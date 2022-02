Dos psiquiatras del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife niegan que Thomas Handrick, el acusado de asesinar a su exesposa y su hijo mayor en Adeje en abril del 2019, sufra un trastorno esquizoide de la personalidad y que en el momento de los crímenes tuviera afectadas sus capacidades para comprender lo que hacía y la voluntad para realizarlo. Estos argumentos chocan con los esgrimidos por un perito psiquiatra propuesto por la Defensa.

Los profesionales del citado organismo aclararon que una cosa es que Handrick presente rasgos de personalidad determinados (vivir en soledad, sin amigos, sin mostrar sentimiento alguno, por ejemplo) y otra cosa, muy diferente, que padezca un trastorno en base a los mismos.

Según el testimonio de los mencionados funcionarios del Instituto de Medicina Legal, el ciudadano alemán también se negó a contestar a las preguntas que le formularon para conocer su estado psiquiátrico en el momento en que ocurrió el doble crimen, «por recomendación de su abogado». De hecho, Handrick solo respondió a las preguntas que le formuló el psiquiatra José Miguel Gaona, propuesto por su letrado defensor.

Gaona recordó que en su informe que, cuando tenía 16 años, el hoy acusado presenció cómo su padre se había suicidado. Y también expresó que, a veces, cuando iba a trabajar mostraba su voluntad de estrellarse con su coche contra un árbol, lo que ya indica tendencias suicidas. Al final, se jubiló en el 2010 y se dedicó a la progresiva compra de edificios para el alquiler de viviendas.

En base a las declaraciones de Thomas, los tratamientos que le recetaron varios psiquiatras y los test que le hizo, Gaona concluyó que el implicado en los asesinatos sufre un trastorno esquizoide de la personalidad, que se evidencia en un individuo con un comportamiento solitario, desconfiado, que no tiene amigos y que no muestra sentimientos.

Además, refirió que Handrick padece trastorno obsesivo compulsivo, pues se trata de un individuo perfeccionista en exceso, puntilloso y maniático para los detalles. Y también consideró Gaona que sufre depresión.

El psiquiatra propuesto por la Defensa aclaró que «todos los medicamentos que tomaba son psicoactivos y todos, excepto dos, requerían de receta médica» para adquirirlos.

Para este perito, con el objetivo de evitar los fuertes dolores de espalda durante la caminata de alrededor de diez kilómetros entre el casco urbano de Adeje y la cueva del Hoyo del Agua en la que fueron asesinados Sylvia y Jakob, el hoy acusado tomó a mitad de camino veinte gotas de un producto que contiene morfina. Además, al llegar hasta el paraje referido volvió a ingerir otras treinta gotas del mismo medicamento. Y, una vez que regresó a su vivienda, consumió más del citado fármaco.

Extraordinario esfuerzo

Para Gaona, Thomas consumía diferentes medicamentos que se convirtieron en un «cóctel peligroso». Ante este planteamiento, el fiscal delegado contra la Violencia de Género, José Luis Sánchez-Jáuregui, preguntó por qué esa reacción de extrema violencia se produjo ese día y no otros. Gaona respondió que «se pudo dar» por el extraordinario esfuerzo que realizó el ciudadano alemán esa jornada durante la caminata y el consecuente cansancio, así como la conjunción de los efectos secundarios de los diferentes psicofármacos.

José Miguel Gaona mostró su convencimiento de que las muertes de Sylvia y Jakob no se llevaron a cabo de manera planificada. Para el «psiquiatra de parte», se trató de un episodio «desorganizado», que, además, «no es propio de una persona inteligente». Citó que también «tiró la ropa al lado de su casa», lo que atribuyó a una persona que no preparó los crímenes.

Dicho profesional afirmó que Handrick sufrió una intoxicación farmacológica, que afecta a sus capacidades cognitivas (de conocimiento) y volitivas (de voluntad). En esa línea, afirmó que Thomas tuvo un «trastorno mental transitorio» y recordó que estaba diagnosticado con depresión desde el 2010, por lo que «suponía un riesgo para sí mismo y para terceros».

No para entrar en un psiquiátrico penitenciario

Sánchez-Jáuregui le repitió la pregunta hasta en cuatro ocasiones. «¿Si el acusado quedara absuelto usted recomendaría su ingreso en un hospital psiquiátrico penitenciario?» en base a su comportamiento cuando le hizo el test y conoció el relato de los hechos, cuestionó el fiscal. Gaona respondió que «aparentemente, no, pero sí existe riesgo de suicidio». Los psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal expusieron que no estaban de acuerdo con los planteamientos de José Miguel Gaona. Aclararon que «todos tenemos rasgos de personalidad», como manías o miedos, pero eso no significa que la persona tenga un trastorno. De hecho, estos profesionales explicaron que el psiquiatra alemán que lo trató entre los años 2010 y el 2019 apreció que Handrick tenía un «trastorno adaptativo y, ocasionalmente, episodios depresivos leves». Para los funcionarios del Instituto de Medicina Legal, «no hay nada que indique» que el ahora acusado sufriera una reacción rápida de extrema violencia en el lugar de los hechos y que después regresara de forma tranquila a su vivienda. El psiquiatra forense Óscar Pérez Hernández indicó que, si tuvo un episodio como el que plantea la defensa, «no cuadra con lo que hizo después», el descenso tranquilo hacia su casa. «Habría que irlo a buscar», aclaró Pérez. En definitiva, los integrantes del Instituto de Medicina Legal no ven una relación directa entre la medicación que tomaba y el presunto asesinato de Sylvia y Jakob. Es decir, «que su imputabilidad no se ve alterada ni disminuida; sabía lo que hacía y quería hacerlo», matizó el fiscal. Desde que ingresó en el centro penitenciario Tenerife II, a pesar del frío existente en el paraje donde está ubicado y sus crónicos dolores de espalda, a Thomas Handrick se le ha reducido el tratamiento farmacológico, incluido el del insomnio. Y dicha medida se ha adoptado, además, por voluntad del acusado. Para los psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal, eso significa que «no la necesita». | P. F.