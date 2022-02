La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias criticó ayer «la pésima» gestión sanitaria y de salud pública del Gobierno de Canarias y su «continua falta a la verdad». La asociación, en un comunicado, ha indicado que el Ejecutivo «perjudica seriamente la salud» porque la pandemia continúa y «tratarla con frivolidad solo nos lleva a complicarla».

«La OMS hace unas semanas advirtió ante las desescaladas que se estaban produciendo en varios países europeos, que la pandemia no estaba controlada y que no había que descartar nuevas olas o variantes», ha señalado. Según la asociación, en líneas generales, la variante ómicron se está desarrollando con menores ingresos hospitalarios y en UCI, aunque con una mayor presión sobre Atención Primaria, lo que se debe a los niveles de vacunación. Ha advertido de que los datos de contagio de Canarias están sesgados, ya que el 15 de enero, día anterior al del anuncio del inicio del descenso de los contagios, hubo 6.327 contagios y se hicieron 18.447 test, al día siguiente se detectaron 2.511 contagios pero se hicieron solo 7.886 test y desde entonces se siguen haciendo menos test. «No estamos diciendo que no se esté en fase de descenso de la curva, pero con estos trucos no podemos evaluar con precisión la situación real de los contagios», aseguran.