Mazuelos: «Hay que investigar todos los casos de abusos que tengamos»

El obispo de Canarias, José Mazuelos, se mostró ayer tajante a la hora de abordar los casos de presuntos abusos sexuales en el seno de la Iglesia durante una entrevista en la cadena Ser. «Indiscutiblemente hay que investigar los casos que tengamos y lógicamente hay que ayudar y reparar a la víctima si se confirma ese abuso», explicó Mazuelos. Sus declaraciones llegan tras el envío el pasado jueves a la Fiscalía General del Estado del informe recopilatorio de casos abiertos en las islas por parte de la Fiscalía Superior de Canarias. El documento solo recoge dos investigaciones de presuntos abusos en el seno de la iglesia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y ninguna en la provincia de Las Palmas.

«Aquí no solamente lo investigamos sino que cuando se produce un caso se actúa. Desde que llevo aquí de obispo no se ha producido ninguno. Los casos anteriores están investigados y están totalmente vistos por la justicia. Nosotros estamos haciendo los deberes en el sentido de que llevamos mentalizando, sensibilizando y poniéndolo en manos de la justicia cuando hay que ponerlo en sus manos», añadió.

En este sentido, el obispo recordó que la Diócesis cuenta con una comisión para la protección de menores y la prevención de abusos sexuales. Una oficina con la que también cuentan en la Diócesis de Tenerife.

Mazuelos subrayó la importancia de mantener la presunción de inocencia en casos que se estén investigando. «Cuando hay una denuncia investigamos. Si me parece extraña esta manipulación que se quiere hacer que parece que la pederastia es de la Iglesia. Estoy totalmente en contra de la pederastia en todos los campos y por eso no es cuestión de mirar el pasado, es cuestión de que nosotros estamos ahora previniendo para que no exista y tomando medidas para que todo aquel que tenga un problema en este campo venga, lo diga y tenga garantizada la justicia», sentencia.

Por otro lado, l

Efe

as fiscalías autonómicas informaron a la Fiscalía General del Estado de la existencia de más de sesenta causas sobre abusos sexuales a menores en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa, cinco de ellas en la comunidad murciana. A falta de conocer la cifra oficial que aporte la Fiscalía General, este dato resulta de la suma de los procedimientos contenidos en los informes remitidos por los fiscales superiores que

cifró ayer en 62 causas abiertas, de las cuales seis están archivadas provisionalmente, una vez que todos los organismos autonómicos han cumplido con la orden de Dolores Delgado.