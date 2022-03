Las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas ultiman los protocolos para la asistencia sanitaria de los cientos de refugiados ucranianos que están llegando en estos días a España. Más allá de quienes vienen con graves enfermedades -como el grupo de niños con cáncer que el viernes aterrizaron en Madrid para ser asistidos en cuatro hospitales de la comunidad-, otras personas necesitarán acudir a los centros de salud para continuar con sus tratamientos o, simplemente, vacunarse. Lo más inmediato, actualizar esos calendarios. Se priorizarán los pinchazos frente al coronavirus, sarampión o poliomielitis pero, además, se buscarán casos de tuberculosis y se prestará especial atención a la salud mental de quienes vienen huyendo del horror de la guerra.

Sociedades científicas y entidades humanitarias llevan semanas trabajando en concretar las necesidades sanitarias de los refugiados que, cada día en mayor número, están llegando a nuestro país. Esas recomendaciones -como las realizadas hace apenas unos días por Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP)- han sido recogidas ahora por las consejerías de Sanidad para organizar la atención a los nuevos pacientes que pasarán a formar parte del sistema sanitario español.

En el Niño Jesús atendemos a 7 niños ucranianos con cáncer. Pronto empezarán el colegio en el propio hospital.



Niños que están sin sus hermanos, amigos… Pero en manos de grandes profesionales.



Orgullosa de Madrid. pic.twitter.com/ilkWvBA7K0 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 15 de marzo de 2022

Varios de esos pacientes ya están recibiendo tratamiento en los hospitales. El pasado viernes aterrizaba en la base área de Torrejón, en Madrid, un avión fletado por el Ministerio de Defensa con veinticinco niños enfermos de cáncer acompañados por sus familiares que en estos días están siendo evaluados en cuatro centros de la comunidad: el Gregorio Marañón, el Niño Jesús, La Paz, el 12 de Octubre y el Niño Jesús. Este último centro ya atiende ya a siete niños, que pronto empezarán el colegio en el mismo centro. En otros casos, antes de su ingreso, se está estudiando qué tipo de tratamientos se les administrará a los menores.

Un nuevo avión con menores con cáncer aterrizará esta semana en Barcelona

Este mismo martes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que, a finales de semana, un nuevo avión con pacientes pediátricos oncológicos aterrizará en Barcelona. El lunes, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, también avanzaba que su departamento ha coordinado otro viaje, el de un grupo de 110 personas procedentes de un orfanato de Donetsk, entre las que se encuentran 25 niños y 59 personas con discapacidad, que serán acogidos en Asturias.

Cuatro ingresados en el Zendal

Además, otros hospitales, como el Enfermera Isabel Zendal de Madrid también se han convertido en centros de acogida para los refugiados que llegan a la región. Hasta ahora, según informan a El Periódico de España, han pasado por el hospital 103 ucranianos, sobre todo mujeres y niños, y actualmente hay cuatro pacientes ingresados. Este mismo martes llegaban al hospital 44 personas. En Madrid, que prevé la llegada de un importante número de refugiados, se considera fundamental saber cuántas plazas hospitalarias ocuparán estas personas para poder coordinarse con las necesidades que establezca el Ministerio de Sanidad para su atención.

Madrid considera poco probable recibir a pacientes con heridas de guerra

La comunidad contempla varios escenarios en esa atención médica: personas que lleguen a la región de como transeúntes, por ejemplo de paso hacia otras comunidades; personas que vengan directamente trasladadas desde hospitales ucranianos y el tercero, menos probable, refugiados que precisen de atención médica por heridas de guerra.

Madrid detalla su atención médida

Pese a que ya habían elaborado un listado de camas hospitalarias disponibles para enfermos graves -tal y como les pidió el Ministerio de Sanidad- todavía algunas comunidades no tenían ningún protocolo establecido para la atención de los pacientes. A los pediatras, por ejemplo, les preocupaba una cuestión concreta relativa a la vacunación: qué determinación adoptarían las consejerías en el caso de las personas que no aportan documentación de las dosis que han recibido. Para esta sociedad científica, debe considerárseles como no inmunizadas.

Según el documento 'Atención a personas procedentes de Ucrania', de la Consejería de Sanidad, lo primero será, precisamente, poner al día las vacunas. El objetivo, la protección frente a enfermedades infecciosas fácilmente transmisibles como el sarampión, la rubeola, la difteria, el tétanos, la tosferina...El objetivo es que la población llegada de Ucrania tenga el mismo nivel de protección que los habitantes de la región. Así, en esta comunidad se ha estipulado que se pincharán primero las vacunas frente al coronavirus, la poliomielitis y el sarampión. En las embarazadas, se indican las de la gripe y la tosferina.

Certificado de vacunación

En el caso concreto de la vacuna frente al covid-19, el protocolo sanitario que ha redactado esta comunidad indica que primero se comprobará la documentación que acredite que esa persona ha recibido sus dosis. Si no tiene documentación, será válido su testimonio si recuerda el nombre comercial de la vacuna y la fecha en la que se le administró. Si son vacunas no autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), se ha establecido que se completará la pauta de primera vacuna o, si es el caso, se le administrará la dosis de recuerdo.

En el caso de los niños, Madrid prevé que la mayoría vengan sin vacunar frente al coronavirus

Si se habla de coronavirus, sólo un 35% de la población ucraniana tiene la pauta completa de vacunación y, en España, con datos de este martes aportados por las comunidades autónomas, se han registrado 36.066 nuevos casos desde el viernes. Respecto a la incidencia media actual de contagios en nuestro país en los últimos 14 días, el informe muestra que ha aumentado algo más de dos puntos, situándose en los 432,37 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 430,10 notificado el viernes.

En el caso de los niños, Madrid prevé que la mayoría vengan sin vacunar frente al covid-19. Se seguirá la misma pauta que con los pequeños españoles, según sean mayores o menores de 12 años. Asume la región, asimismo, que las coberturas vacunales de los pequeños refugiados también están por debajo de la media europea en otras enfermedades y que hay grandes diferencias entre las distintas regiones de las que proceden.

Despistaje de tuberculosis

En el documento redactado por la Consejería de Sanidad madrileña también dan especial importancia al protocolo de vigilancia de tuberculosis que establece, como medida preventiva, realizar una búsqueda activa de personas con infección o de casos en determinados colectivos con alta prevalencia de la infección tales como inmigrantes recientes (últimos cinco años) procedentes de zonas con alta incidencia de la enfermedad.

Además, la consejería madrileña ha previsto prestar especial atención a la salud mental de los refugiados que lleguen a la comunidad. Así, más allá de las intervenciones de los equipos de psicólogos, si se trata de personas que requieren atención urgente, el ejecutivo autonómico señala en su documento que esa asistencia se centralizará en el Hospital Gregorio Marañón, que cuenta con unidades tanto de adultos como de menores.