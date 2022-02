Médicos del Insular garantizan una correcta asistencia a los pacientes

Diez jefes de los Servicios del Área Quirúrgica del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI) han emitido este miércoles un comunicado en el que garantizan la correcta asistencia a todos los pacientes dada la altísima profesionalidad y dedicación del personal en plena sexta ola de la covid-19, tras el revuelo creado por el escrito rubricado por otra decena de facultativos, de diferentes servicios del complejo hospitalario, tras la medida adoptada por la gerencia hospitalaria en la que los médicos especializados deben hacer guardia en el servicio de Urgencias por la presión asistencial que están sufriendo debido a la covid-19.

Los firmantes del comunicado, entre los que hay profesionales de la Oftalmología, la Cirugía Digestiva, Traumatología, Otorrinolaringología o Cirugía Plástica, achacan la situación excepcional a la inmensidad de la sexta ola tanto en cantidad de contagios como en la presión asistencial que viven todos los centros sanitarias. Añaden que está alta presión asistencial la viven todos los centros hospitalarios de Canarias, no solo el CHUIMI, y la propia red de Atención Primaria.

"La masificación derivada de la sexta ola hace todo más complejo, no hay un solo país o centro sanitario que no esté viviendo lo que se está viviendo en el Insular. No hay que crear una alarma social innecesaria. Nadie va a dejar de ser atendido de la mejor manera posible dada la situación", apunta los firmantes.

"Dentro de las diversas medidas que se han tomado, a lo largo de los dos años de pandemia, en todos los hospitales de la red sanitaria de la Comunidad Canaria, se ha procedido, a la colaboración y apoyo profesional, en esta situación excepcional y puntual, ante el elevado índice de incidencia del COVID19, de los especialistas del área quirúrgica de nuestro hospital a nuestros compañeros del área de Urgencias del Hospital Insular. Este apoyo, aunque difícil y complejo, consideramos podrá mejorar la actividad asistencial a nuestra población de referencia", sentencia en el escrito.