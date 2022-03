Los graduados de la ULPGC acaparan los galardones nacionales de Teleco

La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)_ha sido uno de los centros más destacados en la XV edición de los Premios Futuro de las Telecomunicaciones a los mejores trabajos fin de grado (TFG) de titulados en Ingeniería de Telecomunicación en España en 2021, al lograr alzarse con el primer premio en dos de las cuatro menciones específicas de la convocatoria -Sistemas Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, y Telemática-, junto con un segundo y tercer reconocimiento.

Los galardones que otorga el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT) tienen por objetivo reconocer entre los recientes titulados, la calidad de sus proyectos en cada una de las menciones específicas del grado, y de promocionar la creatividad, innovación, sostenibilidad, tecnología y comercialización como elementos imprescindibles de los proyectos futuros de las Telecomunicaciones. Unos valores que han quedado patentes entre los titulados de la ULPGC, tras lograr cuatro premios en esta convocatoria a la que aspiran cada año alumnos de más de 30 centros de toda España y miles de graduados. La entrega de premios tendrá lugar el próximo viernes, 25 de marzo, en la Universidad de Alcalá (Madrid),

Mario Daniel Guanche Hernández, es uno de los titulados de la ULPGC que obtuvo el primer premio en la mención específica de Sistemas Electrónicos con su trabajo fin de grado titulado Diseño de un Acelerador Hardware FPGA para Aplicaciones de Machine Learning usando Plataforma Virtual, tutorizado por los profesores Pedro Pérez Carballo y Sonia Raquel León Martín. «Es un premio que agradezco porque es el reconocimiento de un arduo trabajo, que he hecho con el apoyo de los docentes, gracias a ellos he podido aprender y desarrollar eficazmente este proyecto», apuntó Mario Guanche, que actualmente cursa el Máster Universitario en Electrónica y Telecomunicación Aplicadas en la Universidad de Las Palmas.

Inteligencia artificial

Su TFG consistió en la aplicación de un algoritmo de inteligencia artificial para la detección de cáncer de piel. «Utilizamos imágenes hiperespectrales, que no sólo fotografían el espectro de la luz visible para los humanos, sino también cierto porcentaje del espectro infrarrojo, donde se identifica de forma más esclarecedora el tejido cancerígeno de la piel». El principal desafío con el que se enfrentó en este proyecto es la gran cantidad de datos que debe manejar.

En la misma mención de Sistemas Electrónicos, el segundo premio fue para otro graduado de la ULPGC, Álvaro José Moreno Florido por su TFG Desarrollo de un testbench UVM integrando IP de verificación de Mentor Graphics (QVIP), tutorizado por los profesores Valentín de Armas Sosa y Félix B. Tobajas Guerrero. «Estoy muy agradecido por este premio que no esperaba, y que me tomo como un reconocimiento que valora no sólo el proyecto sino el trabajo durante toda la carrera».

Su TFG es un sistema de verificación hardware de sistemas digitales para comprobar el correcto funcionamiento de los mismos. «Utilicé una metodología muy especial y bastante compleja, UVM, donde creas un entorno de verificación completo. Es una verificación que se demanda mucho porque es muy reutilizable y de gran calidad», apuntó Álvaro Moreno, que este curso comenzó a estudiar el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación en la UPV. «Me vine a Valencia porque aquí hay un núcleo muy bueno de empresas de electrónica, algo que no tenemos en Canarias. Pero una de las cosas por las que estoy más contento de haberme ganado el premio es por el reconocimiento que supone para la ULPGC y sobre todo para la EITE, porque sale gente muy buena».

Rubén Delgado González obtuvo el primer premio en la mención de Telemática con el TFG Aplicación web multimedia con sistema de anotación de contenido de las intervenciones usando la tecnología Blockchain, tutorizado por Álvaro Suárez Sarmiento y Elsa María Macías López. «Estoy muy contento y agradecido por el premio y, sobre todo, por la labor de la EITE que nos ha formado para realizar este proyecto». Su trabajo consiste en una aplicación para realizar videoconferencias, y cuya principal novedad consiste en que permite a los participantes grabar las partes más relevantes, para que queden guardadas en una Blockchain, que es lo que permite custodiar esa información y blidarla para que no pueda ser modificada en el futuro. Tras titularse el año pasado, Rubén Delgado trabaja para la empresa Telycan, como ingeniero de Telecomunicaciones.

Josué Santana Galván se alzó con el tercer premio en la mención específica de Sonido e Imagen con el trabajo Visualización de Datos Georreferenciados mediante Holografía y realidad Virtual tutorizado por Juan Bautista Ruíz Alzola e Idafen Santana Pérez. El objetivo de su TFG es la representación holográfica y de realidad virtual de datos georreferenciados, para el estudio de la contaminación lumínica y calidad del aire de la Comunidad canaria. Los datos georreferenciados se han obtenido a partir de múltiples sensores que se ubican en distintos puntos de las islas, para obtener una representación volumétrica del relieve con dichos datos integrados en el mismo. «Con el gran número de universidades que hay en España y con tanta competencia, no me esperaba este premio, y estoy muy agradecido».