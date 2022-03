El productor canario, Andrés Santana, que este fin de semana ha podido ver en pantalla el documental sobre la vida y el cine de su amigo Mario Camus, recuerda, por encima de todo, “la alergia que le tenía a la segunda parte de esta profesión, que es promocionar lo que haces. Camus sólo buscaba contar historias y cuando le propusimos hacer un documental sobre su trabajo, no quería oír hablar de actores o críticos o alguien que apareciera en pantalla contando cosas de él; cuando ya se convenció de que sólo se trataba de que sus películas hablasen de él, entonces nos permitió iniciar este trabajo”.

Así recuerda el productor de Mario Camus según el cine, junto a su compañero, el director Sigfrid Monleón, el trabajo que ahora han presentado en el 25º Festival de Cine de Málaga, en una colaboración, la cuarta, entre los dos amigos que ha dado como fruto este documental. “Mario Camus quería es que fueran sus películas las que hablaran y no él. Lo que hemos intentado Andrés y yo es que se vean las secuencias completas, que su cine respire en la pantalla. Hacer lo contrario sería una traición a su forma de entender el oficio. Ya hay documentales que se hacen en esqa dirección por la que hemos apostado nosotros”, explica.

El cineasta santanderino, que falleció el 18 de septiembre de 2021, no pudo ver al completo el trabajo terminado, “sólo le pudimos enseñar un primer borrador, al que dio el visto bueno, mientras me decía que esto no tenía sentido, que él sólo quería contar historias pero que no se quería ver como uno de sus personajes”.