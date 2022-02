Déniz: «La iglesia ha tenido errores que debemos saber reconocer»

¿Qué ha supuesto para usted su nombramiento como obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias tras 226 años después del último grancanario?

Ha sido una sorpresa, una novedad que voy digiriendo, me dejo un poco conmocionado. Estoy tratando de vivirlo con responsabilidad, estoy muy impresionado con el cariño de muchísimas personas que me conocen. Es una responsabilidad porque ya les digo que estoy seguro que algunas expectativas las voy a defraudar pero mi deseo es contribuir a hacer las cosas lo mejor posible en la iglesia. A tener una relación con todos con un buen clima de colaboración.

¿Qué recuerda de su infancia y juventud en Valsequillo?

Tengo muy gratos recuerdos de mi pueblo. Los pueblos tienen un valor inestimable a mi modo de ver. Aunque no seamos familia se crea un entorno de un gran vínculo con los vecinos y vecinas y eso favorece una sociedad de más confianza y preocupación de los unos con los otros, creo que es un plus de calidad de vida. El pueblo ha crecido, han llegado muchas personas de fuera y no siempre es fácil la integración de los unos con los otros, y puede perderse esa presencia y ese reconocimiento. Recuerdo ver la evolución de mi pueblo, en mi tiempo no había educación secundaria y había que ir a Telde, ahora sí hay. Los entornos de la familia y las amistades son entornos muy entrañables que los llevo muy adentro y todo lo que significa la vida del pueblo nos importa.

¿Qué aficiones tiene?

Me encanta caminar, aunque ahora no me lo puedo permitir como me gustaría porque tengo una agenda de trabajo complicada. También me gusta la lectura y el tiempo libre que tengo lo dedico a cultivar la amistad. Tengo muchas personas con las que me agrada compartir ratos, comer y hablar de lo humano y lo divino. Creo que esto es importante en la vida de cualquier persona y también en la vida de un sacerdote, con la gente que es de casa, de la iglesia, y también con la que no lo es. A mí me hace mucho bien tener un grupo de amigos y amigas que no pertenecen a la vida de la iglesia con la que de vez en cuando departo. A veces me apuntan distintas cosas que quieren que les aclare pero muchas veces terminamos hablando de las cosas de la vida, con las que me encuentro muy a gusto y son espacios expansivos que a mi me hacen mucho bien y que recomiendo.

Y también es un gran aficionado a la Unión Deportiva Las Palmas (UDLP)...

Sí. Soy un gran fan de la UDLP. Cuando la agenda me lo permite voy a algún partido, no suspendo ninguna misa por ir a un partido, claro que no, pero siempre estoy al tanto de cómo va el resultado. Vamos a seguir pensando que podrá subir a Primera División porque siempre nos llevamos una alegría y luego no. No sabemos cómo terminará la batalla. Somos un poco sufridores, pero no vamos a perder la esperanza, aún tengo la esperanza de que este año pueda darnos una alegría.

¿Qué retos cree que debe afrontar la iglesia?

Hay muchas personas que se acercan a la iglesia que ni siquiera están bautizadas y que nos piden el bautismo. Estamos teniendo importantes solicitudes de personas adultas, y somos conscientes de que irán a más. Nos da una oportunidad de presentar la fe, en alguien que ha estado ajeno a la misma, centrada en la palabra de Dios, en los valores evangélicos y en lo que es la vida cristiana. Uno de los grandes desafíos es saber presentar la fe como una buena noticia, como una alegría para las personas. Otro reto importante en el terreno de la dimensión pública es saber avanzar y ayudar a superar algunos prejuicios que vemos en la sociedad. Venimos de una historia en la que hay muchos elementos que no son fáciles de separar ni de discernir.

¿Qué papel debe jugar en la sociedad?

La iglesia quiere contribuir a elementos que yo creo que todos queremos. Que la sociedad se pueda parecer a una familia en la que todos buscamos el encuentro, una unión en la que queremos que haya paz, justicia y dignidad humana. Que toda persona pueda tener lo necesario para tener una vida digna, que haya respecto, acogida y tolerancia. Se habla mucho de la tolerancia, que es perfecto, pero sin embargo en la política hay mucha polarización, mucho enfrentamiento, tensión y eso no nos hace bien a nadie.

Últimamente la iglesia está rodeada de polémicas ¿a qué cree que se debe?

Vivimos una situación política muy polarizada en que muchas veces se pone el acento en vencer el relato del otro. Estamos en la época de las fake news, de crear un relato y hacerlo llegar un relato que parezca creíble sin preocuparnos de que realmente sea verdad. Creo que el progreso en la sociedad y de la vida política tiene que ser desde el punto de vista de que los verdaderos adversarios no son los que tienen ideas distintas, sino la pobreza, el paro, el fracaso escolar o los conflictos en la familia. La iglesia en ocasiones puede ser utilizada, también en ocasiones probablemente hayamos tenido errores propios que tenemos que saber reconocer y mejorar.

¿Qué opinión tiene sobre la investigación de presuntos abusos a menores en la iglesia?

Desde el Papa Benedicto XVI se está trabajando en la iglesia, es algo que es tremendamente doloroso. Nosotros en la iglesia canaria estamos haciendo los deberes, estamos atentos a cualquier denuncia que nos pueda llegar para investigarla. Nosotros por los conocimientos que tenemos y por los estudios que hay del Estado como algunas organizaciones nos han hecho llegar es una realidad que existe en los entornos cercanos, en el mundo del deporte, de los colectivos y lamentablemente lo hemos tenido también en la iglesia. Lo importante es que se de una respuesta global, porque lo contrario no va a ningún lado..

¿Qué metas se pone como nuevo obispo auxiliar?

Una de mis primeras metas es trabajar con los otros. Partir de la escucha y de hacer proyectos colectivos dentro de la iglesia. A veces podemos caer en el error de los personalismos y estos por lo general si no logran vínculos o compromisos de los demás terminan muriendo. Soy partidario de trabajar la dinámica de la alianza, del trabajo común, de análisis compartido y de programas que se ejecuten tanto en lo interno del movimiento de la iglesia y también en la sociedad. Quiero colaborar mucho a ser instrumento de comunión, de favorecer la unión y el trabajo conjunto y que desde aquí podamos hacer proyectos que tengan sentido y que sean ilusionantes para esa función que tiene la iglesia de evangelizar y llevar el proyecto de Jesús a la gente y de contribuir a llevarlo a la vida de la sociedad. La iglesia no es un movimiento monolítico en el que todos piensan igual, la iglesia es un movimiento con una pluralidad enorme dentro del mismo credo y la misma fe.

¿Qué labores desempeñará como obispo auxiliar?

La labor de un obispo auxiliar que es ser sucesor de los apóstoles, es estar muy cerca del obispo diocesano titular, no hay un reparto del territorio de la Diócesis. Estoy para auxiliar al obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, en aquello en lo que no puede llegar él o las que me encargue para poder dedicarse a otros temas. Son funciones de animación, coordinación, de presencia en la vida de la iglesia en todo el territorio de la Diócesis y en muchas actividades que puedan darse en la vida donde se requiera de nuestra presencia o también en las que nosotros vamos a hacer una labor.

¿Cómo que puede ayudarle sus 25 años de experiencia?

He estado trabajando en la delegación de juventud, en el seminario y en distintas parroquias de Telde y Las Palmas de Gran Canaria. En parroquias en las que había que trabajar y luchar con la gente en situaciones de pobreza, de desamparo e incluso de drogas. En la comunidad cristiana soy un convencido de la necesidad de seguir poniendo en valor lo que la fe supone en la vida de las personas. Es un plus que da sentido a la vida, que nos da fuerza, nos ayuda a tener esperanza y a levantarnos de errores y de caídas. Es muy importante la labor que hacemos en las parroquias de velar por el bien común y de acompañar la vida de las personas en la sociedad desde que nace un hijo a cuando muere un ser querido, que son situaciones que a veces no se puede visibilizar y no se ve el valor social que esto tiene. Esta posibilidad de trabajar con las personas nos hace descubrir cuáles deben ser las prioridades. A veces estas no están en las ideas sino en un compromiso de cercanía y de empatía con las personas, en la medida de las posibilidades que podamos porque no hay soluciones para todo.

¿Cómo valora el papel del Papa Francisco?

Creo que está haciendo una labor muy importante desde ayudarnos a los cristianos a vivir la alegría del evangelio a saber posicionarnos desde lo que la iglesia debe ser, que es una iglesia que cuida a las personas y su dignidad. Con una especial atención a aquellos que son más vulnerables.