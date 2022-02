Gran Canaria y Tenerife recuperan la actividad nocturna y amplían aforos

Canarias está preparada para dar un paso adelante y acabar de forma progresiva con las restricciones que han caracterizado la vida en el Archipiélago durante los dos últimos años. El último paso dado por el Gobierno de Canarias en este sentido ha sido el de rebajar las medidas sin necesidad de modificar el nivel de riesgo en el que se encuadran las islas, eliminando las restricciones más severas del nivel máximo de riesgo, el 4. Gran Canaria y Tenerife, que se encuentran en nivel 4, han pasado a tener que acatar las normas de un nivel inferior, el 3. Este cambio afecta, principalmente, a los aforos y al horario de cierre, así como a la reactivación de algunas actividades.

En lo que se refiere a los aforos, con carácter general, se tendrá que respetar el 50% aforo al aire libre y 33% en espacio interiores. No obstante, en lo que se refiere a aforos hay varias excepciones. Por ejemplo, los establecimientos que realicen actividades de tipo esencial, como las farmacias, podrán abrir en interiores hasta el 75% del aforo. El ocio nocturno y los restaurantes también gozarán de una restricción menor, con un aforo que podrá alcanzar el 75% al aire libre y el 40% en interiores. Tampoco tendrán que aplicar esta medida el transporte público, que aumenta hasta el 100% el aforo - en nivel 4 se encontraba al 75%-, ni los espacios culturales. Estos últimos, desde ayer cuentan con un aforo "fijo" para todos los niveles del 85% en exteriores y del 75% en interiores, como adelantó ayer el Gobierno de Canarias.

La rebaja de nivel también permitirá ampliar el horario de cierre de los locales hasta las 02:00 horas de la madrugada. Esto supone una importante mejora, dado que desde que se impuso el nivel 4 a finales de diciembre hasta ahora, los locales de ocio y restaurantes de las islas capitales debían cerrar sus puertas a medianoche. En lo que se refiere a horarios, la rebaja de las restricciones también beneficia a los locales de venta y consumo de bebidas alcohólicas que podrán abrir más tarde de las 22:00 horas.

Pese al alivio de restricciones, el número máximo de personas que puede permanecer en un mismo grupo sigue limitado a seis, al igual que en nivel 4.

El cambio de restricciones también permite que el mobiliario infantil y los parques puedan volver a ser utilizados por los pequeños, después de haber sido precintados durante todo el mes de enero. Esta mejora no se aplica a las zonas recreativas, infantiles o de descanso de los centros comerciales, donde estos emplazamientos deberán seguir cerrados, salvo que se pueda garantizar la desinfección. Quienes también gozarán de una mejora son los residentes de los centros de atención sociosanitaria que ya no tendrán límites para salir fuera del centro. Hasta ahora los únicos residentes que podían salir eran aquellos que acreditaran disponer de la pauta vacunal completa. Por el contrario, los hospitales seguirán manteniendo las restricciones severas - dado que son iguales en los niveles 3 y 4 -. En ellos se suspenden las visitas salvo a menores de edad, gestantes, acompañamiento a pacientes terminales y cuando a criterio del facultativo se considere necesario.

Un alivio para las islas menores

Las islas no capitalinas, que se encuadran todas en nivel 3 de riesgo por sus indicadores epidemiológicos, gozan desde ayer de las restricciones de un nivel inferior, es decir, el 2. Este nivel trae consigo un alivio de los aforos (75% al aire libre y 50% en interiores), de los grupos (8 personas) y del horario de cierre (a las 03:00 horas). Además, en los espectáculos no multitudinarios se podrán celebrar con un aforo del 50% al aire libre si no hay consumo de alimentos, del 33% en caso de que se consuman; y siempre con el público sentado.

Se reactivan en este nivel los ensayos de coros, bandas y orquestas, que podrán llenar un aforo del 75% al aire libre y del 50% en interiores; los mercadillos, que también podrán celebrarse en espacios interiores; los centros lúdicos y recreativos para niños; y las acampadas y campamentos se podrán volver a realizar

También podrán recibir visitas las residencias de estudiantes y los hospitales, aunque en estos últimos estarán supervisadas por el personal del centro y se extremarán las medidas de prevención.