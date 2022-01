Los hospitales canarios ingresan un 30% menos de pacientes covid esta semana

Los nuevos ingresos por covid en los hospitales de Canarias están empezando a disminuir. Durante esta semana, en el Archipiélago el número de camas ocupadas durante esa semana tan solo ha aumentado en 44 pacientes con covid. Un número un 30% inferior que la que se barajaba hace tan solo una semana (68) y que supone la mitad de la media de ingresos que se han ido produciendo durante el mes de enero, cifrado unos 80 pacientes nuevos a la semana. De consolidarse su bajada, este indicador podría reflejar que los hospitales ya han alcanzado el pico de la sexta ola.

Esto no supone, sin embargo, que los hospitales estén reduciendo ya su presión asistencial. A día de hoy permanecen hospitalizados 710 pacientes con covid en Canarias, la segunda cifra más alta de la pandemia, solo superada por los 711 pacientes del 24 de enero. Del total de pacientes hospitalizados, 617 se encuentran en planta y 93 en UCI. Otros 324 se encuentran ocupando cama pese a haber negativizado, pero no son computados en el registro diario de covid, aunque sí en el de ocupación hospitalaria. Son personas que, pese a no ser ya positivos en covid, requieren más cuidados sanitarios.

Tenerife es la isla con mayor presión asistencial, pero en ella los ingresos se han estancado

Tenerife es la isla que mayor presión asistencial de Canarias aguanta, con 388 pacientes ingresados con covid positivo. No obstante, el número se ha estancado, lo que supone que los hospitales tinerfeños han dejado de recibir un número de pacientes tan elevado. Esta tendencia es visible a partir del 20 de enero, después de alcanzar la cifra máxima de 403 hospitalizados, la más alta de la pandemia.

No ocurre lo mismo en Gran Canaria, donde el número de hospitalizados no para de crecer. En una semana, los ingresos en la isla han variado un 30%, pasando de registrar 227 hospitalizaciones el 19 de enero a 293 constatadas en la jornada de hoy.

El resto de islas ha experimentado bien un retroceso o una estabilización de los ingresos hospitalarios.

Más ingresos a los 65

La mediana de edad del total de personas hospitalizadas en los últimos 30 días es de 71 años y de 65 años en los ingresados en UCI. Mientras que la mediana de edad de los fallecidos en los últimos 30 días es de 80 años, con un rango amplio que abarca de los 44 a los 90 años.

Como informa la Consejería de Sanidad, el 41,2% de las personas ingresadas en unidades de críticos diagnosticadas durante los últimos 30 días no había recibido la pauta de vacunación completa, un porcentaje alto si tenemos en cuenta que los no vacunados en Canarias tan solo representan el 18,5% de la población.

El 81% de las personas ingresadas por covid y diagnosticadas en los últimos 30 días no tenía patologías previas. Este porcentaje se incrementa en pacientes sin vacunar, en los que el 86,1% no tenía otras patologías conocidas.

100.000 casos activos

Los nuevos diagnósticos también están disminuyendo, pero no así los casos activos que han batido un nuevo récord. Por primera vez en la pandemia 100.024 canarios tienen un diagnóstico positivo en coronavirus al mismo tiempo. Esto supone que, a día de hoy, al menos el 4% de la población canaria está guardando cuarentena por ser positivo en coronavirus.

La cifra de casos diarios es, sin embargo, la más baja desde hace justo un mes. Canarias ha registrado 2.007 casos de coronavirus, de los que 968 se han detectado en Gran Canaria, 645 en Tenerife, 127 en La Palma, 127 en Fuerteventura, 90 en Lanzarote, 10 en La Gomera y 10 en El Hierro. Esta reducción de los nuevos diagnósticos viene acompañada por un descenso de la positividad en las pruebas, que ha bajado hasta el 30%. No obstante, esta cifra es mucho más alta de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerar que el virus se encuentra bajo control. Para que esto ocurra, el índice de positividad debería estar por debajo del 5%.

Ocho de cada diez, vacunados

Ocho de cada diez canarios está vacunado, al menos con dos dosis, contra el coronavirus. Hasta el momento se ha inoculado la protección a 1.709.458 personas, lo que representa el 81,49% de la población diana del Archipiélago - incluidos los niños de entre 5 y 11 años-. Los profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) han administrado 4,1 millones de dosis de vacunas desde que empezó la campaña vacunal, hace un año. Asimismo, en el Archipiélago hay 1,8 millones de personas que han recibido al menos una dosis. Por otro lado, ya se han inoculado 65.314 dosis de esta vacuna a la población pediátrica de entre 5 y 11 años, esto supone que el 47,71 por ciento de ese grupo de edad ha recibido ya la primera dosis.

Todas las islas en riesgo alto

La Consejería de Sanidad ha decidido pasar a La Gomera a nivel 3, lo que supone que ya ninguna isla se encuentra en un nivel inferior. Todas las islas cuentan con índices hospitalarios o de transmisión del virus que las sitúa en niveles de riesgo alto o muy altos. La Palma, Tenerife y Gran Canaria se encuentra en nivel 4 y Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y El Hierro en nivel 3. El cambio de nivel de la isla de La Gomera entrará en vigor a las 00.00 horas del próximo lunes 31 de enero (en la noche del domingo al lunes) quedando supeditado a revaluaciones periódicas. Sanidad también baraja la posibilidad de pasar a Lanzarote a nivel 4, aunque por el momento ha anunciado que "es necesario seguir observando la evolución".