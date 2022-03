La Fundación CajaCanarias y la Fundación “la Caixa” han puesto en marcha la programación del Festival Internacional Canarias Artes Escénicas 2022 (CAE), propuesta cultural que ambas entidades desarrollarán entre los días 9 de marzo y 21 de mayo a través de un total de 23 actividades, a celebrar en diferentes recintos teatrales y espacios públicos de las ocho islas del archipiélago. Toda la información correspondiente al programa artístico de esta quinta edición se encuentra ya disponible a través de www.festivalcae.com, desde donde también se pueden adquirir las localidades para las diferentes funciones. Los precios para disfrutar de las representaciones oscilan entre los 10 y 25 euros, salvo aquellas actividades de carácter gratuito o destinadas al público escolar, y darán comienzo a partir de las 20:00 horas, con carácter general, exceptuando las sesiones infantiles, que tendrán lugar a las 11:00 horas.

Programa y calendario de actividades CAE 2022

El programa de representaciones de esta quinta edición del Festival Internacional Canarias Artes Escénicas dará comienzo el próximo 9 de marzo, en el Centro Cultural CICCA de las Palmas de Gran Canaria, con la actuación del legendario actor Rafael Álvarez “El Brujo” desde El alma de Valle Inclán. Tal y como afirma el intérprete cordobés durante el confinamiento me inspiró este hombre singular y de vida vibrante. Alivió mi melancolía y finalmente me curó de las drásticas circunstancias que estábamos viviendo. Viví con él la luminosa redención que confiere siempre a sus personajes. Y trabajé con el misterio sencillo de sus acotaciones en «Divinas Palabras». Esta nueva propuesta artística de “El Brujo”, además, podrá verse en el Teatro Municipal de Tías, el Palacio de Formación y Congresos (Puerto del Rosario), el Teatro Guimerá y el Centro de Cultura Pedro García Cabrera (Vallehermoso) los días 10, 11, 12 y 13 de marzo, a las 20:00 horas, respectivamente.

La programación teatral del V Festival Canarias Artes Escénicas, organizado por la Fundación CajaCanarias y la Fundación “la Caixa”, tendrá su continuidad el 9 de abril, con la presentación en el Teatro Guimerá de la pieza A deer in the headlights, la más reciente creación del Cirque Le Roux. La compañía franco-canadiense reúne en esta obra una galería de personajes sorprendentes, carismáticos, divertidos y exuberantes, que iluminan la singularidad, fragilidad y ternura de todas las relaciones humanas. Un homenaje al cine, al circo contemporáneo y a la condición humana, con toda su comedia, torpeza y esplendor.

El Teatro Leal (La Laguna, Tenerife), el Palacio de Formación y Congresos (Puerto del Rosario, Fuerteventura) y el Centro de Iniciativas de La Caja de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) acogerán sendas representaciones de Atra Bilis, obra producida por Dos hermanas catorce, los días 22, 24 y 26 de marzo, respectivamente, y protagonizada por las actrices Nuria González, Maite Sandoval, Paloma García-Consuegra y Celia Morán. Esta pieza creada por Laila Ripoll y dirigida por Alberto Velasco presenta a cuatro ancianas llenas de rencor y amargura, que se reúnen en el velatorio del esposo de Nazaria Alba Montenegro en una noche de tormenta. El ambiente es propicio para la conversación y surgen los recuerdos, los desamores, los secretos y los odios ocultos, que abren la tapa de los truenos y desembocan en una comedia monstruosa y rural llena de rabia y picardía.

Inspirándose en su traducción al islandés, la compañía Plexus Polaire regresa al calendario del Festival Canarias Artes Escénicas, tras su éxito con Cendres, en 2018, para revisitar, en esta ocasión, el mito de Drácula en el Teatro Leal (19 de abril), el Centro Cultural CICCA (21 de abril) y el Teatro Municipal de Tías (23 de abril). Yngvild Aspeli, la afamada directora de la compañía francesa, se sumerge con su equipo de creadores en este oscuro e inmortal secreto de la naturaleza humana, transmitido de generación en generación. De este modo, e impulsado por fuerzas internas y externas, el coro de cinco actores-titiriteros desdibuja la línea entre la vida y la muerte, convirtiéndose en muertos vivientes cuando los títeres resultan estar más vivos que los mortales comunes.

El calendario escénico del Festival Canarias Artes Escénicas 2022 llegará a su fin con la gira de Smashed2, que visitará el Campo de Lucha de La Frontera (17 de mayo), Santa Cruz de La Palma (19 de mayo) y la isla de La Graciosa (21 de mayo). En Smashed2, la compañía Gandini Juggling da la vuelta a los papeles masculinos y femeninos en la primera revisión de género de una de las más celebradas obras de circo contemporáneo de la última década. Inspirado en la obra de la gran coreógrafa Pina Bausch, los directores Sean Gandini y Kati Ylä-Hokkala toman prestados elementos de su coreografía gestual y los combinan con intrincados patrones y cascadas de malabares grupales y solos. El resultado es un híbrido que, como su predecesor

Smashed, se interpreta con meticuloso unísono y sincronización a la milésima de segundo. Esta obra divertida, ingeniosa y llena de personalidad es parecida a la danza teatro y retará su percepción de los malabares contemporáneos.

Actividades para escolares CAE 2022

El Festival CAE 2022, en su firme propósito de atraer nuevos públicos al universo de las artes escénicas y formar a la infancia y juventud de las islas en el apartado teatral, prevé la celebración de diferentes representaciones destinadas al ámbito escolar, de la misma manera que en ediciones anteriores. De este modo, y con carácter gratuito para los centros educativos de Canarias, la compañía Barjo&Cie arriba al grito de Bas les pattes (Manos fuera) los días 11 (Auditorio Insular de Fuerteventura), 14 (Teatro Municipal de Tías), 15-16 (Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife), 17 y 18 de marzo (Centro Cultural CICCA), a partir de las 11:00 horas. La obra recrea la mudanza de Johann y Julie, con una importante carga interpretativa en el lenguaje corporal. De este modo, el planteamiento de Bas les pattes proviene en parte de las acciones diarias vistas con una lupa, dándoles un carácter coreográfico poco convencional.

El Teatro Marionetas do Porto despedirá el calendario didáctico de Canarias Artes Escénicas 2022 con Frágil, un universo interpretativo en el que hay historias pequeñas y grandes. Las cosas quieren que las lleven a lugares que no conocen, y hacen pequeños y grandes viajes. En el mundo frágil, hay personas/cosas que buscan cosas/personas. Hay secretos que no se pueden desvelar, o que quedan por desvelar, hay un universo abierto y otro cerrado. Los escolares canarios podrán disfrutar de esta pieza, a partir de las 11:00 horas, los días 26 (Teatro Circo de Marte) y 29 de abril (Auditorio Insular La Gomera), así como el 2 de mayo (Centro Cultural Asabanos, Valverde).