inmunosupresión. Sin embargo, no creen que, en este caso, la inoculación se deba hacer a corto plazo porque, de momento, no hay datos que avalen esta decisión. "Es un debate que no deberíamos estar abriendo ahora", lamenta el jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias, Amos García Rojas, quien destaca que "no hay evidencia de que se requiera, y ni siquiera los órganos reguladores lo están recomendando". "Lo que toca ahora es completar la vacunación a aquellos que no la hayan terminado e incorporar a los rezagados", asevera el epidemiólogo. En Canarias aún hay 287.478 personas que aún no han recibido su primer pinchazo - incluyendo a los menores entre 5 y 11 años -, lo que representa al 13,7% de la población.

"Las personas que tienen inmunodepresión responden peor a las vacunas, porque desarrollan peor los anticuerpos contra la covid, pero todavía no se sabe si están menos protegidos porque no hay datos", insiste, por su parte, la viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val. La experta recuerda que, antes de tomar decisiones "hay que estudiar los datos clínicos para saber si estas personas están teniendo más riesgo o no” frente al coronavirus antes de vacunarles de nuevo. Sin esta información, insiste, "no tiene sentido poner una cuarta vacuna poco después de la tercera", porque además, "la cuarta dosis puede ser una mejora, pero no tremenda".

Un estudio reciente, realizado en Israel, va en consonancia con la afirmación de la viróloga española. Según los resultados preliminares de un estudio del Centro Médico israelí Sheba, una dosis de refuerzo tanto de Pfizer como de Moderna solo es "parcialmente efectiva" contra la variante ómicron, que actualmente, es la dominante absoluta en las Islas y gran parte de España. "A pesar del aumento de los niveles de anticuerpos, la cuarta vacuna solo ofrece una defensa parcial contra el virus. Así, las vacunas (Pfizer/Moderna), que eran más eficaces frente a variantes anteriores, ofrecen menos protección frente a ómicron", anunció Gili Regev-Yochay, director de la investigación. "El aumento en los niveles de anticuerpos que vimos tanto con Moderna como con Pfizer es ligeramente superior al que vimos después de la tercera vacuna de refuerzo", aseguró, por su parte, Regev-Yochay, directora de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, que sin embargo detecta una menor efectividad con actual variante dominante.