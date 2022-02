El Gobierno eliminará el próximo martes la obligatoriedad de llevar mascarilla en exteriores. Será el 8 de febrero cuando el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto que acabará con la obligación de la mascarilla en la calle. El uso de la mascarilla en exteriores ha generado el debate de muchos a lo largo de estos dos años de pandemia. Muchos ciudadanos, a pesar de este anuncio continuarán haciendo uso de la mascarilla al aire libre.

“El mundo entero está jodido, todo el mundo está agobiado, pero hay que cuidar la salud de todos, los niños, la familia, los clientes”, cuenta Nourdin a los micrófonos de COPE Canarias y asegura que cree que es bueno mantener el uso de la mascarilla hasta el final.

¿Crees que es el momento de eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores? Sí, ya la pandemia está llegando a su fin 114

Sí, mientras no haya aglomeraciones 206

No, bajo ningún concepto 149

Estoy indeciso/a 4 Votar

Otra grancanaria asegura no estar muy de acuerdo con la medida ni verla ética, porque hay muchas personas vulnerables y con riesgo de contraer la enfermedad, por lo que no vería bien tener ahora esa libertad por mucho que llevar la mascarilla es “agobiante y estresante” pero prefiere tener esa seguridad.

Mientras Carmelo asegura que si las autoridades sanitarias consideran que es una medida positiva, habrá que aceptarla, por lo tanto, le parece bien y recalca que "todavía sigue siendo fundamental llevarla en el interior".

“En el exterior si no hay afluencia de gente te la puedes quitar, otra cosa es cuando haya una multitud o cuando la acera no dé para mantener la distancia de seguridad, pero si no es así, la medida está bien", contaba en los micrófonos de Cope Gran Canaria otro ciudadano.