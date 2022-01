El pleno del Tribunal Constitucional estudiará la conocida como Ley Trans de Canarias, que establece la libre autodeterminación de la identidad y la expresión de género, al admitir a trámite el recurso presentado por Vox, según han informado fuentes jurídicas en la noche del pasado jueves. Esta decisión ha sido tomada por unanimidad por parte de los miembros del tribunal de garantías, que consideran que este asunto reviste trascendencia constitucional.

El Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad el pasado 26 de mayo la Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, conocida como «ley trans», que establece la libre autodeterminación de la identidad y la expresión de género.

Esta ley contempla la autodeterminación de género y la despatologización de las personas trans, y sitúa a Canarias en la lista de comunidades autónomas que tienen una ley más avanzada que la norma estatal.

Al abrigo de esta ley, para acreditar la identidad de género basta con que la persona interesada manifieste expresamente su identificación como mujer, hombre o persona no binaria, sin necesidad de informes psicológicos o médicos, según recoge la nueva legislación canaria, que fija a su vez un régimen de sanciones administrativas por discriminación que pueden llegar a 45.000 euros en casos muy graves de agresión o acoso.

Discriminación

La secretaria general de Vox y portavoz adjunta de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, denunció en la presentación del recurso que «esta aberrante ley canaria establece que si una persona dice sentirse mujer, existe la obligación de tratarla como tal en todos los ámbitos, sin necesidad de pruebas».

Sin embargo, esta norma mejora la Ley de 2014 de no discriminación por motivo de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. La Coordinadora de Colectivos LGTBI+ y Trans de Canarias, formada por 14 colectivos, afirmó ese 26 de mayo que aquel fue un día histórico no sólo para las personas trans e intersex, sino porque Canarias ha dicho «alto y claro» que esta comunidad autónoma no tolera la discriminación, la desigualdad y que en las islas «no hay ciudadanas de segunda».