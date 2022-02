Cada 14 de febrero se celebra el día de San Valentín en todo el planeta algo tan bonito como es el amor. Y por supuesto, nos estamos refiriendo al amor de cualquier tipo, incluso el amor familiar o el de amistad. Porque como dice Tom Jones en una canción... "Love is in the air".

Pero como toda tradición, todo tiene un origen y aunque muchos historiadores desconocen exactamente el origen de esta celebración –y de quién es realmente san Valentin y porqué es el patrón de los enamorados–, algunos historiadores sitúan el origen de la fiesta de San Valentín en la antigua Roma, en la celebración de las lupercales, también llamadas lupercalia. Estas se celebraban 'ante diem XV Kalendas Martias', lo que equivalía al 15 de febrero. Supuestamente la palabra deriva de lupus -lobo- un animal que representaba al dios Fauno, que tomó el sobrenombre de Luperco, y de hircus, por el macho cabrío, un animal impuro. Los acólitos se reunían en una cueva sagrada y, siguiendo la tradición, el sacerdote sacrificaba una cabra y, a continuación, los niños salían a la calle para azotar a las mujeres con la piel de los animales para incentivar su fertilidad. Con el cristianismo en franca expansión y los intentos romanos de frenarlo, pues amenazaba la estabilidad del Imperio. En aquella época el emperador Claudio II prohibió el matrimonio porque a su juicio los solteros sin hijos serían mejores soldados. San Valentín era entonces un sacerdote que, pese a la prohibición romana, se dedicaba a casar a las parejas en secreto, según el rito católico. Al ser descubierto, Valentín fue sometido a martirio y terminó decapitado en el 14 de febrero de 270 – de ahí la fecha de celebración. Para aumentar todavía más la leyenda, hay una versión que cuenta que cuando estuvo apresado Valentín se enamoró de la hija del carcelero y antes de morir le entregó una carta de amor que firmaba como “de tu Valentín”. Dicen que es este el origen de la tradición de enviar cartas o postales de amor entre los enamorados a cada 14 de febrero. Aunque poco se pueda comprobar de la veracidad de estos recuentos, fue probablemente durante la Edad Media cuando se asoció el amor romántico a la figura de San Valentín. De ahí se fabrica definitivamente la leyenda del patrón de los enamorados que llega hasta nuestros días. Una fecha señalada por la Iglesia Ya en 1969, bajo el pontificado de Pablo VI y tras el Concilio Vaticano II, san Valentín fue eliminado del calendario católico ante las dudas que existían sobre el origen pagano de su historia. Desde entonces, la Iglesia dedica el 14 de febrero a la advocación de los santos Cirilo y Metodio. Así, el 14 de febrero pasó a ser una fecha con santo, pero sin celebración, hasta que el consumismo del siglo XX lo eligió como el día ideal para incrementar las compras. Sin embargo, en el 2014, el papa Francisco participó en la celebración de San Valentín, en un claro intento por devolverle el sentido religioso a esta festividad. Al final, la leyenda unida al consumismo ha vencido al silencio con el que la Iglesia quiso postergar a San Valentín. El imaginario y la tradición populares han unido sus fuerzas para convertir la celebración oficiosa de San Valentín el día de los Enamorados. Dicen que el amor es el motor que mueve el mundo así que... ¡Feliz Día de los Enamorados!