Agustín Viera: «La piel es un órgano visible que refleja cómo estamos por fuera y por dentro»

Los premios de la plataforma Top Doctors, que desde hace ocho años realiza la selección anual de los 50 mejores médicos y especialistas privados de España, le han distinguido por sexta vez con su galardón de 2021. ¿Qué significa para usted tan reiterada presencia en esta especie de Oscars de la medicina que nació en EE UU?

Es un honor que te reconozcan en este tipo de premios, en primer lugar, por la dermatología, una especialidad que ha crecido muchísimo y tiene un gran impacto en la sociedad. Se trata de una especialidad muy resolutiva. Que se te reconozca como dermatólogo es un orgullo. Al final es un premio de compañeros. Se supone que se busca a la persona a quien un compañero recomendaría si tuviera un familiar con algún problema. Que sean ellos quienes te consideren como alguien a tener en cuenta es un orgullo.

Tiene entonces que ser muy agradable que sean los propios médicos españoles quienes eligen a los ganadores respondiendo a la pregunta ¿A qué profesional remitiría a un familiar?

Como médico o persona que trabaje en cualquier profesión tienes una cierta información de una serie de aspectos. Para recomendar a alguien ha de tener capacidad resolutiva, que se considere que el trato de atención del paciente y la experiencia que va a vivir sea buena y que poseas unos conocimientos sobre la especialidad que te permitan solventar el problema, lo cual para mí acarrea un especial valor.

"La medicina canaria es potente; un problema puede ser bien solventado a nivel privado y público"

Entre los que han sido premiados el pasado año vemos a otros dos médicos isleños, además de usted: el cirujano plástico, también grancanario, Alvarado Benítez y el oftalmólogo tinerfeño Rodríguez Martín. Pensando en los miles de especialistas de la medicina privada española, estas nominaciones dan una imagen de poder y prestigio de nuestros profesionales en el área estatal…

Indudablemente, la medicina canaria es potente. Tenemos el orgullo de que en nuestra tierra hay grandísimos especialistas y de que cualquier problema que uno tenga puede ser adecuadamente solventado, tanto en la sanidad privada como pública. Creo que podemos estar orgullosos de la sanidad española, con un sistema muy sólido formativo del médico especialista, el sistema MIR. La formación continuada de los especialistas también es muy intensa. En Canarias contamos con grandísimos especialistas, grandes servicios y muy buenos hospitales, por lo que creo que podemos sentirnos muy orgullosos.

Ganar por seis veces ese test de excelencia no tiene precedentes. ¿A qué méritos atribuye esa constante admiración de sus colegas en todo el país?

Durante los años parte de tu labor es asistencial, pero también de trabajo por la propia especialidad. Represento a la dermatología privada en la Sociedad Española de Dermatología, que es la Academia Española de Dermatología Privada. He coordinado durante años los grupos de trabajo, las puntas de lanza del desarrollo del conocimiento en un determinado área. He coordinado también grupos relacionados con la dermatología estética, terapéutica, tecnológica y con la prevención y promoción de la salud en dermatología. Al final, participar en las instituciones dermatológicas intentando ayudar a desarrollar la especialidad hace que muchos compañeros a nivel nacional te conozcan. Supongo que por ahí irá el hecho de que me recomienden.

"La dermatología, ya sea médica, quirúrgica, tecnológica o estética, soluciona problemas"

Su calidad y trabajo son tan reconocidos en la Península como en Canarias, cosa poco frecuente. Fue en 2015 Premio Canarias a la Excelencia Empresarial y es directivo de la ADEV, sociedad que representa a todos los dermatólogos españoles. También, fundador y coordinador de la Clínica Canarias Dermatológica, entre otras múltiples actividades de su currículum. ¿Vincula a Gran Canaria el resto de su ejercicio profesional, o se dejaría tentar por una gran universidad extranjera como investigador y docente?

Ser investigador y docente es una carrera muy específica a la que hay que dedicar mucho tiempo y esfuerzo. Mi planteamiento ha sido asistencial y de desarrollo empresarial con las letras de empresa en mayúscula de servicios dermatológicos. Para mí trabajar en tu entorno permite poder aportar valor, no solamente generar riqueza y puestos de trabajo. Aportar también las formas de entender cómo solucionar problemas relacionados con la piel y el pelo a la población del lugar, a la canaria. El desarrollo de la dermatología como especialidad tiene mucho que ver con que se sabe adaptar a lo que la población requiera, al concepto de bienestar de la gente, que significa saber que estamos sanos y vernos bien porque la piel es un órgano visible, externo y que refleja mucho cómo nos encontramos por fuera y por dentro. Eso hace que entender las enfermedades de la piel enferma y sana en tu entorno y población para mí tenga mucho valor, así como poder transmitir a Gran Canaria lo resolutiva que es la dermatología y que, ya sea médica, quirúrgica, tecnológica o estética tiene la capacidad de solucionar problemas en todas las épocas de la vida, tanto de enfermedad como de promoción de la salud de la piel.

Con sinceridad: ¿cree que Las Palmas es una ciudad dermosaludable?

Creo que Las Palmas tuvo la visión de darse cuenta de la importancia de hacer políticas que promocionen la salud de la piel de sus ciudadanos. Una de las grandes sorpresas positivas ha sido lo sensibles que son los políticos actuales, los responsables del Ayuntamiento de Las Palmas con ese concepto de promocionar la salud a la población. El día a día tiene sus ciertas dificultades, pero, tanto este grupo de gobierno como el anterior, cuando les planteamos convertir a la capital en la primera ciudad dermosaludable de España pusieron todo su interés y desarrollaron acciones como la primera feria de la salud de la urbe. Nos permitió a los dermatólogos acercarnos a la gente, darle charlas, establecer consejos y explicarle cómo cuidarse. Nos creó un escenario en la playa de Las Canteras que hemos ido repitiendo año tras año, solo frenado por la covid. Se desplazaron a la Península, a la Academia Española de Dermatología para intentar ver qué podían aportar y, si bien, ser dermosaludable es complicado, porque trabajar en los distintos entornos que conforman una ciudad que se proteja del cáncer de piel en una zona como Canarias donde su incidencia es altísima es difícil, han puesto todas las herramientas para ser merecedores de una ciudad muy sensibilizada con el cuidado de la piel de sus ciudadanos. Creo que podemos siempre hacer mucho más, pero que están realizando todo lo posible por intentar que ese galardón de la Academia de ser la primera ciudad dermosaludable se desarrolle y se lleve con orgullo.

"Uno de cada cuatro canarios padecerá cáncer de piel a lo largo de su vida, la peor enfermedad cutánea"

¿Cuáles son los trastornos dérmicos más frecuentes en nuestras Islas?

Tiene mucho que ver con la edad de las personas. Sin duda, el tema que nos preocupa suele ser el cáncer de piel que, actualmente, es una epidemia. Uno de cada cuatro canarios lo padecerá a lo largo de su vida. Es el más frecuente. La suma de ellos en los distintos órganos queda por debajo de las cifras de este cáncer. Tiene la ventaja de que lo podemos diagnosticar pronto. El diagnóstico precoz nos solventa el 98% de las situaciones de una forma completa. En Canarias hay una alta incidencia solar, y el cáncer de piel es el que está más relacionado con el medioambiente y la radiación, por lo que las Islas tienen una alta incidencia. Los dermatólogos ponemos especial énfasis e interés en este cáncer que vinculo con lo dermosaludable por todo lo que sea hacer llegar a la población que cualquier cosa que crece o varía, cualquier mancha que aparezca y que cambie de morfología requiere de una visita al médico lo antes posible.

¿Qué más hay que destacar de este cáncer?

El cáncer de piel es, posiblemente, uno de los principales focos a considerar como trastorno dérmico que, luego van a depender de las edades. En la infancia la piel atópica es inmadura y va mejorando con el tiempo. Aquí se requiere educar a las familias, ahora que son niños que van sufriendo de eccemas, de brotes de picor y que realmente les afecta en su calidad de vida para que vayan superándolo de una forma adecuada. El acné es un proceso frecuentísimo en la adolescencia cuando van apareciendo lesiones inflamatorias que, con frecuencia, dejan cicatrices, duelen, se infectan y molestan en un periodo de la edad de desarrollo. Luego, en momentos como el embarazo se dan ciertas patologías. La persona mayor tiene también un tipo de piel más sensible a las infecciones. Realmente hablamos de que en el último año siete millones de personas de toda España consultaron al dermatólogo. Nuestra piel es el órgano más extenso y que más en contacto se encuentra con el exterior, que más le influye nuestro estado interno, de salud. El dermatólogo cubre todas las edades y situaciones.

"Algo que crezca o varíe, una mancha que aparezca y que cambie de morfología, requiere ir al médico"

¿Qué formas de vida son aconsejables en esta tierra para conciliar una climatología tan peculiar y el buen cuidado de la piel?

La piel es un órgano vivo y dinámico. Nos protege del exterior y refleja nuestro interior. Es cambiante. La recomendación genérica sería la importancia de la protección. Primero tendríamos que saber si tenemos una piel de riesgo o no, con poca capacidad de defenderse frente al sol, con muchos lunares, bastantes de los cuales no son simétricos ni homogéneos y con tendencia a quemarse, con antecedentes familiares de haber tenido cáncer de piel, especialmente melanoma y con antecedentes de quemaduras solares. Cuando se posee una piel de riesgo hay que cuidarla mucho más. Aquí en Canarias, dentro de los riesgos se debe evitar la quemadura solar que la piel vive como una agresión y que es un daño brusco de las células cutáneas, que recordarán a lo largo del tiempo. En generaciones anteriores nos quemábamos continuamente. Casi el 50% de todas aquellas personas de más de 50 años han recibido quemaduras solares durante la adolescencia. Se establece que las mismas, antes de los 18 años, forman un factor de riesgo del cáncer de piel.

¿Qué se debe hacer entonces?

Hemos de saber si tenemos una piel de riesgo y evitar la quemadura mediante hábitos de vida saludables, no solo por la protección sino conociendo perfectamente los horarios en que nos podemos quemar, la incidencia solar del día, incluso el uso de ropa protectora. También tenemos que autoexplorarnos porque la piel tiene la ventaja de que se ve, basta con mirarnos una vez al mes. El éxito de la dermatología está en poder identificar lesiones muy iniciales de malignidad y en eliminarlas. Debemos mirar a la gente con la que convivimos, a nuestros hijos, porque nos daremos cuenta de cosas que algunas veces requieren de una valoración para descartar que no sean nada malo, pero también de infecciones en los pies, el cuero cabelludo e hidratar la piel, un órgano barrera. Si esa defensa inmunológica está perfectamente hidratada responde mejor frente a las infecciones e irritaciones. Una vez al año se debe visitar al dermatólogo para que oriente sobre los cuidados dérmicos.

"En el último año siete millones de españoles consultaron al dermatólogo"

¿Cree que los canarios tenemos conciencia de que la piel es el órgano más grande y uno de los más delicados del cuerpo humano?

Cada vez se tiene mucha más conciencia. La de hace unos años no es la de ahora. Creo que, en general, si salimos a la calle y preguntamos la población es cada vez mucho más consciente de que se tiene que cuidar la piel, que es un órgano vivo y se debe autoexplorar. Quizás falten grupos poblacionales que, como todos, puedan tener una menor conciencia. Puede ser que ahora nuestro reto sea trabajar en la adolescencia, el periodo más difícil para la piel por haber más quemaduras que provocarán más cáncer en el futuro. Cada vez se sabe más que el dermatólogo es el especialista de las enfermedades cutáneas y del pelo. El objetivo que tenemos que alcanzar es que sea lo más saludable posible.

A veces la gente acude a la dermatología como si fuese cirugía plástica. ¿Predomina el instinto reparador sobre el previsor?

La dermatología es una especialidad médica y quirúrgica, estética y tecnológica. Su gran éxito radica en que la población puede ser consciente de que el dermatólogo es el especialista para cualquier cosa que se vea o toque. Esta especialidad ha evolucionado a ser muy resolutiva quirúrgicamente. Los nuevos médicos la eligen con frecuencia. Ha pasado a ser una especialidad referente de forma que los mejores números están en ella. Poder ver una lesión y solventarla con los máximos estándares de eficacia clínica y resultados estéticos hace que si la población tiene cualquier problema en la piel acuda a un dermatólogo.

"En Canarias, uno de los riesgos que se debe evitar es la quemadura solar que supone una agresión"

De todos los proyectos que sin duda tienen, ¿cuál desean ver hecho realidad para nuestra tierra?

Independientemente de la actividad que desarrollamos en nuestro centro Canarias Dermatológica la visión de intentar convertir Canarias en un lugar de referencia de turismo de salud me parece una gran oportunidad. Estamos inmersos en nuevos proyectos como Cap Medica que tienen que ver con el trasplante de pelo y en todo lo que sea convertir a las Islas en centro de referencia nacional en este sentido intentando alcanzar la excelencia y aportando el valor diferencial de la experiencia de venir al Archipiélago a realizarse una intervención de salud como es el trasplante. Convertir este territorio en un centro de referencia internacional de turismo de salud sería aportar mucho al entorno porque ayudaría a dar valor en muchos niveles.

¿Cuándo piensa que vamos a superar la pandemia de coronavirus?

Lo que se debe transmitir a la población es que se sigan estrictamente las recomendaciones de las instituciones sanitarias. Vivimos en un entorno de gran incertidumbre, pero tenemos la suerte de contar con estos organismos muy sólidos, muy formados y muy capacitados para informarnos. Lo que uno quiere que ocurra es que esto acabe pasando, que el virus irá disminuyendo su capacidad infectiva y se convertirá en uno más de los que vemos a diario. Es también lo que uno desea que suceda porque afecta a nuestra vida y a las personas que más queremos, los mayores.

"Una vez al año se ha de visitar al dermatólogo para que oriente sobre los cuidados requeridos"

Sin embargo, hay un aumento de casos ahora mismo.

Sí, porque el virus mutó aumentando su contagiosidad y reduciendo su nivel de agresividad que se ha encontrado con una población mucho más preparada porque inmunológicamente nos hemos ido vacunando, por lo que sí que hay más contagios, pero de menor fuerza. Espero que sea el inicio de que se convierta en un virus estacional como otro de los miles con los que convivimos.

Múltiples sanitarios se han infectado recientemente…

Los sanitarios, al estar en primera línea, tienen un riesgo un poco mayor. Trabajan en el día a día con personas infectadas y en un entorno con una carga viral muy alta. Muchas veces el manejo de estos pacientes en estas circunstancias hace que las posibilidades de infección sean más altas. Por eso, desde el principio, las instituciones sanitarias están hablando de cuidar al sanitario y esto se va alargando. Es difícil mantener las condiciones.

"Pienso que el coronavirus irá perdiendo su capacidad infectiva y se convertirá en uno más"

¿Hasta cuándo tendremos que seguir con las mascarillas?

Hasta que nos los recomienden las instituciones para no infectarnos todos a la vez.