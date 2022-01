Una víctima de acoso escolar: "Es un infierno que te humillen y te digan que no vales para nada"

"Es un infierno que te humillen y te digan que no vales para nada. Hay al menos dos personas en cada aula que así lo sufren, no quiero que siga ocurriendo, quiero que pare". Así se expresó Adrián Campos, joven estudiante de Almassora y autor de 'Un pequeño gigante', quien ha comparecido este miércoles en la comisión de les Corts de Castellón para abordar medidas contra el acoso escolar. Campos narró al hemiciclo su experiencia con el acoso escolar y cómo solucionarlo, habló del ciberacoso, del pin parental y de la pandemia silenciosa que suponen los suicidios.

Pandemia del suicidio

Según explicado, "somos conscientes de que vivimos una pandemia en España pero no nos acordamos a veces de otra pandemia que son los suicidios". Así, señala "es un tema tabú que se cobra cerca de 200.000 vidas al año entre jóvenes de 14 a 28 años según la OMS".

Ciberacoso

Respecto al ciberacoso, Campos destacó que por desgracia es una lacra que estamos sufriendo hoy en día con la revolución tecnológica que estamos viviendo hoy y que cada día hay muchísimas personas que por una simple foto, o comentarios en internet se sienten rechazados. "Quiero que seamos conscientes de todo lo que supone una foto en internet con 200 likes. ¿Poco no? Tantos comentarios y fotos. Pues imaginaos que todos son insultos".

Otro de sus apartados estuvo dedicado al tema LGTBI y el pin parental. "Yo siempre he escuchado comentarios de algunos partidos políticos y siempre me he preguntado lo mismo ¿A qué tienen tanto miedo? ¿Qué les asusta que puedan conocer sus hijos? ¿El término maricón bollera travesti bisex?

Medidas

A su juicio el acoso en las aulas pasa por sensibilizar y dar herramientas e involucrar al grupo, que no haya tabús, una educación en valores, actividades cooperativas, evitar mediaciones conjuntas, trabajar con la víctima y las familias. Ha pedido que se intente ampliar el plan de actuación en los centros educativos, apostar por una educación en diversidad, tener una relación más estrecha entre la familia e instituciones públicas, además de intentar reivindicar más campañas a favor de la solución de este problema"