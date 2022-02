La madre de los hermanos Villanueva murió por una patología cardíaca

María Luisa Ruiz, la mujer de 84 años que falleció de forma repentina en su domicilio de la capital grancanaria, murió por causas naturales. Así lo desvela el informe preliminar de la autopsia que han recibido hoy sus hijos José Luis y Skeilys Villanueva, después de una larga espera. Según refleja el documento, la causa fundamental del deceso fue un taponamiento cardíaco, siendo la principal un shock cardiogénico. La defunción se produjo el sábado, 12 de febrero, entre las 00.00 y las 4.00 horas.

Hay que recordar que la octogenaria dio positivo en Covid-19 tras haberle realizado una prueba PCR en el Instituto de Medicina Legal. Esta circunstancia hizo que fuera necesario llevar a cabo la autopsia en la sala de bioseguridad que se encuentra instalada en el citado espacio para estos casos, pero una avería retrasó el procedimiento. Ante la dilatada demora, los hermanos interpusieron el miércoles una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y una reclamación en el Instituto de Medicina Legal. Finalmente, el pasado viernes, pudieron velar a su progenitora en el Tanatorio San Miguel y darle sepultura en el cementerio de San Lázaro un día después.

Los hermanos dieron sepultura a su progenitora el sábado, una semana después de su muerte

«Estoy muy indignada porque en el tanatorio ni siquiera nos permitieron ver el cuerpo de mi madre a través de un cristal para poder identificarla», ha señalado este lunes Skeilys Villanueva, después de recoger el informe. «Nos dijeron que como había dado positivo en coronavirus no se podía abrir el ataúd bajo ningún concepto, por lo que al dolor se suma el hecho de no haber podido confirmar que era ella», ha agregado.

Según han explicado desde Pompas Fúnebres La Soledad, que presta servicios en el Tanatorio San Miguel, las personas que mueren con la infección por SARS-CoV-2 no pueden ser identificadas por sus seres queridos cuando llegan a las instalaciones. «Los cuerpos llegan dentro de un sudario hermético y precintado, y no se pueden realizar actividades de tanatoestética por seguridad. Por eso, no se permite abrir la caja», ha aclarado este mediodía un trabajador.

«Estoy indignada porque en el tanatorio no nos dejaron ver el cuerpo», dice Skeilys

Precisamente, en el marco del Consejo de Gobierno celebrado el 10 de febrero se revocó la Orden de 20 de marzo de 2020 de Sanidad Mortuoria, por la que se preveía la posibilidad de inhumar o incinerar a las personas fallecidas con Covid antes de que se cumplieran las 24 horas del óbito y no permitía los velatorios. Por tanto, ya es posible asistir y tratar estos decesos como los que se producen por otras causas. Ahora bien, las actividades de tanatoestética continúan desautorizadas.

«Puedo entender que no nos hayan dejado verle la cara, pero adoptando todas las medidas de seguridad necesarias podrían habernos permitido ver aunque sea una mano y la hubiéramos reconocido. Lo que ha sucedido no me parece normal y tiene que cambiar», ha defendido Skeilys.

En base a sus palabras, las circunstancias acontecidas impiden el cierre de este desafortunado capítulo para poder continuar con sus vidas. «Estamos muy afectados. No sabemos si hemos enterrado a nuestra madre o a otra persona y eso es muy duro para una familia».

A su juicio, han tenido que pasar por una serie de vivencias «muy injustas», por lo que no ha dudado en abogar por una modificación de los protocolos vigentes. «Nos hemos sentido ninguneados. Además de haber tenido que esperar seis días para que le hicieran la autopsia y otros tres más para conocer el resultado, durante el velatorio nos ocurrió esto. Está claro que nada de lo que ha sucedido es justo y que hay que cambiar estas medidas tan duras en los tanatorios», ha sentenciado la mujer.