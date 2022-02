Una madre canaria no recibe la ayuda que impulsó para familias con hijos con enfermedades graves

Isabel González Díaz, madre de una joven grancanaria aquejada de atrofia muscular espinal y con una discapacidad reconocida del 100%, se siente «defraudada». Después de cuatro años de lucha para lograr extender las ayudas a las familias con hijos afectados por enfermedades graves más allá de la mayoría de edad, ha logrado que se ampliara el límite estipulado, pero su solicitud ha sido denegada. ¿El motivo? Su hija celebró su 18º cumpleaños el 15 de julio, unos meses antes de que se registrara la modificación en la Ley General de la Seguridad Social que amplía la prestación hasta los 23 años. «Estoy muy decepcionada con el director general de Ordenación de la Seguridad Social –Borja Suárez Corujo– porque nos aseguró que íbamos a poder acogernos a la ayuda, pero la redacción del texto es vaga y lo estamos pagando las familias», lamenta González.

Fue el pasado 28 de diciembre cuando el Gobierno incluyó en los Presupuestos Generales del Estado la extensión de las ayudas, una determinación que se hizo efectiva desde el 1 de enero. Pero el conflicto que se ha desatado es complejo. «El problema no es solo que me hayan denegado a mí la petición, sino que ha habido mutuas que se la han aceptado a otras familias que se encuentran en las mismas circunstancias y otras que no», enfatiza la mujer, que en 2019 impulsó una petición en la plataforma Change.org para respaldar su propuesta de cambiar la ley y consiguió más de 100.000 firmas. «Lo que nos ha sucedido supone un agravio comparativo y se soluciona con una simple rectificación que sirva para aclarar que, aunque nuestros hijos hayan cumplido los 18 años después de la modificación, tenemos derecho a acogernos a la ayuda», asevera.

Respuesta

Según indica, su mutua es Asepeyo, una compañía que colabora con la Seguridad Social y que ha registrado otra denegación. «En la carta que me llegó, me explican que me deniegan la ayuda porque la prestación se había extinguido antes de que se modificara la edad máxima. Además, añaden que no podemos solicitarla de nuevo porque el reconocimiento de la prestación es para menores de 18 años», señala Isabel González. «Lo que no me esperaba es que después de luchar tanto, esto fuera a suceder cuando se produjera un cambio en la legislación», prosigue, «estamos en un limbo y cada mutua interpreta lo que cree oportuno».

González había reducido su jornada laboral al 99,99% para dedicar todo su tiempo a su hija, Isabel Sánchez González, un derecho recogido en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la Aplicación y Desarrollo en el Sistema de la Seguridad Social de la Prestación Económica por Cuidado de Menores Afectados por Cáncer u otra Enfermedad Grave. No obstante, el 15 de julio, tuvo que reincorporarse a su puesto de trabajo. «He tenido que coger una baja porque todos estos problemas me han causado una depresión. Mi situación es muy complicada, ya que, a pesar de todo, tengo que sacar fuerzas para poder seguir cuidando de mi hija».

La ley que amplía el subsidio hasta los 23 años fue modificada solo unos meses después

Por todo esto, la frustración la acompaña en su día a día. Y es que se siente totalmente desamparada y «engañada», pues todas las llamadas de auxilio que ha realizado no han tenido efecto. «En octubre tuve una reunión con el director general y con los asesores del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –José Luis Escrivá– en el Ministerio y parecía que lo tenían muy claro. De hecho, conectamos con mi hija por videoconferencia y se quedaron asombrados al verla, porque ella tiene la cabeza perfectamente pero su cuerpo está afectado por la atrofia muscular espinal», apostilla Isabel González, quien no duda en apremiar a Escrivá para que ofrezca una solución rápida. «Hace dos semanas, José Luis Escrivá garantizó en el Congreso de los Diputados que se está trabajando en introducir una disposición transitoria para reponer la ayuda a las familias que nos encontramos en esta situación. ¿A qué espera?» , se pregunta.

Lo cierto es que la calidad de vida de la joven ha empeorado en el transcurso del último año como consecuencia de la enfermedad degenerativa que padece, una patología que los facultativos le diagnosticaron con tan solo 16 meses de vida. Ha sido intervenida de la columna y ahora tiene problemas en las caderas, por lo que está pendiente de otra intervención. Cada mañana, sus padres se encargan de ayudarla a realizar todas las tareas esenciales antes de ir a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde realiza sus estudios.

«Ha habido mutuas que han aceptado las solicitudes y otras que no», denuncia González

«Isabel no puede hacer nada sin ayuda. Solo puede escribir con la mano izquierda y muy poquito», informa su madre. Además, sus progenitores deben comprobar todas las noches el nivel de saturación de oxígeno en sangre. «Como mi marido trabaja a tiempo completo, suelo quedarme yo con ella. Isabel utiliza un aparato para poder respirar y hay que estar muy pendiente. Es evidente que me necesita para todo y, por eso, no voy a parar de pelear».

Consciente de que ampliar la ayuda hasta los 23 años «no es suficiente» porque el problema va a persistir de por vida, esta madre no solo reclama una respuesta «urgente», sino que defiende la necesidad de luchar por suprimir el límite de edad fijado en las prestaciones destinadas a estos casos. «A las familias como la nuestra hay que aliviarlas, no torturarlas. Estamos uniendo fuerzas entre todos los afectados para conseguir nuestra meta, pero está claro que los problemas de nuestros hijos se va a agravar con el paso del tiempo y no podemos estar desprotegidos», sentencia.