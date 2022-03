Un nieto de Serrano Suñer logra la disputada baronía de Bicorp

El municipio valenciano de Bicorp ya tiene nuevo barón. El título nobiliario permanecía vacante desde el fallecimiento de su anterior poseedor, Carlos Muguiro Ybarra, en diciembre de 2018. Tres años y tres meses después, el Ministerio de Justicia ha hecho pública la orden por la que se manda expedir la real carta de sucesión de la baronía a favor de Carlos Muguiro y Serrano-Suñer, previo pago del impuesto correspondiente por parte de éste y sin perjuicio de que un tercero pueda reivindicar su derecho.

El nuevo barón de Bicorp es nieto por parte materna de Ramón Serrano Suñer, ministro de Exteriores durante la etapa del dictador Francisco Franco. Su carrera hacia el título no ha estado exenta de obstáculos, puesto que la sucesión en la baronía también fue reclamada por Francisco López de Ayala y Díez de Rivera, sobrino-nieto del marqués de Llanzol y nieto del vicealmirante Pascual Díez de Rivera y Casares, marqués de Valterra. En 2020, la División de derechos de Gracia del Gobierno abrió un periodo de 30 días para que los dos pretendientes del título pudieran solicitar cuantos documentos precisaran para demostrar su legitimidad en la sucesión.

Finalmente, de conformidad con los informes emitidos por la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino y el propio ministerio, y de acuerdo con lo dictaminado por el Consejo de Estado, Carlos Muguiro se ha consagrado como nuevo barón de Bicorp después de haber conseguido también suceder a su padre como barón de Benedriz (ún antiguo núcleo poblado en el término de lo que hoy es Bicorp) y del Castillo de Chirbel. Claro que en este litigio, como en muchos otros en los que más de un aspirante se postula por adquirir rango de nobleza, los tribunales pueden acabar teniendo la última palabra, como ocurrió recientemente con el título del conde de Carlet.

La disputa entre el nieto de Serrano Suñer y López de Ayala evoca las rencillas de un culebrón amoroso que ha proporcionado material para novelas y series de televisión, con el contexto de la dictadura como telón de fondo. Aunque Ramón Serrano Suñer estaba casado con Zita Polo -hermana de la mujer de Franco- mantuvo una relación al margen de su matrimonio con Sonsoles de Icaza, esposa del marqués de Llanzol, Francisco de Paula Díez de Rivera, de la que nació Carmen Díez de Rivera, que fue jefe de gabinete de Adolfo Suárez. Cuando ésta se disponía a comprometerse con Ramón Serrano-Suñer Polo, descubrió que aquel del que estaba enamorada era en realidad su hermano por parte de padre.

El segundo barón en 34 años

En Bicorp, en cualquier caso, el enfrentamiento por la baronía se ha seguido desde la más completa indiferencia, según confiesan fuentes municipales. El simbólico título nobiliario no solo no tiene ningún efecto práctico, sino que, además, los últimos barones de esta localidad se han caracterizado por no arrimarse a ella ni para darse un paseo, a diferencia de lo que ocurre con otros municipios donde los actuales "nobles" mantienen cierta vinculación. La baronía de Bicorp fue creada en 1392 por el rey Juan I de Aragón para Luis de Castellar Olim de Vilanova, de cuyo legado apenas se conserva en el municipio el castillo-palacio de estilo renacentista. El título estuvo mucho tiempo vacante hasta que en 1918 fue rehabilitado por el rey Alfonso XIII a favor de María de los Dolores Frígola y Muguiro, casada con un López de Ayala como el que ahora pugnaba por él.

Desde 1988, el último barón de Bicorp fue Carlos Muguiro Ybarra, conde de Muguiro, esposo de Pilar Serrano-Suñer Polo y descendiente directo del barón de Cortes de Pallás. De sus cuatro hijos, a partir de ahora le sucede en el puesto el de mayor edad y mismo nombre. Con 50 años, Carlos Muguiro y Serrano-Suñer es presidente de la empresa Experiencias Agropecuarias, SL y administrador de la firma madrileña de productos alimenticios Iran Caviar, además de consejero de la bodega Herederos del Marqués del Riscal. Está casado con la anticuaria Genoveva Goetsch, propietaria de la firma de complementos Chic Madrid.

Un título desligado de sus orígenes históricos y rescatado por Alfonso XIII

En Bicorp viven completamente ajenos a las disputas por el título nobiliario al que da nombre la localidad. La baronía se perdió durante mucho tiempo y, cuando Alfonso XIII decidió rehabilitarla en 1918, quedó desligada de sus orígenes históricos. La única reminescencia que se encuentra en el municipio es el castillo-palacio de estilo renacentista con el escudo heráldico del primer barón Vilanova. En la actualidad la figura de oropel recae en la familia Muguiro, que en el siglo XIX levantó en Burgos un imponente palacete popularmente conocido por ser el lugar desde el que el dictador Francisco Franco grabó el parte en el que anunciaba el final de la Guerra Civil. Por el edificio también pasó Heirinch Himmler o Alfonso XIII. Francisco López de Ayala y Diez de Rivera, rival de Serrano-Suñer por la baronía, es nieto del marqués de Valterra. Otro López de Ayala también fue marido de la primera baronesa de Bicorp.