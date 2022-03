Canarias incrementará durante cuatro meses la devolución del impuesto sobre combustibles

En el Consejo de Gobierno de este jueves el Ejecutivo canario ha acordado encomendar al consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que incremente la devolución del impuesto sobre los combustibles derivados del petróleo durante cuatro meses.

La medida, adoptada en medio de la grave inflación y la crisis ecónomica derivada de la guerra en Ucrania, se aplicará a partir del mes de abril y beneficiará a transportistas, agricultores y ganaderos de las Islas.

La devolución del impuesto a los combustibles es, según recordó el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, "un instrumento que ya existe", y ahora se incrementará durante lo que ha definido como "un periodo excepcional".

En los próximos días Román Rodríguez dará más detalles sobre los efectos de la medida, que no tendrá que volver a pasar por el Consejo de Gobierno.

Suspensión de las restricciones anticovid

Asimismo, el Gobierno canario hizo oficial la suspensión a partir del sábado de todas las restricciones de la pandemia de coronavirus. El presidente regional, Ángel Víctor Torres, explicaba el pasado martes en el Debate del Estado de la Nacionalidad en qué consistía la medida.

“Se trata de una suspensión temporal de las medidas con carácter general y de ámbito autonómico que, si las circunstancias empeoran, se podrán reactivar. Pero, sin duda, esa suspensión de las normas nos encamina hacia una nueva etapa de más normalidad”, subrayó el presidente del Gobierno de Canarias.

Esto implica que las fiestas populares, con sus romerías, y las verbenas, regresen al Archipiélago tras dos años sin celebrarse a causa de la pandemia de la Covid-19. Con el levantamiento de las restricciones anunciado por el presidente regional, los ciudadanos podrán volver a reunirse en grupos que superen las 12 personas, no habrá un horario fijo de cierre para establecimientos, actividades y el ocio nocturno, donde, además, no habrá limite de aforo. Asimismo, como ya hemos apuntado, las verbenas vuelven a Canarias, al igual que las fiestas y otros eventos populares. Y, por último, los campamentos infantiles y juveniles, así como las actividades deportivas y culturales, no tendrán restricciones de aforo.

Gran Canaria recupera así distintas festividades como la Noche de San Juan (23 de junio), la Romería de Santiago de Gáldar y Tunte (25 de julio), la Rama de Agaete (4 de agosto), la Traída del Agua de Lomo Magullo (10 de agosto) o el Día del Pino (8 de septiembre), así como otras muchas festividades, siempre que la incidencia de la Covid-19 lo permita.

¿Cuáles son las restricciones que concluyen en Canarias? Grupos de personas: Ahora mismo, el máximo establecido en los niveles 1, 2 y 3 de alerta está fijado en 12 personas, por lo que tras la eliminación de las restricciones no habrá un límite impuesto.

Ahora mismo, el máximo establecido en los niveles 1, 2 y 3 de alerta está fijado en 12 personas, por lo que tras la eliminación de las restricciones no habrá un límite impuesto. Centros sanitarios : Los centros sanitarios no tendrán modular las limitaciones de aforo y grupos de personas.

: Los centros sanitarios no tendrán modular las limitaciones de aforo y grupos de personas. Horarios de cierre: los establecimientos recuperan el horario de cierre por el que se regían antes de la irrupción de la pandemia. De este modo, aquellos que superaran el límite de las 4.00 horas podrán seguir desarrollando su actividad.

los establecimientos recuperan el horario de cierre por el que se regían antes de la irrupción de la pandemia. De este modo, aquellos que superaran el límite de las 4.00 horas podrán seguir desarrollando su actividad. Discotecas, bares de copas y karaokes : se permitirá el baile.

: se permitirá el baile. Fiestas, verbenas y otros eventos populares: se podrán celebrar.

se podrán celebrar. Aforos: Todas las actividades recuperan el total de su capacidad de aforo. Esto significa que: Nos podemos reunir sin límite de personas donde queramos.

sin límite de personas donde queramos. Podemos acudir con total libertad a los centros sanitarios , ya sea a consulta o de visita, sin limitaciones de aforo.

, ya sea a consulta o de visita, sin limitaciones de aforo. Se acabó el 'toque de queda' en el ocio . Los locales cerrarán conforme a lo que les imponga su licencia.

. Los locales cerrarán conforme a lo que les imponga su licencia. Podemos bailar . ¡Qué suene la música a tope!

. ¡Qué suene la música a tope! ¡Vámonos de fiesta!

La vacunación, clave para la vuelta a la normalidad

"El año 2021 comenzó y finalizó con las peores olas que ha provocado la Covid-19", recordó Torres. Añadió que 2022 empezaba con la expansión de una sexta ola con una nueva variante, la ómicron, que "produjo, en solo dos meses, tantos casos como los registrados en las cinco olas anteriores".

Afortunadamente, destacó el jefe del Ejecutivo, "la vacunación ha ido modulando su impacto en la salud de la población y en el propio sistema sanitario". El 84% de la población está inmunizada. En Canarias, "frente a la incredulidad de algunos, la vacunación ha sido rápida, ordenada y efectiva", detalló. Calificó de "excelente" la respuesta de la ciudadanía al proceso de inmunización.

Un año después de la puesta en marcha de la Estrategia de Vacunación, el balance de la protección es evidente en todos los grupos de edad. "Si comparamos las cinco primeras olas con esta sexta, se demuestra que, pese al aumento de los casos, se reducen las hospitalizaciones un 47,9%; los ingresos en UCI, un 82,4%; y los fallecimientos, un 67,6%", dijo Torres. Datos que evidencian, "una vez más, que lo que mata es el virus y lo que salva vidas es la vacuna. En estos momentos contamos con más herramientas para afrontar la enfermedad y controlar la aparición de nuevas variantes".