«La guerra es el fenómeno que mejor representa el heteropatriarcado»

En estos momentos todo parece girar en torno a la guerra desatada por Rusia en su ataque e invasión de Ucrania. ¿Cuál es el grado de machismo en este tipo de conflictos?

Significativo, porque es una demostración de que se hace todo mal. No hay muestra mayor de hombría, machismo y de fenómeno heteropatriarcal que una guerra. Es donde se juntan todos los fenómenos, la idea del macho, la de que los hombres tienen que ir a la guerra, la violencia más extrema, la falta de empatía. Se me ponen los pelos como escarpias. No entiendo nada, pero es el conjunto de todo lo peor del patriarcado elevado a la máxima potencia. Históricamente, las guerras no han estado protagonizadas por mujeres precisamente, sino por hombres y por un sentido de la hombría como conquista, el más fuerte, el que más mata. Siento tristeza y rabia porque dependemos unos sistemas que no controlas. Estamos ante un enorme desastre humanitario.

«No soy muy optimista con respecto a que el machismo desaparezca fácilmente y pronto»

Como guerras ha habido toda la vida. ¿Eso significa que un poblema como el machismo va a ser muy difícil de superar?

Espero que no nos tengamos que poner en el peor de los escenarios y que a ese señor le dé por apretar el botón rojo. No sirvo mucho para adivinar el futuro. Desde luego, no vamos por el buen camino y que esto es una dmostración clara de que el sistema actual es un fracaso absoluto. Y cuando hablo del sistema hablo de la carrera armamentística, del sistema que está detrás de las armas, de las desigualdades de los países que siguen yendo a la guerra , que son los más pobres, de los que son atacados, que también son los más pobres. Ésta es una época muy convulsa, se unen muchas cosas, están cambiando los poderes de todas las naciones del mundo, como lo demuestra que China cada vez sea más importante y que Estados Unidos lo sea menos cada vez. Sin olvidar cosas tan importantes como el cambio climático p, el cambio energético, por supuesto. Pero la escasez trae guerras. No hay forma de solucionarlo de forma empática sino a lo burro: a ver quién puede controlar al otro, controlar un país para hacerte con el gas. Estamos ante el gran patriarcado y es verdad que no lo hemos logrado vencer del todo nunca, porque siempre ha habido guerras y sigue siendo así. Han cambiado matices pero aún tiene que cambiar mucho.

Parecía que la pandemia del Covid que hemos sufrido nos haría reflexionar y cambiar algunas cosas...

Parecía que sí, pero aquí hay que hablar de personas y privilegios. No es lo mismo pasar el Covid y que nos diésemos cuenta del valor de los cuidados desde el punto de vista de una clase media más bien alta que pensar en clases sociales más bajas que han pasado la pandemia como han podido. Estas últimas vivían al día y, cuando se planteó tener que trabajar o estudiar en casa, no había internet, con lo cual esto depende de la clase social y se puso de manifesto que había unos cuidados que debería formar parte de la ecucación en las economías. A mi juicio, esta cuestión debería formar parte de responsabilidad social corporativa de las empresas. Si algo es importante es gestionar los cuidados y la igualdad. Esto tuvo mucha importancia en la clase media alta, educada y con estudios, pero, concretamente, en España, existen muchas personas con diferentes clases sociales.

«La pandemia ha demostrado la necesidad de la sociedad de los cuidados compartidos»

¿Cómo una viñeta puede ayudar a parar una guerra o a concienciar a la sociedad a favor d e la igualdad?

Yo he aprendido todo con dibujos. De pequeño leía muchos comics, como Mortadelo y Filemón o Zipi y Zape. Aprendía a contar cosas y ahora hago lo mismo. En un formato más certero el que utilizo ahora y un privilegio absoluto. Creo que sí se pueden hacer cosas, aunque más que lanzar mensajes con verdades absolutas, lo que yo hago es plantear preguntas para entrar en el debate. Si abres un debate y puedes poner sobre la mesa realidades como la falta de igualdad, eso está bien y la gente entra en el proceso. Algunas veces piensas que estás haciendo el trabajo para tu parroquia pero se trata de ponerse a trabajar por el feminismo y de generar conciencia y compromiso.