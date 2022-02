«La investigación es muy competitiva, o publicas o te quedas fuera»

¿Qué le motivó a estudiar Ciencias Físicas en la Universidad de La Laguna (ULL)?

Realmente me puse a estudiar Física porque me interesaba mucho la ciencia, sobre todo la astronomía y todo lo relacionado con entender la naturaleza y el universo. Recuerdo que de pequeña me motivó mucho, y sé que les ha pasado a otros astrónomos, ver la serie Cosmos de Carl Sagan. Me impactó y me entró la curiosidad y el interés por la ciencia y por entender la naturaleza y el mundo. Es totalmente vocacional, desde pequeña.

¿Cómo fueron esos primeros años en la facultad?

Es una carrera dura. Cuando empecé a estudiar recuerdo que me decían que no estudiara física, que no tenía salida ninguna y que la mayoría terminaba en la enseñanza, trabajando en un banco o cosas así. Tenía claro que quería dedicarme a la investigación y sabía que sería algo difícil. Tienes que sacar buenas notas durante la carrera, es bastante sacrificada porque requiere de mucho tiempo y realmente te tiene que gustar. Son muchas horas de estudio, sobre todo en el doctorado que es mucho más sacrificado. La carrera, al fin y al cabo, es más dinámica con las prácticas. El doctorado fue mucho más intenso, con mayor dedicación y más duro. Pero es algo que tienes que hacer para dedicarte a la investigación.

¿Qué fue lo más duro?

La tesis doctoral. Se empieza muy motivada pero llega un momento, son cuatro o cinco años de dedicación, que las cosas no salen como esperas y es un punto de inflexión en el que algunos lo dejan y otros continúan, tienes que pasar ese punto para llegar al final. A mí me tocó y se me atragantó un poco la tesis al final, pero fui de las que terminé. Después de eso creo que me ha ido bastante bien. Las tesis requieren de mucha dedicación y muchas veces estás viendo imágenes y procesando datos y pierdes un poco la conexión con la razón por la que estás estudiando, te focalizas mucho en un punto, en algo muy concreto y puedes perder la perspectiva.

¿Habían muchas mujeres estudiando Física?

Es una carrera que estudia muy poca gente. Recuerdo que en primero había un montón de gente que venía rebotada porque no pudieron entrar en otras carreras que requerían de una mayor nota de corte. Muchos se vinieron a Física, que en aquel momento solo exigía el aprobado para entrar. Recuerdo que en primero había bastantes mujeres, aunque en minoría, mucha de la gente lo fue dejando por el camino. Al final de la carrera el número de chicas y chicos estaba más igualado, al menos en el caso de Astrofísica que es una carrera que hacen muchas más mujeres.

¿Cree que están bien visibilizadas las mujeres científicas en su campo?

No se lo que se ve de cara al público. Creo que en Astrofísica hay bastantes mujeres estudiando y muchas haciendo el doctorado. El problema está en los puestos de más importancia, de poder, en el que no hay tantas mujeres. Aún hay que romper ese techo de cristal. Pienso que puede ser por el hecho de que es una carrera muy sacrificada. Las veinteañeras le pueden dedicar todo el tiempo que quieran, ya con más de treinta años las mujeres se pierden más en el camino por lo exigente que es la carrera y porque socialmente se les exige más. En el caso de los hombres pasa menos a menudo.

¿Cuál cree que es el mayor obstáculo al que se enfrentan?

Creo que es una carrera muy competitiva y muy precaria. Tienes que hacer un doctorado, luego pasar por varios lugares del mundo moviéndote cada dos o tres años. Estás en una situación muy precaria y no puedes contar con un trabajo fijo hasta los cuarenta años. Siempre tienes que estar publicando, es muy exigente en ese sentido, a mí me parece un mundo muy competitivo. Quizás ahí está el sesgo, en la diferente forma de verlo de las mujeres y de los hombres que trabajan en este campo.

¿Qué mejoras cree que se deben hacer para evitar ese obstáculo al que se enfrentan?

Más recursos, que la situación de la ciencia en España no sea tan precaria en general. Que puedas acceder a un puesto fijo de investigación más fácilmente. He conocido a mucha gente que está cansada de ir dando tumbos de un país a otro país. Eso termina cansando, aguantas mientras eres joven pero llega un momento en el que ya no puedes más. Esta situación tiene que mejorar, con mayor estabilidad e incentivos para los investigadores.

Y en el caso concreto de las mujeres, ¿qué ha cambiado?

Sigue todo casi igual la verdad. En el tema de las maternidad sí que han habido cambios, hay más facilidades para las mujeres. Pienso que también han cambiado las prioridades de las mujeres, pero me sigue pareciendo un mundo muy competitivo. En mi caso, ahora mismo estoy trabajando en el Grupo de telescopios Isaac Newton (ING) y tengo un contrato indefinido. Lo conseguí relativamente pronto pero es un trabajo que no requiere mucha investigación. Es más técnico, un punto intermedio. Me siento bien, estoy cómoda. Dedicarme a la investigación pura y dura me parece muy competitivo porque es estar continuamente publicando, si no te quedas fuera, te quedas atrás. Eso es muy difícil de mantener. Creo que es una situación muy precaria tanto para hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres creo que les afecta aún más.

¿En qué consiste su trabajo en el ING en La Palma?

Soy astrónoma de soporte, básicamente mi trabajo es asesorar científicamente a astrónomos visitantes que viene a hacer observaciones en nuestros telescopios, también hago control de calidad de los instrumentos y desarrollo nuevos. Ahora mismo estamos creando uno para uno de nuestros telescopios. Mi labor consiste en ser el nexo de unión entre los requerimientos científicos para la observación astronómica y el trabajo de los ingenieros. Además, tenemos programa de estudiantes que cada año vienen de diferentes instituciones europeas para pasar un año con nosotros y trabajar en diferentes proyectos en los diversos telescopios. Coordino un poco este programa y es muy interesante trabajar con ellos, ese intercambio de conocimiento. Para ellos es un entrenamiento muy bueno con los telescopios. Destaca un telescopio de los años 80, que es manual y es el que usamos para el entrenamiento de estudiantes porque aprenden mucho con él. Es muy motivador.

Durante ocho años formó parte del programa de Basura Espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA). ¿Qué labor realizaba?

Era en el Observatorio del Teide, en el Optical Ground Station (OGS) que se dedica a mapear el cielo en busca de la detección de basura espacial. Básicamente lo que hacía era analizar las observaciones, hacer un primer procesado de las imágenes, detectar los objetos y después hacerles un seguimiento y buscarlos para determinar mejor las órbitas. La basura espacial son restos de satélites, que no están operativos, puede haber objetos de varios metros y toneladas o piezas pequeñas de un centímetro como un pequeño clavo. A la velocidad a la que están orbitando pueden ocasionar daños en satélites que están operativos y hay que controlarlos porque cada vez han ido a más.

¿Es más difícil abrirse un hueco en el mundo de la ciencia desde Canarias?

Entiendo que en otros campos sí que es más difícil al estar más aislados de los centros importantes de investigación de Europa y Estados Unidos. En Canarias, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) es un centro puntero con investigadores de nivel, mientras estás estudiando la carrera tienes contigo a gente que son referentes con proyectos de alto nivel muy interesantes. En Canarias es relativamente fácil, de hecho muchos peninsulares vienen a estudiar física a la ULL porque quieren estudiar astrofísica.

¿Qué consejo le daría a una niña que quiera dedicarse a la ciencia?

Les diría que intentasen no perder la perspectiva del porqué se puso a estudiar física por que la puedes perder muy fácilmente. No tiene porque ser una investigadora de alto nivel y competitiva. Hay muchas cosas intermedias con las que puedes disfrutar y dedicarte a ello, como la divulgación. Hay mucha gente que se encarga de esto que es bastante gratificante porque comunicas a la gente los logros científicos y las cosas que se saben y se han descubierto. Hay muchas posibilidades.

¿Y a su yo pequeña?

Lo mismo. Yo llegué un momento en el que perdí la perspectiva pero llegué a encontrarla.