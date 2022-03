Escapar de la guerra con 11 años

Una decena de familias de Gran Canaria y Fuerteventura luchan desde las islas para sacar con vida a los que consideran sus hijos, pequeños que desde los siete años de edad forman parte del programa sanitario de intercambio entre Ucrania y España a raíz del accidente nuclear de Chernóbil.

Rita Camacho es una de estas madres, que desde 2019 recibe en su casa de Santa Brígida durante los tres meses de verano y en Navidades a la pequeña Karina, una huérfana hija de una madre drogodependiente y un padre en paradero desconocido y que hoy se encuentra en una aislada aldea situada entre Chernóbil y Kiev.

Karina vivía hasta hace muy poco cuidada por su bisabuela, recientemente fallecida por coronavirus con casi cien años de edad, y ahora está asistida por su abuelo, que tiene la mitad del cuerpo sometido a la parálisis, y justo antes del conflicto también por su tío Ihor, como tutor, pero que desde hace más de un año está movilizado en la frontera con Rusia. Camacho asegura que el pasado 27 de febrero a las siete de la mañana fue la última vez que pudo contactar con él.

Camacho vivió los días previos al conflicto con la lógica inquietud por su pequeña, aunque «primero pensamos que las hostilidades se centrarían en los puntos estratégicos como las bases aéreas o en controles de carretera para amilanar a la población, pero ya a los tres días nos llegan las primeras alertas de que las tropas rusas empiezan a capturar civiles, a los que les requisan los móviles, con represalias a aquellos que mantienen conversaciones en otros idiomas de la Unión Europea».

Es así como una niña de apenas 11 años, de golpe se ve en la necesidad de asimilar técnicas de supervivencia. A desactivar la geolocalización del móvil o a reemplazar WhatsApp por otras aplicaciones como Telegram o Viber.

Pero aún más. «Yo me comunico con ella traduciendo el ucraniano», afirma Rita Camacho, «y de repente veo que esas traducciones pierden coherencia. Es cuando me doy cuenta de que me estaba hablando en ruso», para evitar potenciales represalias.

Ayer por la mañana la única señal que le había mandado a Camacho la pequeña Karina era un pulgar hacia arriba, y su madre solo le hace preguntas muy puntuales para evitar en lo posible dejar mensajes escritos pero también para maximizar las baterías, porque si bien asegura que «es una privilegiada», porque se encuentra en un aldea aislada que aún cuenta con luz, ya empiezan a desfallecer las provisiones de agua, mientras que ya no cuentan casi con alimentos y en la tienda de la aldea solo le venden medio pan. Con ella se encuentran también refugiadas la novia de su tío, que tiene 32 años, con un bebé de uno y otro de seis.

La última vez que Rita Camacho y su pareja vieron a Karina fue en navidades, y se da la circunstancia que la pareja iba a escolarizarla en Gran Canaria, un proyecto que ahora ha quedado postergado.

Desde que se iniciara la invasión de Rusia la legislación cambia su consideración de niños de acogida a refugiados de guerra. Y el objetivo principal es sacarlos y traerlos a su segunda casa: «sacarlos con vida de sus aldeas».

Ahora, junto con otros padres agrupados en torno a la oenegé Infancia de Nad, se afanan por volcar una base de datos «para ver dónde están, en qué condiciones y la última vez que se habló con ellos para que, en el caso de abra un pasillo humanitario, puedan acreditar que tienen una segunda familia aquí», y evitar de esa forma que queden desubicados en cualquier país de Europa.

En este sentido subraya que lo más importante en estos momentos «no es ni comida, ni ropa, ni medicamentos porque hay un montón de contenedores con material en la frontera esperando la apertura de ese pasillo humanitario». La clave está en la ayuda económica. Un dinero necesario, entre otras, para contratar a intermediarios de asuntos sociales en Ucrania, que son los que ayudan a tramitar la documentación en el país, como el pasaporte, así como para pagar los transportes una vez abierto el paso y que les permita «actuar lo más rápido posible».

Eso sí, con la precaución propia de unos momentos que son aprovechados por los más desaprensivos para crear cuentas falsas. Para ello recomienda informarse bien de los canales oficiales de las distintas organizaciones y agencias, que en el caso de la que a ellas les ofrece cobertura se encuentran en el enlace de su oenegé onginfanciadenad.org/la-situacion-en-ucrania, donde aparece el IBAN y el número de cuenta.

A esa ayuda de los ciudadanos se une también la de las administraciones y sus organismos, como es el caso de Acnur que se hace cargo de las crisis humanitarias, en la cima de la pirámide, pero también insulares, como el apoyo recibido por la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, destaca por último Rita Camacho antes de seguir, con todo su esfuerzo, con la búsqueda de una vía para volver a abrazar a la pequeña Karina.