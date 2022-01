Sanidad tramita de forma automática 11.413 bajas por contagios o contactos

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha tramitado de forma automática un total de 11.413 bajas laborales por contagios de coronavirus o contactos estrechos desde que se puso en marcha este sistema para aliviar la carga de los centros de salud.

Esta cifra corresponde al perfil del paciente positivo en Covid-19 o contactos estrechos no vacunados. que son menores de 45 años y con sintomatología leve, que es para el que se diseñó esta herramienta en estos momentos de mayor presión asistencial.

De los 11.413 expedientes, 10.254 se corresponden con personas positivas en SARS-CoV-2, menores de 45 años y con sintomatología leve, mientras que los 1.159 restantes son personas que han sido contacto estrecho y tienen que realizar cuarentena por no estar vacunadas, no tener la pauta de vacunación completa o que no han pasado la enfermedad en los últimos 180 días, o bien pacientes inmunodeprimidos que han sido contactos estrechos con casos positivos.

Por otro lado, en estos primeros días de funcionamiento de este sistema automatizado, que se ha ido implantando de forma progresiva, se ha ampliado el tiempo de baja a un total de 112 emitidas previamente al haber experimentado el paciente mayor sintomatología, por lo que ha tenido que ampliársele el periodo de aislamiento prescrito inicialmente hasta la desaparición de los síntomas.

Además, se han enviado los SMS correspondientes con los que se comunica automáticamente el alta médica al paciente, tras haber pasado los siete días de aislamiento, tal como establece la Estrategia de Detección y Seguimiento de casos Covid, tanto para casos confirmados como para contactos estrechos.

Este proceso automático busca agilizar el trámite de bajas y altas médicas al paciente, ya que se le evita acudir a la consulta por esta única razón, lo cual ayuda a descongestionar la actividad de Atención Primaria en momentos de sobrecarga, debido al elevado número de casos registrados a lo largo del último mes.

Nuevos positivos

Asimismo, Canarias sumó ayer 3.276 nuevos casos positivos de coronavirus a su estadística, lo que se traduce en un total de 94.812 activos en el conjunto del Archipiélago. Además, en las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de siete personas de entre 51 y 98 años: cuatro se contabilizaron en Tenerife y tres en Gran Canaria, y todos presentaban patologías previas. Por su parte, las hospitalizaciones en Canarias ascienden a 666 pacientes ingresados, de los cuales 80 se encuentran en la UCI, mientras que 586 permanecen hospitalizados.

En cuanto a los casos por islas, Tenerife sumó ayer 1.069 nuevos contagios, con 44.803 casos activos; mientras que Gran Canaria computó 1.548 contagios y 35.994 activos. Lanzarote sumó 201 nuevos casos, con 6.518 activos epidemiológicamente; Fuerteventura registró 179 casos nuevos, con 5.356 activos; Palma sumó 207 nuevos positivos, con 1.693 activos; La Gomera añadió 17 nuevos casos, lo que suma 166 activos; mientras que El Hierro contabilizó 55 nuevos positivos, con un total de 281 casos activos.