Tráfico afila el ‘sacapuntos’

Hoy entra en vigor la decimonovena reforma de la Ley de Tráfico en España. La primera versión data de marzo de 1990 y su aprobación llegó después de sumar 5.940 fallecidos en accidentes de circulación en 1991. Una década y media más tarde, el 1 de junio de 2006, se instauró el permiso de conducir por puntos. Hasta entonces todo se limitaba a rascar el bolsillo al infractor y la peligrosidad al volante se medía en base de la gravedad del atestado firmado por un agente de tráfico: en los primeros 10 años de vida 7,5 millones de usuarios habían perdido algún punto. La eliminación del margen de 20 km/h. para adelantar en una carretera convencional, una tasa de alcohol 0.0 para los menores de edad, los patinetes no podrán ir por las aceras y se sancionará a los conductores que no usen el casco o sujetar el móvil con la mano son algunas novedades.

Campaña.

La nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial está repleta de detalles que se aclaran en los distintos bloques de la campaña Nuevos tiempos. Nuevas normas activada por la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es), pero el eje principal de la normativa gira alrededor de estos siete puntos: conducir con el móvil en la mano, no llevar el cinturón de seguridad, supresión del margen de 20 km/h. a la hora de adelantar en vías convencionales, los puntos se podrán recuperar tras dos años sin infracciones, tasa de alcohol 0.0 cero para los menores, está prohibido parar o estacionar en el carril bici y vienen cambios a la hora de adelantar a ciclomotores y bicicletas.

Adelantamientos.

Una de las primeras críticas al texto que hoy se estrena tiene que ver con el adiós al margen de 20 km/h. para realizar una maniobra de adelantamiento en una vía convencional. Los expertos creen que esta medida triplica los tiempos de ejecución y aumenta la exposición de un conductor en el carril contrario. Además, subrayan el hecho de que siete cada diez accidentes que se producen en España ocurren en carreteras convencionales. Igualmente, conviene saber que en las vías que tengan más de un carril será necesario invadir el contrario para adelantar a un ciclomotor o bicicleta.

Carné por puntos.

En 2021 se cumplieron 15 años desde su puesta en funcionamiento. Nació con el objetivo de rebajar la accidentalidad e incrementar los niveles de seguridad en las carreteras. En este periodo la DGT gestionó la retirada de puntos a 9.866.434 conductores y 289.825 personas acabaron con el marcador a cero y, por lo tanto, perdieron el carné. La cosa empeora al verificar que 19.328 se quedaron sin permiso en dos ocasiones; 1.681 en tres y al menos 117 en más de tres oportunidades. Y es que en 15 años se quitaron 56.801.246 puntos en España. En lo más alto del podio de estas sanciones se colocaron los excesos de velocidad (36%), el consumo de alcohol y drogas fue «plata» (15%) y en la tercera plaza se situaron los conductores que fueron cazados usando el móvil (14%). En junio de 2006 se computaban 3.376 muertos en accidente de tráfico, mientras que en el mismo mes de 2019 –el último registro que no se vio condicionado por la crisis sanitaria– la suma fue de 1.098 fallecidos. La nueva Ley de Tráfico unifica el tiempo de recuperación de los 12 puntos en un plazo de 24 meses, siempre y cuando no se cometan infracciones que supongan la retirada de puntos.

Puntos.

Las posibilidades de perder 2, 3, 4 o 6 puntos están tipificadas en base a si la acción cometida es grave o muy grave. Salvo los conductores noveles y los que recuperan el permiso tras una retirada, que cuentan con un saldo de 8 puntos, la norma general indica que una amplía mayoría de los más de 27 millones de conductores que hay en España tiene 12 o incluso 15, si han acumulado más de tres años sin infracciones. Los cuatro casos que más se repiten a la hora de restar puntos son los excesos de velocidad, no llevar puestos el cinturón de seguridad, el uso del teléfono móvil y el consumo de alcohol [la tasa más común permitida es de 0,25 miligramos por litro de aire espirado y 0,3 gramos por litro de sangre], aunque también se pueden perder todos los puntos en un solo día si se realizan carreras no autorizadas, por circular en sentido contrario al establecido, por conducir un vehículo con inhibidores de radares instalados, por realizar una conducción temeraria, por negarse a someterse a la prueba de alcohol o drogas, por sobrepasar en más del 50% la velocidad autorizada, por ir al volante con una tasa de alcohol no permitida, o con presencia de drogas en el organismo o por incumplir en más del 50% los tiempos de conducción y descanso obligatorio en el caso de ser un conductor profesional.

Stop al Whatsapp.

Cuando se empezaron a quitar puntos en España aún no existía el Whatsapp (2006), pero 15 años después una de las primeras causas de siniestralidad en las carreteras está relacionada con el uso del móvil durante la conducción. Por esta razón, una de las principales aportaciones de la nueva Ley tiene que ver con la prohibición de conducir con el móvil en la mano: a los 200 euros de multa hay añadirle los 6 puntos que perderán las personas que sean sorprendidas por los recursos de tráfico que vigilan vías de cualquier tipo y autopistas. Este tipo de sanciones, unida con un parte anterior, puede colocar al infractor al borde de la suspensión del permiso de conducir. Ir al volante sin puntos supone la comisión de un delito penal que podría originar una condena de entre tres y seis meses de prisión y una multa de 12 a 24 meses o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad por un tiempo establecido de 31 a 90 días. Recientemente, por citar un ejemplo cercano, un joven de 26 años al que habían retirado todos los puntos se desplazó a la Jefatura Superior de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife con la intención de pasar la prueba de recuperación del carné conduciendo su coche. La Guardia Civil verificó el hecho y sumó este agravante a su expediente. La Ley tampoco permite que un conductor sin puntos pueda usar el permiso de otro país en España mientras este se encuentre sin crédito. El Tribunal Supremo ratificó una condena en contra del campeón de motociclismo Pol Espárrago, que supuestamente fue interceptado por la Guardia Civil con un permiso tramitado en Andorra porque había perdido todos los puntos en territorio español [en la sentencia, además, se ratifica la imposición de una sanción económica por el importe de 64.800 euros].

Consultas online.

Los puntos están asociados al conductor, no a un permiso en concreto. La cuenta es única y el saldo actualizado se puede consular en la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es). En el caso de que un conductor tenga varios permisos en vigor, la retirada del carné no le permitirá conducir ningún vehículos mientras no realice el curso de sensibilización: la recuperación de puntos puede hacerse antes de quedarse a cero. La prohibición de conducir se iniciará tras recibir la resolución de las posibles alegaciones presentadas por el infractor. Otro de los cambios que se harán efectivos a partir de hoy implica la realización de cursos de conducción segura y eficiente que permitirán recuperar dos puntos del carné. Por el momento no hay más detalles al respecto aunque la Dirección General de Tráfico ya ha confirmado que habrá una orden Ministerial con todos los detalles.

Los patinetes.

La reforma de la DGT, por primera vez, da cobertura legal al patinete, un medio de transporte que se ha ido consolidando en las ciudades, aunque cuando apareció los responsables de tráfico pensaron que se trataba de una moda pasajera. Pere Navarro, director general de Tráfico, recuerda en una entrevista concedida a Efe que se ha aprobado la obligación de que los patinetes cuenten con un certificado de circulación que reúna unas condiciones técnicas mínimas «para evitar que nos entren artículos en malas condiciones», si bien se muestra tajante en cuanto a crear un carné para poder utilizar estos vehículos de movilidad personal: «No está en la agenda», zanja. El Gobierno quiere dar un paso más en la regulación de este nuevo actor de la movilidad urbana en el real decreto de protección de vulnerables en el que está trabajando. En él podrían incluirse cuestiones como la edad mínima para llevarlo o las condiciones de uso del casco. El debate está abierto.

Desembarco en las aulas.

Más de treinta años se lleva hablando de llevar la seguridad vial a las escuelas, un periodo en el que se han puesto en marcha iniciativas «muy loables», como un «pequeño intento» de incluir esta materia en la asignatura de educación para la ciudadanía, que decayó, precisa Navarro. Finalmente, la nueva ley de educación recoge la formación sobre movilidad segura y sostenible dentro de la asignatura de Educación Física en Primaria y Secundaria, impartida por profesores de esta materia, con la que los alumnos adquirirán un conocimiento básico obre bicicletas o patinetes y sobre cómo moverse por la ciudad. Un avance que Navarro califica de «histórico» y que confía en su implantación en primaria para el próximo curso 2022-2023. En esta línea, la Ley de Tráfico que se estrena hoy quiere evaluar los efectos de las llamadas «calles 30» y su relación en el descenso de los siniestros en las urbes desde su activación mayo de 2021.

Los principales cambios Seis puntos Conducir con el móvil en la mano Ya no son tres los puntos que se quitan por conducir con el móvil en la mano sino seis. La sanción económica sigue siendo de 300 euros, la mitad por prontopago.

Cuatro puntos No usar el cinturón de seguridad Un lugar de tres, ahora van a ser cuatro los puntos que se pierdan por no usar el cinturón. Esa será la misma penalización por no utilizar casco o los sistemas de retención infantil. La multa, sin rebaja, será de 200 euros.

Recuperación de puntos Después de dos años sin ser sancionado El saldo de 12 puntos se puede recuperar si el infractor está dos años sin ser sancionado. Hasta ahora ese tiempo lo marcado por la gravedad de la ilegalidad cometida.

Otras novedades Si eres menor, tasa de alcohol 0,0 El conductor menor de edad (ciclomotores) no puede superar la tasa de 0,0 en un control de alcoholemia. Prohibido parar o estacionar en un carril bici Se sancionará con 200 euros a las personas que paren o estacionen en un carril habilitado para las bicicletas. Adelantamientos a bicicletas y ciclomotores A partir de ahora en las vías con más de un carril será obligatorio cambiar de carril para adelantar a una bicicleta o un ciclomotor, Si solo hay uno se mantendrá el 1,5 metros de seguridad.