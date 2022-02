Innovación, digitalización y sostenibilidad son los ejes transversales sobre los que el Programa Diginnova, dotado con cinco millones de euros y cofinanciado con fondos “Next Generation EU”, fomenta la empleabilidad de personas recién licenciadas en Canarias, facilita su capacitación en habilidades de innovación y les permite realizar prácticas no laborales remuneradas en empresas de sectores estratégicos y centros de investigación

¿Qué es el Programa Diginnova?

El programa Diginnova es, ante todo, una oportunidad. La oportunidad de que nuestros egresados y egresadas tengan una primera opción de conocer de primera mano el funcionamiento de empresas y centros de investigación del Archipiélago, para que después puedan llevar los conocimientos adquiridos a otras empresas y así generar un ecosistema de innovación que, en esta primera convocatoria del programa, se ha orientado también hacia la digitalización y la transición ecológica. Por eso, uno de los requisitos de la convocatoria es que las empresas participantes desarrollen su actividad en alguno de los sectores prioritarios establecidos en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias. La Consejería, a través de la Agencia de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), lleva años desarrollando un programa llamado “Gestores de la Innovación”, por el que se incorpora a las empresas a personas especializadas, que en poco tiempo sean capaces de dar un gran impulso a sus negocios. Ahora, con Diginnova, queremos completar esa visión y formar a los que serán futuros Gestores y Gestoras de la Innovación. A través de las Fundaciones Universitarias de ambas provincias, invertimos cinco millones de euros, que permitirán formar a un total de 802 personas durante un mes y, quienes superen esa primera fase formativa, con unas 200 horas, podrán incorporarse durante otros 10 meses y de forma remunerada a empresas de esos sectores que nos interesa impulsar. Serán al menos 425 entre ambas fundaciones.

Invertimos cinco millones de euros en formación y prácticas remuneradas

¿Qué objetivos se proponen?

El primer objetivo es facilitar la incorporación de nuestra juventud a puestos de trabajo acordes con su formación y con un plus de formación, que además les capacite para detectar oportunidades de innovación y saber aplicar las técnicas necesarias para hacerlas realidad. El segundo, derivado de este, es retener todo el talento que tenemos en las islas, de manera que puedan desarrollar aquí sus carreras profesionales. De este modo, también preparamos nuestro tejido productivo para una rápida adaptación al vertiginoso periodo de cambios que estamos viviendo y que la pandemia parece que no ha hecho sino amplificar y multiplicar. De ahí, que sea imprescindible que las personas que se gradúan en nuestros centros de educación superior puedan acceder cuanto antes desde el mundo académico al laboral. Las ventajas en el diseño de Diginnova son dos. La primera, es que se ofrece una formación previa altamente especializada a las graduadas y graduados que se inscriban en el proyecto, de manera que lleguen a los centros de trabajo o investigación ya con un plus de empleabilidad y con determinadas habilidades, que les harán adaptarse mejor. Por otro lado, tenga en cuenta que la inmensa mayoría de nuestro tejido empresarial son pymes. Por eso, las empresas pueden participar en el proyecto, a partir de tres empleados o empleadas. ¿Sabe lo que puede suponer contar con una persona cualificada en una empresa tan pequeña? Ese sería el otro objetivo. Conseguir formar a personas que puedan marcar la diferencia para todas aquellas empresas que quieran innovar más rápidamente y que no tengan un tamaño suficiente como para realizar grandes inversiones. Al final, la innovación es más una cuestión de conocimiento que de recursos en muchas ocasiones.

¿Cómo se desarrolla este programa?

Por la parte administrativa, la Consejería sacó una convocatoria pública a través de la ACIISI, que se adjudicó a la Fundación Universitaria de Las Palmas y a la Fundación General de la Universidad de La Laguna, por un importe de 2,5 millones de euros a cada proyecto. Ambas organizaciones han trabajado estos primeros meses en publicitar la oferta, registrar las inscripciones y divulgar la iniciativa en todo el ecosistema de empresas del ámbito de la innovación, la transición ecológica o la digitalización, para que participasen en el programa y ya han empezado a formar a los primeros grupos. Son personas licenciadas en la universidad o con un grado de FP Superior obtenido en los últimos cinco años. El resto, ya lo he explicado. Se les forma y después se integran en las empresas con una doble misión: aprender y aportar. Por un lado, tienen la oportunidad de sumergirse en la realidad del sector económico y aprender sobre el funcionamiento de esa actividad; por otro, su formación específica les dará unos primeros conocimientos para detectar áreas de mejora y proponer avances en la digitalización, transición ecológica e innovación de la organización.