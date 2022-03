Los Premios Educa Abanca se convocan anualmente con el objetivo de reconocer a los mejores docentes que destacan por su buena praxis y que son nominados por sus alumnos y familias. Durante el acto de entrega de estos galardones, que tuvo lugar en Santiago de Compostela, más de cien docentes compartieron sus experiencias de éxito con el alumnado gracias a sus métodos de enseñanza. Canarias puede enorgullecerse de contar con la mejor docente de España 2021 en la modalidad no formal. La premiada profesora se llama Carolina Marrero Stürmer y da clases de alemán en la escuela oficial de idiomas de Telde.

Este premio lo conceden los propios alumnos y que hace más meritorio el logro de una profesora que aplica una metodología diferente. “Estoy inmensamente feliz por el premio y, sobre todo, por el hecho de que sean los propios alumnos los que reconocen mi esfuerzo y mi trabajo. Para un docente no hay mayor satisfacción que eso”, afirmó en COPE Canarias.

“Para mí fue una sorpresa estar entre los finalistas, ya que el año pasado recibí el segundo premio en formación profesional y los alumnos me preguntaron si me podían volver a nominar este año. No me esperaba ganar. Es una sensación abrumadora e increíble. He sentido el apoyo de mis compañeros y de mis alumnos y jamás pensé que viviría esta experiencia”, apunta.

El quinto Congreso Educa 2022, donde se enmarcó la entrega de estos premios, reunió durante dos días a más de 400 profesionales de las distintas ramas del sistema educativo, entre los que se incluyen pedagogos, orientadores o miembros de los equipos directivos procedentes de España y de otros países.

Los premiados

Durante la clausura del congreso mundial de educación Educa 2022 se procedió a la entrega de los Premios Educa Abanca de Mejor Docente de España 2021, cuyos ganadores de todos los niveles educativos fueron los encargados de recoger el galardón.

En educación infantil, Esperanza Meseguer Navarro, profesora del colegio Nuestra Señora de Loreto de Santiago de la Rivera (Murcia); en educación primaria, Francesc Vicent Nogales Sancho, del Colegio San Enrique de Quart de Poblet (Valencia), y, en educación secundaria, el docente reconocido es Antonio Pérez Moreno, profesor en el IES Sierra Luna de Los Barrios (Andalucía).

En Formación Profesional, se reconoció a Patricia Mercedes Santos Campos, del IES Profesor Isidoro Sánchez de Málaga (Andalucía); en la categoría de educación no formal, a Carolina Marrero Stürmer, docente en tres centros de Las Palmas de Gran Canaria; y, en la categoría de universidad, la mejor puntuación la ha obtenido Alexandre Sotelino Losada, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela.

Además, distinguieron con mención honorífica la trayectoria de Jose Bonet Miguel, jubilado que ha trabajado más de 38 años en centros de Alicante.