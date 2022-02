«La justicia llega por fin» para Isabel González tras cuatro años de lucha

«He pasado de la frustración a la alegría, esto ha sido como una montaña rusa, cuatro años de sudor y lágrimas, pero por fin se ha hecho justicia». Así valoraba ayer Isabel González el Real Decreto publicado el pasado miércoles, 23 de febrero, en el BOE, que le permite recuperar la ayuda que perdió cuando su hija, con un 100% de discapacidad física, cumplió los 18 años. A través de dicha norma, el Gobierno ha hecho retroactiva la extensión de las ayudas por cuidado de hijos con enfermedades graves hasta los 23 años, por lo que podrán acceder a esta prestación las familias cuyos hijos hubieran cumplido los 18 años antes de que se modificara la ley.

Isabel González, madre de una joven grancanaria aquejada de atrofia muscular espinal, con una discapacidad reconocida del 100%, lleva cuatro años de lucha para lograr ampliar la ayuda destinada a las familias con hijos afectados por enfermedades graves, más allá de la mayoría de edad. Dicha batalla parecía haber tocado fin el pasado 1 de enero, cuando se publicó la modificación de la Ley General de la Seguridad Social que amplía la prestación hasta los 23 años, acordada el 28 de diciembre de 2021. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que en la modificación no se previó el establecimiento de un régimen transitorio para aquellos supuestos en los que, con anterioridad al 1 de enero de 2022 se hubiese extinguido la prestación económica por haber cumplido el menor de edad los 18 años. Este era el caso de la hija de Isabel, que alcanzó su mayoría de edad el 15 de julio de 2021, unos meses antes de que se registrara la modificación.

Interpretación del texto

«Estábamos deseando que se publicara en el BOE la Ley de Presupuestos Generales -que introdujo la modificación que extendía la prestación a los 23 años-, pero entonces empiezan a llegar denegaciones, y la mía fue la primera, porque mi hija ya había cumplido 18 años y mi mutua me comunicó que la prestación estaba extinguida con anterioridad a modificarse la edad máxima de 23 años. Nos quedamos muchos fuera y era de locos, porque en las mismas circunstancias a unos nos llegaba denegada y a otros aceptada, ya que cada mutua interpretaba el texto de una manera. Ha sido una injusticia tan grande, que mal lo he pasado, porque ves a tu hija que te necesita y que no te apoyan, no se lo deseo a nadie», subrayó.

González impulsó en 2019 una campaña en la plataforma Change.org centrada en la necesidad de cambiar la citada ley y contó con más de 100.000 firmas. «Curiosamente, a mi, que había impulsado este movimiento, fue a quien llegó la primera denegación. Con esta rectificación, publicada el pasado miércoles en el BOE, aunque nuestros hijos hayan cumplido los 18 años antes de la modificación de la ley, tenemos derecho a recibir la ayuda», apuntó.

El Gobierno hace retroactiva la extensión de las ayudas hasta los 23 años a los afectados que hayan cumplido la mayoría de edad antes de la modificación de la ley

La hija de Isabel González, que este año empezó a estudiar una carrera en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, necesita ayuda de forma constante. La calidad de vida de la joven ha empeorado en el transcurso del último año como consecuencia de la enfermedad degenerativa que padece, una patología que los facultativos le diagnosticaron con tan solo 16 meses de vida. Ha sido intervenida de la columna y ahora tiene problemas en las caderas, por lo que está pendiente de otra intervención.

Para poder atenderla, su madre decidió reducir su jornada laboral al 99,99% para dedicar todo su tiempo a la joven, un derecho recogido en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la Aplicación y Desarrollo en el Sistema de la Seguridad Social de la Prestación Económica por Cuidado de Menores Afectados por Cáncer u otra Enfermedad Grave. No obstante, el 15 de julio de 2021, tuvo que reincorporarse a su puesto de trabajo, provocándole un nivel de estrés y depresión que la llevaron a coger una baja médica.

Compensación

La prestación que ahora podrá recuperar, es una ayuda que compensa la pérdida de ingresos que sufren las madres y padres, que se ven obligados a reducir su jornada de trabajo y su salario para cuidar de manera directa, continua y permanente del menor a su cargo, afectado por cáncer u otra enfermedad grave.

Una comisión de afectados, en la que participa Isabel González, Iniciará en breve las reuniones para lograr eliminar el límite de edad en las prestaciones

Ahora el siguiente paso será luchar por eliminar el límite de edad en estas ayudas, y para eso ya han formado una comisión que se reunirá la próxima semana, formada por cinco madres y dos padres de afectados, de Canarias, País Vasco, Sevilla y Madrid. «Valoramos positivamente que hayan rectificado, pero vamos a seguir luchado para que el límite de edad se quite. Quedan dos años de legislatura y tenemos que conseguirlo. La realidad es que nuestros hijos no se van a curar, son enfermedades degenerativas, van a peor, y cuanto más mayores, más cuidados van a necesitar», apuntó Isabel González, uno de los miembro de la citada comisión de afectados.