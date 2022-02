Que la gente empiece a cansarse de los antivacunas no es ningún misterio. Que los convivientes de estos antivacunas no puedan aguantar más, tampoco. Una situación que mezcló el humor y la indignación generó polémica en las redes sociales, cuando una mujer llevó atado con una correa a su marido para darle la vacuna del Covid-19.

Esta escena ocurrió en un centro de salud de Brasil, en Río Largo, y despertó la discusión entre los negacionistas y aquellos que defienden con uñas y dientes la vacunación.

"Un hombre amarrado para tomar la vacuna", es el título que ha recibido el tiktok, del todo llamativa en muchos usuarios, especialmente para los brasileños.

El hombre esperaba sentado, aparentemente tranquilo a pesar de las cuerdas que lo rodeaban, mientras su esposa estaba de pie y con una de sus manos sujetando la cuerda. Los dos miraban a un punto, probablemente esperando al turno correspondiente.

Los usuarios no han sabido cómo reaccionar al caso. Hay quien lo ha visto gracioso, hay quien ha compartido el supuesto sentimiento de la mujer y hay quien ha cuestionado los límites a los que se puede llegar. "Esta mujer va para presidenta en 2022", han bromeado entre los comentarios.

Otros no lo han encontrado tan gracioso: "¿La ética profesional permite aplicar la vacuna de esa forma? ¿Alguien sabe contestar?". Y hay quien lo apoya completamente: "Me parece absolutamente correcto. No viviría bajo el mismo techo con alguien a quien no le importa la vida, mientras yo trato de cuidarme".

Con el 74% de la población ya vacunada de, al menos, la primera dosis, sin embargo, el presidente de Brasil se niega a vacunarse hasta el momento. Ha declarado varias veces que su gestión no respaldará cualquier tipo de obligatoriedad que, según dice, afectaría la libertad ciudadana, a pesar de que el 95% de los brasileños ha admitido que quieren vacunarse según las últimas encuestas.

Por ello, no es de extrañar la disparidad de opiniones bajo este tiktok: "Nunca haría eso. Cada uno tiene el derecho de hacer lo que quiera. Estoy a favor de la vacuna, pero no obligo a nadie". "No le encuentro la gracia a que unas personas obliguen a otras", ha añadido otro.