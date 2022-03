Nosotras contamos: ocho periodistas canarias relatan sus vivencias laborales en vísperas del 8M

Aquí seguimos las mujeres, luchando por una sociedad más justa e igualitaria, en busca de nuestro papel, gritándole al mundo que nosotras también contamos y tenemos un papel trascendental en la sociedad; que nuestra voz es imprescindible en la transmisión de una cultura que estamos haciendo cambiar a pasos agigantados, rompiendo estereotipos e ideales arcaicos. Nosotras, las mismas que fuimos ignoradas durante siglos, las que fuimos las narradoras anónimas que transmitimos a lo largo de los siglos esa visión patriarcal de la existencia que nos ninguneaba, luchamos ahora por tener voz.

Este 8M nos sirve para recordar un año más que somos muchas las mujeres que seguimos luchando por una igualdad real y por ser las dueñas de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos y de nuestros cuerpos. Feminismos canarios sin fronteras es el lema de esta día de lucha, en el que se quiere tener presente a todas esas mujeres migrantes que se juegan la vida en busca de una vida mejor y luego malviven. De esas refugiadas ucranianas que huyen de la guerra, contra las que se están movilizando feministas rusas en células autónomas autoorganizadas, desde la que condenan la invasión rusa.

LA PROVINCIA/ DLP ha querido darle voz este año a ocho periodistas canarias que ocupan cargos de responsabilidad en sus respectivos medios, algo todavía muy raro en una profesión, como tantas otras, en la que llegar a la cúpula es una tarea titánica.

"El machismo con el tiempo desaparecerá" Cristina Alcaine - Directora de Informativos de TVE en Canarias

Cuando Cristina Alcaine entró por primera vez en la televisión española era muy joven, lo que le costó ser durante un tiempo la niña de su redacción, un apodo que algunos de sus compañeros utilizaban haciéndola sentir infravalorada. No esconde que durante su trayectoria de 41 años, ha tenido que sufrir actitudes machistas en sus carnes. «En ese momento te tragabas las lágrimas y seguías adelante; las cosas al final siempre se ponían en su sitio», relata la directora de informativos y contenidos de TVE en Canarias. Hoy en día las cosas han cambiado y, aunque la sociedad se mueve a un ritmo más lento del que desearía, Alcaine está segura de que «con el paso del tiempo el machismo irá desapareciendo». En su redacción ha visto cambios importantes, especialmente en sus compañeras, que hoy en día encuentran menos obstáculos para conciliar su vida privada con el trabajo. Cristina Alcaine ha ostentado varios cargos de responsabilidad en su carrera. Comenzó a finales de los 90, cuando accedió al entonces incipiente Canal 24 Horas. Pero poco después volvió a Canarias, donde desde entonces ocupa el cargo de directora de Informativos y Contenidos en el centro territorial de TVE. «Volví por mis padres» que siempre han sido su principal motivo de conciliación. Lo hizo «con todo el agrado del mundo», aunque admite que, con su jornadas maratonianas, a veces era difícil siquiera verlos. «Había días en los que salía de casa a las 9 de la mañana y volvía a las 10 de la noche».

"Las mujeres estamos dejando el listón alto" Estefanía Hernández - Responsable de Comunicación de Caixabank

Estefanía Hernández ha cabalgado entre las aguas de los medios de comunicación y la comunicación empresarial y en ninguno de los dos sectores se ha sentido infravalorada. La responsable de comunicación de Caixabank desde hace 8 años disfruta de un sector en el que la mayoría de directivas son mujeres. «En nuestra empresa la política de igualdad llegó hace tiempo», se congratula. Y esto le ha permitido relacionarse durante los últimos años con una cúpula directiva feminizada. No esconde que el puesto de responsabilidad ha supuesto «un sacrificio», dado que, como sus horarios «están condicionados a la actualidad», y por eso, en ocasiones debe hacer malabares para conciliar. «Tengo hijos, pero me organizo», asevera. Pero nunca ha dejado de pensar que al haberlo aceptado ha tomado la decisión correcta en su vida, pues «me ha dado la oportunidad de trabajar en lo que me gusta y sentirme realizada». Hernández es consciente de los avances sociales que se han producido en los últimos años en términos de igualdad, pero considera que es necesario seguir potenciando el papel de la mujer en las empresas para que ocupen cada vez más altos cargos, aunque no por «igualdad, sino por el talento y la capacitación que demuestran para realizar tareas de alto nivel». «Las mujeres estamos dejando el listón muy alto» en la sociedad, pero, según Hernández, existe aún la necesidad de «trabajar en la base y en los valores» para romper los estereotipos de género en las niñas.

"La administración debe ser ejemplarizante" Saro Prieto - Delegada de Efe en Santa Cruz de Tenerife

Este año Saro Prieto cumple 13 años como delegada provincial de la Agencia Efe en Santa Cruz de Tenerife. Cuando le ofrecieron el puesto, en lo primero que pensó fue en sus hijos. «Hicimos una reunión familiar para decidir cuál era la mejor opción», recuerda. El apoyo de su familia fue clave en la decisión de Prieto, cuyo mayor temor era «tener que renuciar a mis hijos». Los malabarismos para conciliar y las ganas de tirar la toalla le visitan de vez en cuando, pero al final del día sabe que aquella decisión fue la correcta. A lo largo de su trayectoria, que comenzó hace ya 34 años, ha visto cómo el mundo ha cambiado a su alrededor y de hecho considera que si hoy le hubieran dado la misma oportunidad, no se lo hubiera pensado tanto. «Las cosas han evolucionado, ahora es mucho más fácil conciliar que hace 15 años; hay más flexibilidad y los horarios se acomodan a las necesidades personales», explica. Sin embargo, considera que para conseguir una conciliación efectiva en toda la sociedad, el esfuerzo debe empezar por las administraciones. «Los organismos públicos deben ser ejemplarizantes y no lo son», critica, pues destaca que aún hay muchas convocatorias de prensa «ordinarias» que se llevan a cabo por la tarde o a horas donde es imposible conciliar. En lo que se refiere al papel de los medios de comunicación, Prieto considera que «tenemos que hacer mucho más» en lo que se refiere al lenguaje, las formas y el estilo, aunque admite que en las últimas décadas se ha transformado «muchísimo».

"La conciliación te enriquece" Nuria Díaz - Directora de comunicación de Quirón Salud

Nuria Díaz siempre ha tenido interés por el periodismo. Durante años aprendió a ejercer en los periódicos de las Islas, incluido EL DÍA, Diario de Avisos y La Gaceta; y en algunos gabinetes de comunicación, hasta que hace 10 años llegó a dirigir los contenidos informativos de QuironSalud. «En los periódicos echo en falta las directoras, y no es que no haya mujeres, es que no hay directivas». Lo compara con los gabinetes de comunicación, donde, afirma, hay una feminización mucho mayor. «En las empresas privadas muchas directoras de comunicación son mujeres», resalta. En el grupo sanitario del que forma parte «existe un compromiso firme con la igualdad», pero es consciente de que, a nivel social, «nos queda mucho camino por recorrer». Para Díaz el principal reto de los movimientos feministas es conseguir el reconocimiento de la conciliación, «tanto para hombres como para mujeres, independientemente de que tengan o no hijos». Y es que, para la directora de comunicación, lograr que tanto hombres como mujeres puedan compatibilizar su vida privada con el trabajo es esencial para «enriquecerlos» como personas y profesionales. «Hay que sacar la cabeza y ver lo que hay alrededor», insiste. En lo que se refiere a los avances sociales del feminismo, Díaz considera que han sido muchos, pero para ella, el Día Internacional de la Mujer sigue siendo necesario para «recordar la lucha». «Hasta hace poco había que pedir permiso a los maridos para votar o viajar; y hoy eso no existe», concluye.

"Hay muchos prejuicios todavía hacia nosotras" Candelaria Delgado - Directora de Producto, Comunicación y Marketing de RTVC

Candelaria Delgado (La Laguna, 1963) es directora de Producto, Comunicación y Marketing de RTVC desde 2008, cargo al que llega a instancias de Willy García, entonces director general del ente público, en base a su amplia trayectoria profesional -desde jefa de prensa de la Fundación Teatro Pérez Galdós hasta cargos de comunicación en el Cabildo de Gran Canaria o en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria-. Aunque brillante, su camino en la profesión periodística no ha estado exento de obstáculos por el hecho de ser mujer. «Ocupar un cargo de responsabilidad sigue siendo más difícil para las mujeres, sin duda, porque hemos entrado en el mercado laboral después de muchos años y hay muchos prejuicios todavía hacia nosotras, tenemos que irnos ganando las cosas poco a poco». Aunque reconoce que se ha avanzado mucho en igualdad, Candelaria Delgado considera que aún queda mucho camino por recorrer. «A nosotras nos exigen mucho más que a los hombres a la hora de llegar a un cargo de responsabilidad. Yo, por fortuna, trabajo en un equipo directivo en RTVC integrado por más mujeres que hombres, y es un gustazo». Madre de dos hijas, reconoce que conciliar la vida profesional y familiar no es fácil, aunque considera que la mujer tiene muchas capacidades para la organización. «La mayoría de las mujeres que conozco que tienen cargos de responsabilidad lo llevamos bien. No es fácil compaginar la vida profesional y personal, son muchas horas de sacrificio, pero yo lo llevo bien».

"Sin leyes de igualdad no habría sido posible" Lourdes Santana - Directora regional del grupo Prisa Radio en Canarias

Lourdes Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1970) es desde 2010 directora regional del grupo Prisa Radio en Canarias, cargo al que llega tras ser directora de Televisión Española en Canarias, directora de Gabinete del Director General de Radio Televisión Canaria y directora-fundadora de los Servicios Informativos de la cadena autonómica, entre otros cargos. «He llegado con el doble o el triple de esfuerzo que se le pide a un compañero», apunta la licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Destaca el aumento paulatino de las mujeres en cargos de dirección y gestión en los medios de comunicación de Canarias desde sus comienzos. «En mi caso siempre he trabajado con jefes masculinos, agradezco que confiarán en mí y en mi trabajo. Antes no había madrinazgos, ahora esto está cambiando. Cada vez hay más mujeres jefas. Sin leyes de igualdad no habría sido posible este cambio. Creo que se van dando avances pero deben continuar», explica. En este sentido Santana alerta del peligro de desandar los logros alcanzados. «No está todo hecho. Hay una amenaza real, con la presencia de la ultraderecha, de retroceder en lo logrado. Hay que combatirlo para seguir avanzando», señala. La conciliación sigue siendo la gran asignatura pendiente. «Concilias a base de dejarte la salud y sabiendo que hay cosas a las que tienes que renunciar y organizarte. La maternidad no debe ser una de ellas. Ayuda tener una pareja en igualdad que asume muchas tareas», concluye.

"Las mujeres nos promocionamos poco" Leticia Martín Llarena - Directora de Informativos de Canarias Radio

"La mujer tiene que esforzarse más para llegar a puestos de responsabilidad". Así lo afirma Leticia Martín Llarena (Mogán, 1971), directora de Informativos de Canarias Radio, cargo que alcanzó mediante concurso, al que llegó con una experiencia previa como jefa de Informativos de la COPE, en la cadena SER, y tras ponerse al frente en 2015, durante 16 meses, de los informativos de Canarias Radio. «En mi opinión somos las mismas mujeres las que nos promocionamos poco, y además siempre van a pensar más en hombres por una cuestión de conciliar». La periodista opina que se ha avanzado en igualdad en algunos ámbitos sociales, pero en el laboral aún queda mucho por hacer. «Para las mujeres no es fácil ostentar un cargo, por la propia cultura tradicional en la que nos han educado, de ser muy exigentes incluso con nosotras mismas, hasta cuando se ejerce de madre hay que ser una súper madraza, debemos tenerlo todo controlado, y esa exigencia en la que nos han educado la trasladamos a nuestros trabajos». Madre de un niño, Leticia Martín asegura que es muy difícil conciliar la vida familiar y profesional, aunque el teletrabajo que llegó con la pandemia ayuda a ello. «Cuando uno de los dos tiene que decidir quien se queda con el niño o la niña siempre va a ser la mujer. Por eso yo creo que, por inercia, los cargos se lo ofrecen a hombres, y cuando lo hacen a mujeres, tenemos que pensárnoslo bien ya que es complicado, máxime en una profesión como la nuestra, que te exige 100% de disponibilidad».

"La conciliación no es solo cosa de mujeres" Fátima Martín del Toro - Directora de Fuera de Plano, programa de análisis y actualidad en Radio Televisión Canaria

Fátima Martín del Toro (Las Palmas de Gran Canaria, 1966) es directora de Fuera de Plano, programa de análisis y actualidad en Radio Televisión Canaria. Antes fue jefa del gabinete de prensa de la Consejería de Economía, Industria y Conocimiento del Gobierno de Canarias. «Después de muchos años de periodismo en casi todos los frentes me ofrecieron dirigir un programa en televisión, luego me ofrecieron un segundo y dirigir la productora», explica Martín del Toro. Afirma que a lo largo de su carrera profesional sí ha sentido en ocasiones que su género era un inconveniente. «Me llegaron a preguntar en una entrevista si tenía hijos porque el puesto requería viajar mucho. Me pareció una pregunta totalmente fuera de lugar. Fui contratada, pero ese tipo de preguntas no son adecuadas», recuerda. Tiene claro que las mujeres tienen más difícil acceder a puestos de dirección y desmiente que el tener hijos o embarazos las hagan menos productivas. «Hay un martillo que rompe el techo de cristal que es la corresponsabilidad y la conciliación. El error está en creer que conciliar es solo cosa de las mujeres cuando debe ser un tema de los dos sexos. La conciliación está mal planteada aunque se aprecia un cambio de mentalidad», explica. Para poder llegar a todo confiesa que tiene que hacer sacrificios, como todos. «Hago malabares con mi vida personal, lo das todo en lo personal y en el trabajo. Renuncias sacrificando mi tiempo, mis aficiones y mi espacio personal», subraya.