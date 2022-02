Desconcierto absoluto en el ámbito de la psicología sobre cómo se gestionará el 024, el teléfono de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida que comenzará a estar operativo en un plazo de tres meses, según publicaba este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por lo pronto, se sabe que se ha adjudicado, mediante un contrato menor con un valor de 14.921,49 euros, la parte tecnológica a la empresa Evolutio Cloud Enabler, que se limitará a tramitar las llamadas a través de una red de voz. Falta por conocer a qué entidad se adjudicará el servicio de atención a las personas que llaman. Los psicólogos consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, se muestran "muy preocupados" por la falta de transparencia y los retrasos en la puesta en marcha de una línea que, dicen, debería ser prioritaria.

El centro de atención de llamadas del 024 -el número corto gratuito y anónimo atribuido por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales al servicio de línea de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida- estará ubicado geográficamente en la Comunidad de Madrid. El funcionamiento de la línea de ayuda comenzará una vez transcurridos tres meses desde la publicación este jueves en el BOE y, a partir de ese momento (a comienzos del mes de mayo), todos los operadores de telefonía tendrán obligación de encaminar las llamadas al operador designado, en este caso la empresa Evolutio Cloud Enabler.

Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación ha adjudicado a esta compañía el 'Servicio de encaminamiento y entrega de llamadas telefónicas del servicio 024', con un valor estimado del contrato de 14.921,49 euros. Se trata, por tanto, de un contrato menor, es decir, de cuantía inferior a 15.000 euros.

Una red de voz

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto en contacto con la compañía para conocer cuál será su papel una vez que se les ha asignado la línea. "Nosotros no somos las personas adecuadas para dar explicaciones sobre el servicio del 024, puesto que todavía está definiéndose y la única información que podemos compartir ahora mismo es que es la red de voz de Evolutio la que tramitará esas llamadas", indican desde esta empresa tecnológica con sede en Madrid.

Que las llamadas se tramiten a través de la red de voz se refiere a la transmisión del tráfico sobre redes basadas en Internet en lugar de las redes telefónicas tradicionales, explica a este diario Fernando Chacón, vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP). Lo que, añade, supone un menor importe de la adjudicación. Por eso es un contrato menor, porque sale más barato.

Fernando Chacón pone un ejemplo: cuando estalló la pandemia, en marzo de 2020, el órgano colegial puso en marcha, junto al Ministerio de Sanidad, un teléfono de atención para prestar apoyo psicológico (una iniciativa que luego se replicaría, tanto a nivel autonómico como municipal, en distintos territorios). La actividad se realizó a través de tres números de teléfono diferenciados, dirigidos a grupos poblacionales concretos, que el propio COP se encargó de contratar. "En el caso de la red de voz es más barato porque la llamada la paga el receptor", indica el vicepresidente del COP.

Los próximos pasos del Gobierno

A partir de ahí, tanto Chacón como el resto de psicólogos consultados, muestran su enorme preocupación por qué pasos seguirá el Gobierno. Es decir, una vez que ya está adjudicada la tecnológica que llevará la línea, cuándo se formalizará el concurso público para la adjudicación a la entidad que, realmente, se pondrá al frente de un servicio de atención tan delicado. Los plazos son ajustados, porque el Ejecutivo pretende que el teléfono -que ya lleva retraso en su puesta en marcha desde que el presidente Pedro Sánchez anunciara su creación el pasado octubre- esté operativo en el mes de mayo.

"No hay transparencia. Se conoce a la empresa que va a dar soporte, pero no se sabe si quienes atenderán las llamadas serán psicólogos o teleoperadores", critica un psicólogo

"No hay transparencia. Se conoce a la empresa que va a dar soporte, pero ni tan siquiera se sabe si quienes atenderán las llamadas serán psicólogos o teleoperadores. Y nos tiene muy preocupados. Nos preocupa mucho el acompañamiento que se va dar a estas personas, cuando debería ser un tema de importancia máxima", añade Luis Fernando López Martínez, miembro del grupo de estudio e investigación de la conducta suicida del Colegio de Psicólogos de Madrid.

Un número que sigue inoperativo

"Ahora tendrá que salir la adjudicación de la parte técnica. Está muy bien administrativamente que se publique en el BOE la adjudicación de la parte tecnológica, pero indica que están más pendientes de procesos administrativos que de los usuarios que siguen llamando a un número que no está operativo. Lo que no se entiende es por qué no se hace en paralelo y no han convocado ya el concurso para ver quién prestará el servicio", continúa Fernando Chacón.

"Si al final adjudicas el servicio a la oferta más barata, será la que pague menos a sus profesionales", advierte el vicepresidente del COP

Es en este aspecto, es donde el vicepresidente del COP se muestra más crítico. "El gasto fundamental de ese nuevo contrato que deben hacer es el de personal y, para un servicio de salud como este, es una aberración regirse por criterios económicos. Si al final adjudicas el servicio a la oferta más barata, será la que pague menos a sus profesionales y a ver qué tipo de formación vas a conseguir. No sé qué requisitos van a pedir, para eso se necesita ver el pliego de condiciones y ver qué convenio se aplica esos trabajadores, por ejemplo si es el de teleoperadores o es el del ámbito sanitario".

"Lo que parece claro es que no van a ser especialistas en psicología clínica, ni va a ser algo integrado en el Sistema Nacional de Salud", aseguran desde ANPIR

"Lo que parece claro es que los profesionales no van a ser especialistas en psicología clínica, ni va a ser algo integrado en el Sistema Nacional de Salud. Habrá que ver qué programas de coordinación y comunicación plantean para garantizar la atención presencial y la continuidad asistencial con los 17 servicios públicos de salud", indica por su parte Javier Prado Abril, portavoz de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR).