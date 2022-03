Los ‘Oscar’ del diseño premian a LA PROVINCIA

Los Oscar del diseño en prensa escrita premian a LA PROVINCIA. La Society for News Desing (Sociedad para el Diseño de Noticias), la organización profesional internacional más prestigiosa del mundo en el diseño de diarios, ha reconocido a la cabecera canaria de Prensa Ibérica con cinco galardones: una medalla de plata y cuatro premios a la excelencia. Los 27 miembros del jurado de la 43ª edición del certamen analizaron el pasado fin de semana en Nueva York 3.524 trabajos enviados por los periódicos más importantes del mundo. LA PROVINCIA compitió en esta edición con diseños de The New York Times, Washington Post, The Angeles Times, National Geographic, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal o Time.