Las víctimas del MeToo en la universidad piden al Gobierno un programa antiacoso similar al de EEUU

Las 25 mujeres del MeToo en la universidad que han roto su silencio en El Periódico, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, quieren que España ponga medidas efectivas para atajar la violencia de género en la universidad. Para ello, han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proponiéndole lanzar una iniciativa similar a la que la Administración de Barack Obama y Joe Biden puso en marcha en 2014 en las universidades de EEUU con un balance "extraordinariamente positivo".

La carta, firmada por Marta Soler, catedrática de Sociología por la Universidad de Barcelona (UB), doctora por Harvard y miembro del MeToo, subraya que la situación "escandalosa" en las universidades españolas en cuanto a la violencia machista "no puede solucionarse con las mismas personas que son responsables de la situación actual".

Y plantean a Sánchez impulsar una iniciativa como la 'It's On Us' que Obama y Biden pusieron en marcha para prevenir el acoso sexual en los campus universitarios. "Una iniciativa similar a la de Obama-Biden llevada desde la Moncloa puede tener unas consecuencias extraordinariamente positivas para nuestra universidad y para nuestra sociedad", señala Soler.

Esta catedrática, que fue apartada de la comisión de igualdad de la UB tras mostrar su apoyo a víctimas, le explica al presidente que en EEUU, las universidades "apartan a los acosadores", mientras que "en nuestras universidades, quedan fuera las víctimas que se atreven a denunciar y se ataca cruelmente al poco profesorado que las apoya". "En las universidades que tomamos como modelo, las Comisiones u Oficinas de Igualdad defienden a las víctimas, aunque se tengan que enfrentar a acosadores de mucho poder, en nuestras universidades hay comisiones de igualdad que atacan a víctimas", añade Soler.

La presencia o representación en las comisiones de igualdad de las universidades es una de las reivindicaciones de las víctimas. Y la carta se lo plantea así al presidente del Gobierno. Las docentes e investigadoras que han sufrido acoso valoran la disposición de las universidades a cambiar las formas de actuación ante situaciones de violencia de género, pero advierten de que "si los cargos de igualdad en las instituciones que han posibilitado esta situación tan vergonzante, sin pedir disculpas públicamente, se reafirman presentándose como las expertas y protagonistas de los nuevos cambios, pronto acabará saliendo en los medios situaciones todavía más vergonzantes".

Y la solución, le dicen a Sánchez, "es fácil": aplicar criterios internacionales y contar con las expertas en el tema, con aquellas voces que se han significado en la defensa de las víctimas. "Si frenamos el covid con las vacunas avaladas por la comunidad científica internacional, las universidades de prestigio afrontan la violencia de género también desde las evidencias científicas internacionales".

Recuerdan que España tiene cuatro personas investigadoras entre las diez primeras del ranking científico internacional en la categoría de violencia de género. "A una de ellas se la nombró para la Comisión de Igualdad de la cual se la apartó en cuanto se solidarizó con las víctimas (a mí también me ocurrió); hay ya muchas personas a las que se las ha sacado de las Comisiones de Igualdad por solidarizarse con las víctimas. La violencia de género aisladora que reciben hace que la mayoría de ellas no quieran hablar públicamente del tema. Si los nuevos cambios quedan en manos de las responsables de ese tipo de actitudes, las nuevas medidas seguirán estando basadas en los bulos en los que creen y no en las evidencias científicas internacionales, y por lo tanto el problema se agravará en lugar de resolverse", explica Soler en la carta a Sánchez.