Amós García llama a la prudencia a pesar del fin de las restricciones

Canarias suspenderá hoy todas las restricciones Covid de ámbito autonómico en el marco del Consejo de Gobierno. El propósito es claro: avanzar hacia la normalidad que imperaba antes de la irrupción de la pandemia. No obstante, para lograr esta meta, el jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), Amós García Rojas, apela a la prudencia. «Sabemos que el SARS-CoV-2 ha venido para quedarse, pero el llamamiento a la cautela tiene que ser evidente. Ahora tenemos que conseguir quitarle toda la carga dramática para lograr integrarlo entre los múltiples virus con los que convivimos», asevera el especialista.

Teniendo en cuenta esto, el profesional tiene claro que es necesario crear espacios de convivencia con el mismo, a pesar de que es «muy probable» que se produzca un repunte en el número de casos. Por esta razón, no hay que olvidar que el contexto pandémico continúa presente. «La calma y la prudencia siguen siendo dos elementos muy importantes. En el sector sanitario, estos deben traducirse en extremar las medidas de vigilancia. Entre la ciudadanía, en cambio, en no cometer imprudencias», valora.

A su juicio, la relajación de las medidas está ligada al hecho de que en el conjunto de Europa ya se ha producido este alivio. A esto hay que sumar que la variante ómicron ha provocado una avalancha de contagios, lo que ha creado una inmunidad natural muy potente. «Este factor, unido a la inmunidad proporcionada por las vacunas, genera una protección híbrida que va a ser fundamental en la evolución de la pandemia», anota el epidemiólogo.

Por todo esto, el responsable del citado servicio se muestra a favor de la supresión de las medidas, si bien está en contra de volver a permitir fumar en las terrazas y de prescindir aún de la mascarilla en interiores. Esta última determinación debe ser debatida en el seno del Consejo Interterritorial.

El especialista advierte que es muy probable que se produzca un repunte de casos

Precisamente, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido este miércoles en que este recurso preventivo se eliminará «más pronto que tarde», pero todavía no hay una fecha establecida para abordar el caso. «La mascarilla ha sido un instrumento muy valioso para luchar contra la pandemia. Desde mi punto de vista, tendrá sentido que se plantee la eliminación de la obligatoriedad de su uso en interiores cuando los indicadores reflejen un riesgo bajo, es decir, cuando tengamos la certeza de que se está controlando la transmisión del patógeno», defiende el doctor. «No sabemos cuándo va a suceder esto», prosigue, «por lo que no hay que pensar en fechas sino en resultados».

Una opinión que secunda Antonio Sierra, integrante del Comité Científico que asesora al Gobierno de Canarias en el manejo de la crisis sanitaria. «Los niveles de incidencia continúan siendo altos y, hasta que no registren un descenso importante, habrá que posponer la eliminación de la mascarilla», apostilla el catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna (ULL).

Sierra cree que es «fundamental» acercarse a la normalidad, pero subraya la necesidad de estar vigilantes ante cualquier cambio en el comportamiento del virus. «Las restricciones han sido necesarias, pero hay que normalizar la vida. En estos momentos, el factor más decisivo se centra en redefinir la estrategia de vacunación porque la vacuna es el instrumento que nos ha permitido controlar la pandemia y habrá que adaptar las profilaxis a las variantes que circulan», recalca.

Cabe recordar que desde el próximo lunes, los pacientes positivos en los que el Covid-19 curse de forma leve o asintomática estarán exentos de cumplir con medidas de aislamiento, una directriz que fue avalada el pasado martes en la Comisión de Salud Pública. ¿Se trata de una decisión arriesgada? Para el experto, no. «Al igual que se eliminó la cuarentena para los contactos estrechos, el hecho de que los positivos leves o asintomáticos no estén aislados no va a dar un giro desfavorable a la situación. Eso sí, hay que actuar con cordura, utilizar una mascarilla adecuada y mantener la distancia interpersonal en todo momento», concluye.