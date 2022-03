Pedro Sánchez ha anunciado que España enviará armas pese a la oposición de Unidas Podemos, "hemos intentado ser lo más coherentes posible. El envío de armas bilateral está ya sobrepasado por la decisión adoptada de desbloquear el Fondo de la Paz para entrega de material ofensivo. El paso histórico es que la UE entrega y, yo ahí, dije que sí, que España estaría en eso porque lo mejor es ir de manera coordinada", ha asegurado el presidente del Gobierno.

Por su parte, Pablo Iglesias ha argumentado en Tv3 por qué no hay que armar a la población civil, ha apelado a la diplomacia como la mejor vía. Risto ha querido hacer un breve resumen sobre la intervención de exvicepresidente segundo del Gobierno, "viene a decir que yo tengo amigos militares y me han dicho que no pueden ganar".

"Te vas y les dices a todos los ucranianos que están pidiendo armas, les vas y les dices no te las enviamos porque total no podéis ganar, y ya está, vamos a apostar por el diálogo", le ha contestado Risto, "tampoco te vas a ir tú, Pablo Iglesias, delante de un tanque ruso".