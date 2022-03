El camino hacia la igualdad incorpora otras masculinidades posibles

«La masculinidad es una mentira», asegura Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional y uno de los ponentes que participa en la campaña Vacuna contra el machismo, organizada por el CCA Gran Canaria (Centro de la Cultura Audiovisual) y que fue presentada ayer por la mañana. Junto a él participan como ponentes el ilustrador e historietista Javirroyo, el influencer Roy Galán, y la cantante madrileña La Otra.

Esta acción, promovida por la Asociación Mojo de Caña, forma parte del amplio programa denominado Marzo, con M de mujer diseñado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo (8M).

En su ponencia inaugural, Salazar aseguró, a tenor del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y en relación con su amenaza sobre los derechos humanos, que Vladimir Putin es «el mejor ejemplo que tenemos de patriarcado, es el prototipo de la masculinidad tóxica, del abuso y del maltrato».

«Representa», prosiguió, «todos los valores contrarios de lo que es el feminismo y hacia donde deben ir los hombres», manifestó.

Por otra parte, la otra crisis, la de la pandemia del Covid y el confinamiento, también fue otro de los ejes de su intervención, donde explicó algunas de las desigualdades más graves en las que se han encontrado las mujeres durante este período, así como los ámbitos donde más ha afectado.

El constitucionalista Octavio Salazar plantea que el feminismo tiene una revolución pendiente

Como ejemplo, el especialista puso de relieve lo poco relevante que ha sido la educación de los niños y niñas, la socialización de las personas mayores y el espacio que se le ha brindado a los más pequeños, así como la difícil situación para las mujeres o la imposibilidad de pedir ayuda que han tenido las víctimas de la violencia machista durante el confinamiento contra la Covid-19.

«En este panorama», cuenta Octavio Salazar, «ha habido palabras muy perversas como el ‘teletrabajo’ o ‘ayudar’». «Por lo general, los hombres no gestionamos bien las emociones, no nos hemos parado a mirarnos por dentro y no soy muy optimista con respecto a que seamos capaces de mejorar y cambiar las cosas», apuntó.

Esta reflexión, que plasma en su último libro, La vida en común. Los hombres (que deberíamos ser) después del coronavirus, quiere transmitir cómo esta crisis sanitaria ha ofrecido una oportunidad para transformarnos como ciudadanía.

«La pandemia colocó la vida en común, en otro plano, sobre todo, al hombre, porque su situación habitual era siempre el ámbito de lo público y su desarrollo profesional no pasaba, precisamente, por la casa», explica el especialista constitucionalista. «Y ese tiempo le hizo ver que el mundo se podía analizar desde otra perspectiva a la que la mujer estaba mucho más acostumbrada, el mundo de los cuidados».

Fragilidad

Asimismo, para Salazar, ha llegado el momento «de asumir que ha llegado el momento de borrar y echar abajo la figura del superhéroe que siempre ha tenido el hombre, porque la realidad del ser humano es otra y que hay que ir asumiéndola».

«Esa masculinidad es una mentira», asegura , «el feminismo tiene una revolución pendientes y creo que ya va siendo hora de ponerla en marcha, por el bien de todos».

A su juicio, hay que educar a los niños «en la normalización de estos valores para que las actuaciones sean espontáneas y sin tener nada que reflexionar sobre el papel de hombres y mujeres».

En cuanto al resto de la programación de actos para conmemorar el 8 de Marzo (8M), el escritor e influencer gallego afincado en Tenerife Roy Galán intervendrá el próximo día 10, con una charla intitulada Masculinidades diversas, donde además presentará una de sus últimas publicaciones en las que trata esta temática, Fuertes.

En esta ponencia, Galán se preguntará por el tipo de hombres que somos, «sobre la identidad de hemos construido sobre nuestros cuerpos, sobre los hombres que nos han permitido (nos hemos permitido) ser, sobre la posibilidad y el propósito de un cambio».

Según señala Galán, su libro no es un manual contra los hombres, sino un espejo o una excusa para empezar a hablar de la violencia que ejercemos. «Fuertes es un libro sobre la convivencia de hombres y mujeres. Un libro para dejar una vez por todas de hacernos los fuertes, porque la auténtica valentía reside siempre en mostrarnos vulnerables y porque podemos ser fuertes de verdad si herir a los demás», señala el autor, que no solo ha crecido en Canarias sino que, durante 11 años, trabajó para su gobierno autónomo.

Esta campaña de vacunación se cerrará con el microconcierto de La Otra, compositora en cuya música y letras feministas y reivindicativas se percibe también un sonido que ha ido evolucinando del acústico más sencillo, plasmado en su primer larga duración Pa’fuera y pa’dentro (2014), hacia una mezcla de influencias que van desde grandes clásicos latinoamericanos hasta el rap, pasando por otros muchos más géneros de música negra que ya podemos encontrar en su último trabajo, Creciendo (2018).

Las ponencias estarán arropadas por actos musicales y talleres durante los 10 días de duración

La cantante ha colaborado con artistas como La Muchacha, María Ruiz, el Kanka, La Mare o la chilena, Pascuala Llabaca, con quien firma una versión de Que te vaya bonito de Chavela Vargas a la que renombraron Que me vaya bonito, y a la que también modificaron ciertas partes de la letra para convertir la canción mexicana en un canto feminista al amor propio.

Además, en el año 2017 confundó el colectivo artístico-político Arte Muhé, del que Isabel Casanova forma parte, junto con más de una veintena de mujeres pertenecientes a diferentes disciplinas artísticas y aliadas bajo una misma premisa: otorgar visibilidad a la mujer en el mundo del arte y emplear sus distintas manifestaciones como herramienta de transformación social.

Los promotores de esta iniciativa, Mojo de Caña y el director general de Cultura del Cabildo, Francisco Bravo de Laguna animaron a la participación y a escuchar a los ponentes invitados para impulsar la lucha feminista por la igualda entre hombres y mujeres.