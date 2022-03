La ‘Mascarilla 19’ llegó a Canarias para quedarse

El inminente anuncio de la suspensión del uso obligatorio de mascarillas, que dependen del Ministerio de Sanidad, no supondrá el fin del protocolo Mascarilla 19 desarrollada hace ya dos años por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) en los primeros días del confinamiento para prevenir las violencias de género y dar un recurso de auxilio a sus víctimas. Que no sea ya necesario llevar cubrebocas en interior y exterior no afectará a un recurso que se ha mostrado altamente eficiente para prevenir dichas violencias.

«Una vez que sirve el concepto, la palabra Mascarilla 19 no nos planteamos cambiarla porque sería un poco como acabar con la vigencia del propio protocolo. Las mujeres que acuden a dar la alarma no entran gritando a los cuatro vientos ‘Mascarilla 19’. Se lo piensan mil veces antes de entrar en la farmacia y otras mil antes de pedirla y dar el paso. Y no lo hacen si no hay un momento de intimidad. Mascarilla 19 se quedará como una palabra clave más, conocida por todo el mundo, para dar la alarma en las farmacias», apunta Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI). De hecho, desde la puesta en marcha del protocolo en marzo de 2020 57 mujeres han hecho uso del mismo en Canarias, denunciando su situación de víctimas de violencia de género y activando así los mecanismos de protección. «La valoración que hacemos del protocolo Mascarilla 19 siempre es muy positiva en el sentido de que es un protocolo que nace en un momento de emergencia, crítico para las víctimas de violencia de género como fue el confinamiento. Se ha convertido en un recurso más en Canarias y lo hemos dejado porque nunca está demás tener varios recursos para dar la alarma», subraya Fumero. La puesta en marcha de este instrumento llegó a todos los rincones del mundo poniendo como ejemplo de buena gestión en un momento arduamente complicado, sobre todo para las víctimas de la violencia de género, durante los duros meses del confinamiento por la Covid-19. De hecho, hubo empresas del sector de la alimentación y la distribución que mostraron su interés en formar también parte de este protocolo debido a la cercanía que tienen con sus clientes. Uno de estos casos fue el de los supermercados que trasladaron su disposición de colaborar. «Como gobierno no podíamos abrir la mano así porque tenemos que mirar si esas empresas cumplen una serie de indicadores y es cierto que el personal farmacéutico tiene en su código deontológico la confidencialidad y lo tienen muy arraigado como profesionales y eso es fundamental porque es una garantía para nosotros. Va inherente en su profesión porque es una situación muy delicada en la que se tratan datos muy delicados, sensibles entonces decidimos quedarnos solo para dar la alarma con los farmacéuticos», explica. Acuerdo con las farmacias El éxito del protocolo ha sido tal que el ICI acaba de firmar un acuerdo con los colegios farmacéuticos de Canarias para ahondar en la formación de todo su personal, tanto farmacéuticos como personal auxiliar, para tejer redes de complicidad y ayuda a las víctimas de violencias de género. «Estamos llevando a cabo una serie de acciones como es la formación que vamos a repetir otra vez este año a través de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan) para formar a todo el personal. Otra de las acciones es que poco a poco las farmacias que forman parte de este convenio pongan en su ticket de compra el mensaje: ‘Si sufres maltrato, llama al 112 o pide en tu farmacia mascarilla-19’», explica. De hecho, durante estos dos años desde el arranque del protocolo han atestiguado como el solo hecho de conocer la existencia de este recurso de emergencia ha cambiado el comportamiento y la actitud de más de un agresor. Se dieron casos de mujeres que pidieron Mascarilla 19 en su farmacia de referencia activando en ese momento a la Policía. Esta acudía al domicilio familiar, se entrevistaba con la mujer y el presunto agresor y tras no interponer denuncia se retiraban pasando el seguimiento del caso a manos del 112. «Se comprobó que el había cambiado de conducta y de actitud. Había mejorado la convivencia por lo que había tenido un efecto disuasorio. Es difícil medirlo pero sí hemos tenido casos durante la pandemia», añade. El ICI tiene claro que hay que ahondar en la complicidad y el apoyo de la red de farmacias para luchar contra las violencias de género. Al fin y al cabo son la primera línea del sistema sanitario y cuentan con un trato directo y personal con sus clientes, en su mayoría vecinos del barrio, algo que facilita que detecten comportamientos violentos o situaciones de vulnerabilidad. Proyecto piloto A esta complicidad se suma la puesta en marcha de dos proyectos pilotos en Ingenio y Tías para poner en marcha el proyecto Barrios Mascarilla, con el que se quiere extender la protección a las mujeres a todo tipo de establecimientos. Se pretende crear barrios y ciudades libres de violencia de género, donde la mayor parte de la población y los diferentes espacios públicos, como ya hicieron las farmacias durante el confinamiento, se impliquen y posicionen para proteger a las posibles víctimas. «Vamos a dar recursos humanos y económicos para involucrar a toda la población de esos dos municipios. A formarla e involucrarla y que sean también protagonistas de campañas y acciones en el municipio en materia de violencia de género y a ver qué pasa dando formación e información en la erradicación de estas violencias. Hacerles partícipes de la lucha contra las violencias de género para ver qué ocurre cuando están formados», culmina.