Urgencias del Insular se moviliza para frenar «unidos» el colapso

Trabajadores de las seis categorías profesionales de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil -médicos, enfermeros, auxiliares clínicos, celadores, administrativos e informadores-, se concentraron hoy por la mañana ante las puertas del Servicio para denunciar «la situación de desborde y de colapso» que viven y que, aseguran, no es causada por la crisis sanitaria del SARS-COV-2 exclusivamente.

Durante la protesta, representantes de los distintos sectores profesionales leyeron un manifiesto para señalar la situación del CHUIMI derivada de un déficit estructural de camas para hospitalización desde hace tiempo y la demanda, cada vez mayor, por parte de la sociedad. «A este déficit de camas en el hospital se le une el déficit de plazas en centros sociosanitarios en un contexto de envejecimiento de nuestra población. Esta brecha es cada vez más profunda y la solución a nuestro colapso pasa por soluciones a corto, medio y largo plazo no sólo de nuestra Gerencia, sino de otras instituciones implicadas y partícipes de la situación».

Como ejemplo de la realidad a la que se enfrentan, señalaron que hace tres semanas llegaron a tener picos de 115 pacientes en Urgencias a la espera de cama. «Nos hemos movido en cifras de 80-90 y de hasta 100 pacientes, más de dos plantas del hospital, lo que refleja que esto se está quedando pequeño desde hace tiempo. Este servicio en su momento se hizo mal y esta situación acentúa las carencias que teníamos», indicaron los afectados.

El personal de Urgencias demanda la creación de una comisión permanente con representación de los sindicatos representados para el abordaje de aquellos aspectos «que no se pueden dilatar más»; así como la colaboración de todos los estamentos que conforman el Complejo Hospitalario, desde la gerencia, direcciones, subdirecciones y a los supervisores de cada planta y/o Servicio, personal, empresas externas, sindicatos y de los colegios profesionales de Medicina y de Enfermería. «Todos somos necesarios para poder mantener esa calidad asistencial a la que no renunciamos. Juntos somos más fuertes y juntos podremos superar más fácilmente esta situación. También les necesitamos para mantener el ánimo alto, ese ánimo que no pocas veces se nos ha venido abajo».

También piden a los dirigentes políticos «que estén a la altura de la situación» para que contribuyan a solucionar el desfase entre la oferta y las necesidades asistenciales. «Hay un grave desajuste entre la oferta y las necesidades reales en el momento actual y sólo empeorará año a año». Entre los retos a solucionar, señalan la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, la mejora de la Atención Primaria, el aumento del número camas hospitalarias y en residencias sociosanitarias, y la mayor supervisión de las residencias privadas para personas mayores.

Sobre la posible construcción de un nuevo servicio de Urgencias en las antiguas instalaciones del CULP, señalan que el espacio físico no es la única solución al problema que satura el servicio. «Nuestra actual situación tiene mucho que ver con las malas decisiones tomadas en los años 90. Queremos insistir en la carencia de camas hospitalarias como un serio problema a solucionar. No necesitamos un servicio de Urgencias más grande para poder tener más pacientes ingresados dentro, sino que tenemos que trabajar para que menos personas necesiten estar ingresadas y que quienes lo hagan tengan su necesaria cama en la hospitalización», y en este sentido, reiteran la disposición de la plantilla a buscar soluciones conjuntas. «Les pedimos que tengan en cuenta nuestra opinión la cual no es favorable a esa nueva construcción en los términos que conocemos. Aprendamos de los errores cometidos, reconsideren esa decisión y sea cual sea la que se decida la agilicen al máximo».

Los trabajadores prevén una nueva ola, esta vez no relacionada con el coronavirus, sino con la situación en la que la pandemia dejará al sistema sanitario. «Pasará esta crisis sanitaria por el Covid pero, ojalá nos equivoquemos, vendrá otra . Esa séptima ola será el estado en el quede nuestro sistema sanitario, y el terrible empeoramiento de las listas de espera, agravado probablemente por una crisis económica y social».

Finalizan su demanda instando a todas las autoridades competentes a actuar con premura y responsabilidad. «No cometan el error de otras veces de esperar a que el tiempo nos dé la razón. El calendario no está a nuestro favor y cada día que pasa es un día perdido. Esperamos no tener que volver a manifestarnos en estas circunstancias pero lo haremos las veces que haga falta. Queremos nuestros pasillos libre de camillas, queremos #pasilloscero y tenemos la voluntad inquebrantable y la convicción necesaria para defender nuestra sanidad pública de la manera y durante el tiempo que sea necesario».