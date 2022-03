Las sanciones por irregularidades en el urbanismo de la costa gallega baten récords

El "ti vai facendo" ("tú vete haciendo") que imperó durante años en el urbanismo gallego, debido en parte a la desidia de las administraciones y propietarios, en parte al complejo entramado normativo y burocrático (cambios en la ley de Costas o redacción del plan urbanístico municipal) que afecta al litoral, generó irregularidades en cientos de viviendas. Una piscina no autorizada, una ampliación de la superficie de la vivienda para construir un galpón o un garaje para el que no se contaba con permiso, un casa en una finca en primera línea de playa que vetaba la ley por estar en zona de dominio marítimo terrestre… Cuestiones de este tipo motivaron el año pasado que se batiese el récord de sanciones por esta cuestión en la costa, con 71 expedientes. Son casi 6 al mes y casi el doble de los 44 del año anterior.

Los datos de la Agencia para a Protección de la Legalidad Urbanística, dependiente de la Xunta, reflejan el creciente interés en destapar "chapuzas" en el litoral. Abrió 71 expedientes sancionadores frente a solo 2 lejos del mar. En 2020, los datos fueron 44 y 2, respectivamente, por 19 y 2 en 2018, 23 y 2, en 2017 y 60 y 6 en 2016, según datos de ese organismo. Entre 2009 y 2013, sin embargo, fueron el urbanismo común el que generó más expedientes sancionadores frente al del litoral. Muestra el interés de la administración en destapar irregularidades a pie de mar es que la APLU priorizará este año y en 2023 la inspección en los concellos costeros, con espacios naturales y por los que discurra también el Camino de Santiago.

El proceso administrativo conlleva varias fases para evitar el castigo económico al infractor y garantizar la reposición de la legalidad, es decir, el derribo de la construcción irregular o el arreglo de la "chapuza" acometida.

Ante una denuncia particular o por una inspección de oficio, la APLU abre un expediente, como hizo en 344 casos el año pasado. El dato está por encima de los 215 de 2020 y los 326 de 2019, pero lejos de los 405 de 2018, 438 de 2017, 462 de 2016, 436 de 2015 y 505 de 2014.

Esa pesquisa debe resolver si se archiva porque no existe infracción o es necesario iniciar el procedimiento de reposición.

La administración ordena al infractor restaurar la legalidad so pena de multas coercitivas que pueden ir acumulándose mientras no cumpla con las órdenes de la APLU. Cuando se inicia el proceso de derribo, el dueño debe afrontar el pago de 1.000 euros. Si no lo hace, le continuarán llegando multas cada vez de mayor valor. El quinto será de 10.000 euros.

El año pasado, la APLU interpuso 276 sanciones de este tipo, de las que la mayor parte afectaron a ciudadanos de la provincia de A Coruña, con 112, seguidos de los 71 de Pontevedra, los 65 de Lugo y los 28 de Ourense. Esas multas supusieron 1,12 millones de euros en total. En la última década, el balance roza ya los 40 millones de euros con casi 6.000 castigos.