La exposición In Good Company, comisariada por el equipo de creación, teoría y gestión PSJM (Cynthia Viera y Pablo San José), reúne películas realizadas por colectivos artísticos de ámbito internacional en el CCA Centro de Cultura Audiovisual Gran Canaria, en Schamann. Se trata de una selección de seis grupos con un largo recorrido en galerías y museos: Chto Delat (Rusia), Superflex (Dinamarca), The Yes Men (EEUU), Ubermorgen (Austria), The Icelandic Love Corporation (Islandia) y Democracia (España).

Según explican sus comisarios, «realizar una exposición de arte colectivo implica abordar un modo de entender las funciones e intereses que se le otorgan a la actividad plástica, ya que la misma forma de organización productiva en equipo adquiere un compromiso con lo colaborativo frente al individualismo, dejándose ver también en la temática social de sus trabajos». La selección de obras responde al período de madurez de estos colectivos que, como el mismo equipo curatorial PSJM, han comenzado su andadura en las décadas de 1990 o 2000. Con la mayoría, el equipo canario ha compartido haber sido incluidos en libros internacionales dedicados al arte activista internacional. Compromiso Este compromiso con las cuestiones sociales, económicas y políticas del presente se ve reflejado en la temática de los filmes: robótica, filtración de noticias on-line, ficción en las redes sociales, nueva economía de las criptomonedas y minería de datos, visiones feministas enraizadas en la naturaleza, ideología del consumo o conflictos raciales. In Good Company muestra por primera vez el trabajo de estos grupos de forma conjunta y supone la oportunidad de acercar al público grancanario la obra de estos colectivos que no suele verse en las salas de la isla, pero sí en los museos y bienales internacionales. Una muestra que quiere ser un puente entre la isla y el mundo, con el acento en el valor del arte hecho en colectividad.