El incremento de hospitalizaciones, clave en el paso de Gran Canaria al nivel 4 de alerta covid

Gran Canaria y La Palma pasarán a partir de las 00.00 horas del próximo sábado, 22 de enero, al nivel 4 de alerta sanitaria por Covid-19, debido al aumento de las hospitalizaciones. Así lo notificó ayer la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias tras situarse la capacidad asistencial en ambas islas en riesgo muy alto, una decisión «extraordinaria» que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, explicará este jueves a los miembros del Consejo de Gobierno.

En el caso de Gran Canaria, el informe de la Dirección General de Salud Pública advierte que, tanto los indicadores de Incidencia Acumulada a 7 y 14 días, como los relacionados con la incidencia en mayores de 65 años en riesgo muy alto ha experimentado un empeoramiento en los relacionados con los de capacidad asistencial, que en la última semana se situaba en un 15,58% en camas convencionales y 26,43% en UCI. Respecto a La Palma, la ocupación en camas convencionales asciende en una semana, de nivel de riesgo medio a muy alto -con un 15,76%-, aunque el de las UCI se mantiene en nivel muy bajo -3,85%-.

En el día de ayer, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notificó 5.549 nuevos casos de coronavirus, que eleva a 91.257 los casos activos, de los cuales 85 están ingresados en UCI y 539 permanecen hospitalizados. El resto, 90.633 -el 99,3%- se encuentran aislados en sus domicilios con cuadro leve de la infección o asintomáticos. Desde que comenzó la pandemia se han notificado 229.445 positivos de Covid-19.

Tenerife sumó ayer 2.727 positivos que elevan a 43.746 los casos activos; mientras que Gran Canaria registró 1.865 contagios en las últimas 24 horas y 33.903 activos. Lanzarote, con 515 casos más, cotnabiliza 6.594 activos; Fuerteventura sumó 290 y sus positivos ascienden a 4.956; y La Palma tiene 6.171 con 106 positivos registrados ayer. En el caso de La Gomera, contabilizaron 18 contagios y 194 activos; y El Hierro suma 28 positivos, y acumula 226 activos.

Continúa también en ascenso el número de víctimas mortales por Covid-19, tras registrarse ayer el fallecimiento de cinco personas, tres mujeres y dos varones, de entre 80 y 90 años, todos con patologías previas -tres en Gran Canaria y dos en Tenerife-.

Respecto a las nuevas restricciones a las que se someterán Gran Canaria y La Palma tras subir al nivel 4 a partir de las 00.00 horas del sábado, 22 de enero, figura el hecho de que la hostelería deberá adelantar su horario de cierre a las doce de la noche; mientras que los límites de aforo serán los mismos que en el nivel 3: en interiores al 33% y al 75% en exteriores. También sigue siendo obligatorio el certificado Covid para acceder a los establecimientos y actividades sujetos a límites horarios y de aforos en los niveles 3 y 4, aunque no permite que éstos pueden beneficiarse de aplicar medidas del nivel inferior como venía sucediendo cuando el uso del certificado Covid se mantenía como voluntario. Estas medidas están en vigor hasta el 24 de enero.

Aforo.

Para la hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías, el aforo de los establecimientos se sitúa en el 75% al aire libre y en el 33% en interiores. El aforo general, excepto para aquellas actividades o servicios en los que se establezca expresamente, en el nivel 4 de alerta se mantiene en el 33% al aire libre y del 25% en espacios interiores. Ampliable hasta el 75% en espacios interiores de establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad que no tengan la consideración de grandes establecimientos comerciales. En el caso de atracciones de feria será un máximo del 33% del aforo al aire libre y las actividades en espacios interiores permanecerán cerradas. Y en catas de productos alimenticios, ocuparán un máximo del 75% del aforo al aire libre y del 33% en espacios interiores.

Horario y ocupación.

En el nivel cuatro, hasta el día 24 de enero, el horario de cierre en establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre o tuvieran fijado uno superior se establece a la 00.00 horas. Y la ocupación máxima por mesa será de seis personas.

Actividad física.

La práctica de la actividad física y deportiva no federada en instalaciones y centros deportivos tendrá un aforo de público del 33% al aire libre y del 25% en interiores, en grupos máximos de seis personas, salvo convivientes. Los aforos de público serán del 50% en espacios abiertos y el 33% en recintos cerrados. No se permiten actividades de combate o de otro tipo en los que se requiera contacto físico interpersonal continuado con el adversario. Durante la realización de la actividad se mantendrá la distancia interpersonal de 2 metros y será obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica deportiva. Los campamentos infantiles y juveniles tienen permitido la ocupación del 33% del aforo y un máximo de 20 participantes incluyendo monitores. Y en cuanto a piscinas y spas, en el caso de ser descubiertas, no superarán el 33% del aforo. Las piscinas cubiertas sólo podrán abrir para usuarios con fines terapéuticos y mejora de la salud con un máximo del 33% de su aforo, y las instalaciones de spa o hidromasaje cubiertas, así como las saunas permanecerán cerradas.

Transporte.

Hasta el 31 de enero, en el transporte público regular terrestre, urbano y metropolitano el aforo será del 75%.

Grupos.

La permanencia de grupos de personas en espacio de uso público y privado, cerrados o al aire libre, en el nivel de alerta 4 queda limitada a seis personas como máximo, salvo convivientes. En el caso de que el grupo esté constituido por convivientes y no convivientes, no se sobrepasará las seis personas.

Cultura.

El aforo será como máximo del 75% ocupado en espacios al aire libre y del 55% en interiores. En los cines, teatros y auditorios, las entradas serán numeradas y los asientos preasignados y distribuidos por grupos de convivencia estable, asegurando que el público permanece sentado, se mantiene la distancia de seguridad de 1,5 metros entre las personas y grupos de convivencia estable, y el uso obligatorio de la mascarilla. No está permitido comer ni beber durante el espectáculo. En las visitas a museos, salas de exposiciones y monumentos, se respetará la distancia de seguridad interpersonal y el uso obligado de la mascarilla y en las bibliotecas se permitirá el libre acceso a los espacios respetando la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 m y entre grupos de convivencia, para lo que será necesario adaptar los espacios de lectura y estudio. No se permite la actividad de coros, bandas y otras agrupaciones musicales en espacios cerrados en que no se pueda mantener el uso de la mascarilla y la distancia de seguridad.

Ocio nocturno.

Máximo de un 75% del aforo al aire libre y del 25% en interiores, con mesas de seis personas y cierre a medianoche. No se permite el baile.