Radio Ecca continúa exportando su sistema de enseñanza a diferentes países del continente africano. A Mauritania, Senegal, Guinea Bissau y Cabo Verde, se ha sumado este curso la República Democrática del Congo. El pasado 15 de enero tuvo lugar en la ciudad de Kikwit, el acto de clausura y entrega de diplomas del curso de alfabetización Kielo ya Mazaya (Una puerta al conocimiento), impartido en la lengua local (Kitongo), que comenzó el pasado mes de junio.

A lo largo de 28 semanas el alumnado (principalmente mujeres) de las comunidades de Sankuru y Cimetière Mupepe, ha aprendido conocimientos básicos sobre lectura, escritura y cálculo. Además, han abordado cuestiones tan importantes como el respeto por los bienes públicos, la higiene, la importancia de una alimentación variada, los derechos humanos o la protección de la biodiversidad. «El curso me ha añadido un plus en mi vida. No sabía ni leer ni escribir. Desde que sigo el curso he aprendido a escribir y leer correctamente e incluso contar el dinero se ha convertido en algo fácil para mí, para manejar mejor mi propia economía. Doy las gracias por esta formación», explica Maman Micheline, una de las alumnas del curso.

Cuatro días a la semana, las alumnas escuchaban su clase diaria (30 minutos), guiadas por su profesora, Micheline Kwango y su profesor, Pascal Galande, y con el apoyo de los tutores y las tutoras de cada comunidad. Y una vez a la semana se realizaba la reunión de grupo para hacer una actividad individual y apoyar de cerca al alumnado. La mayoría de las alumnas eran agricultoras, lo que implicaba un sobresfuerzo al tener que caminar varias horas desde sus terrenos para poder seguir el curso.

En al acto de clausura estuvo presente el director de Radio Ecca, José María Segura: «Queremos agradecer la confianza depositada en nuestra institución por Fe y Alegría Congo, con especial mención a su director el P. Alfred Kitesu, que tuvo la visión de este programa y lo ha acompañado con mucha ilusión y determinación. Felicito a todas las entidades implicadas y al equipo que ha implementado este programa pionero en el Congo».

El alcalde adjunto de Kikwit, Jean Claude Mungala, elogió los resultados de este proyecto, que ha generado gran interés, tanto en la ciudad como en otras regiones del país. Un acto que también contó con la asistencia del consejero del Obispo, Monseñor Thimothé Bodika, el Socio del Padre Provincial de los Jesuitas de la Provincia de Angola y República Democrática del Congo, el Padre Jules Tshibamfumu, el Director de Fé y Alegría RDC, el Padre Alfred Kitesu, el Director de la Radio Tomisa (Radio diocesana de Kikwit), el Hermano Théothime Ubole y el equipo de Fé y Alegría RDC. El equipo de tutores y tutoras del curso, junto a los supervisores y el técnico expatriado de Radio Ecca, Jesús Jiménez, también participaron en el citado acto.

El curso, organizado por Radio Ecca junto a Fe y Alegría RDC, ha sido posible gracias a la financiación de Entreculturas, Alboan y el Cabildo de Gran Canaria.