Himar González: «Es un orgullo demostrar que las mujeres pueden ser lo que quieran»

Cada tarde, la meteoróloga Himar González se cuela en los salones de toda España con sus pronósticos del tiempo. La profesionalidad y familiaridad que caracteriza a esta canaria le ha permitido ser reconocida en todo el país. No esconde que esta visibilidad también le ha llevado a recibir, de manera aislada, comentarios machistas, pero afirma que cuando ocurre, no le da importancia y le basta con borrar y bloquear.

Estamos a las puertas de la celebración del Día Internacional de la Mujer ¿qué evoca en usted este día?

El Día Internacional de la Mujer evoca la reivindicación de una ruptura total en los roles culturales impuestos a la mujer y al hombre y que, a día de hoy, aún continúan asumiéndose en algunos terrenos.

El movimiento feminista ha logrado muchos avances sociales, pero aún queda lucha por delante, ¿en qué deberían enfocarse las reivindicaciones?

Hemos avanzado muchísimo, aunque aún quedan cosas por pulir y por eso es importante seguir reivindicando la igualdad en el Día de la Mujer. Se debe mejorar cosas como la paridad laboral; la equiparación de sueldos en los mismos puestos, potenciar el rol de liderazgo laboral de la mujer… Pero, sin duda, se han logrado cuantiosos progresos fundamentales en justicia social y laboral femenina.

¿Qué opina sobre las actitudes machistas que parece que algunos jóvenes están recuperando?

Tengo el deseo de que sea algo pasajero, una moda de muy mal gusto. Al final esos papeles que vuelven a adoptar los adolescentes pueden estar más propiciados por informaciones que reciben, como, por ejemplo, a través de las letras de algunas canciones que escuchan hoy en día. Estoy segura de que ellos continuarán con el legado que les estamos dejando. Además, no creo que el problema se pueda generalizar a todos los jóvenes, ni mucho menos. Hace poco estuve una clase dando una charla, donde la mayoría eran chicas. En el aula, tanto ellos como ellas estaban muy concienciados sobre cómo debían ser los roles de género y la igualdad entre ambos. Todos aspiraban a las mismas posiciones sin ningún tipo de restricción ni problema. Creo que simplemente no hay que generalizar en los jóvenes, y hay que pensar que es cosa de una minoría.

¿Cómo lleva que se refieran a las meteorólogas que trabajan en televisión como la chica del tiempo?

No me gusta nada, me resulta insultante. Cuando alguna vez se han referido a mí como «la chica del tiempo», les corrijo y les digo que soy meteoróloga de Antena 3. Esa es mi profesión. Tal vez esta forma de referirse a nuestro trabajo viene de hace tiempo, cuando se denominaba a la persona que hacía este papel en el informativo como El Hombre del Tiempo. Y esto es lo que ha permanecido a lo largo de los años. No obstante, es cierto que ya se escucha de forma más puntual, no habitual, pero referirse a nosotras como «la chica del tiempo» me parece degradante, un auténtico insulto a la inteligencia de la mujer.

Las palabras tienen mucha fuerza.

Más de lo que pensamos. Forman parte de esas pequeñas cosas que culturalmente se han ido asumiendo y han costado y cuestan romper. Por esta razón, es importante seguir reivindicando esa ruptura total de los roles que se han impuesto y asumido desde los comienzos del ser humano.

Con respecto a este poder de las palabras, ¿cree que los periodistas tenemos una responsabilidad en el avance igualitario de la sociedad?

Sí, totalmente. Al final toda la información que nos llega lo hace a través de los ojos y de los oídos, y tanto la televisión, la radio, como los medios de comunicación escritos son nuestras fuentes diarias de información y recreo. Una palabra fuera de lugar, mal dicha, mal entonada puede causar revuelo o un mensaje y aprendizaje erróneos para los más jóvenes. Hay que tener cuidado y hay que medir. Es complicado, pero al final uno aprende a cómo comunicar las cosas al darse cuenta de que tiene más fuerza de la que realmente podría imaginar.

¿Cuál crees que son los retos de los medios de comunicación para el próximo lustro?

Los medios de comunicación, a mi juicio, lo estamos haciendo muy bien. Creo que el reto es seguir en la línea que ya hemos comenzado, mostrando en cada gesto, programa y palabra la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres.

¿Cree que durante su carrera profesional se le ha exigido más por ser mujer?

No, no lo creo. En mi grupo siempre han primado las capacidades y la profesionalidad. Aunque quizás al comienzo de mi carrera si viviera alguna experiencia de este tipo.

Quizás influyese su juventud.

Puede ser. Al final, algunos se aprovechan de la inexperiencia y te pueden exigir más porque en ese momento no tienes un nombre y no importa si el trabajo lo haces tú o el siguiente. Sin embargo, esos momentos pueden ser los que marquen el inicio de lo que será tu carrera profesional. Cuando nos cierran una puerta, debemos ser nosotros quienes abramos otra. Esto es lo que marcará el camino hacia tu futura vida.

¿Le hubiese gustado que le hubieran advertido de algo?

Creo que lo bonito es aprender de las torpezas que uno pueda cometer. Al final, el ser humano aprende a través de las experiencias, y nos vamos moldeando a raíz de esos pequeños impedimentos o impericias. Sin ese camino, seguramente no habríamos aprendido a ser quienes somos ahora, y a hacer lo que hacemos.

En los últimos años ha habido un cambio profundo social en cuanto a igualdad, ¿lo ha notado en su ejercicio profesional?

La verdad es que en mi trabajo en Antena 3 no noto cambios significativos desde mis comienzos en lo que a género se refiere. Es verdad que ahora hay más mujeres. Pero nunca me he sentido en absoluto infravalorada por ser mujer. Siempre ha habido igualdad, todo es bastante ecuánime.

Cuando empezó en este trabajo, la mayoría eran los llamados hombres del tiempo, ¿le inspiró alguien para decidir dedicarse a esto?

No tuve ninguna inspiración. Cuando estudié Física de la Atmósfera lo hice sin ninguna pretensión de ser meteoróloga, no me lo plantee nunca. Pero luego la vida me fue llevando por ese camino. Comencé a trabajar en televisión como presentadora de programas a pesar de ser científica. Tras unos años, hubo un momento en el que quise aunar mi experiencia televisiva con mi formación académica. Así que fue una conjunción de estos dos factores.

Gracias a su puesto de trabajo ha adquirido muchísima visibilidad en España, ¿en alguna ocasión eso le ha llevado a sufrir comentarios machistas o poco agradables?

Los que nos exponemos a ser así de visibles y casi familiares –hombres y mujeres – en un ámbito nacional, tenemos que asumir este tipo de situaciones, aunque son muy aisladas. A lo mejor, entre miles de comentarios, uno de ellos puede ser poco agradable o machista, sí, tanto por parte de hombres como mujeres. Pero hago caso omiso; al final tampoco sabes lo que le puede pasar a esa persona ni las circunstancias que está atravesando, así que borro y bloqueo; no me afecta. Pero, como digo, son situaciones que ocurren de forma excepcionalmente aislada. Por el contrario, sí es de resaltar la admiración y cariño que recibo de forma incondicional.

En el sector de la comunicación hay muchísimas mujeres pero en los puestos directivos parece que hay algo que frena la igualdad. ¿Qué cree que es?

No puedo analizar cada caso, con lo que, de forma general, no podría contestar. Imagino que al final cada caso tiene un motivo particular. Sí es cierto que, en muchos sectores, existe aún un déficit notable de mujeres que lideren la empresa o que ocupen altos cargos, como incluso presidir el país. Pero estoy segura de que, en cortos plazos, iremos viendo más cambios en muchos aspectos.

¿Es consciente de que seguramente sea referente para muchas niñas?

Somos referentes para muchas niñas y niños. Incluso me han enviado, a través de redes sociales, los trabajos que hacen para el colegio donde me dibujan asegurando que soy yo a quien quieren parecerse cuando sean mayores. También en la calle hay mamás que se me han acercado con sus niñas de 6, 7, 8 años porque me reconocen, quieren saludarme y decirme que de mayor quieren ser como Himar González. Es muy bonito y gratificante el poder ser un referente para ellos, demostrando que también pueden ser lo que quieran y conseguir lo que se propongan. Ser un símbolo, aparte de responsabilidad, es un orgullo, porque te concede la oportunidad de demostrar que las mujeres pueden ser lo que quieran. En esos momentos te das cuenta de la fuerza y responsabilidad que realmente tenemos los profesionales de los medios de comunicación.