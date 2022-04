Todo estaba preparado para que este lunes, tras años de trabajo y meses de negociaciones, se publicara el tercer y último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC); un análisis científico y técnico centrado en las medidas necesarias para frenar la catástrofe climática. Pero este fin de semana, en el proceso final de revisión del texto en el que todos los países deben aprobar línea por línea el contenido del informe, la polémica sobre el fin de los combustibles fósiles ha bloqueado la aprobación del documento. Según ha podido saber este diario, el debate se ha encallado por una cuestión de vocabulario. Porque, aunque el dictamen científico sobre el fin del petróleo, gas y carbón es contundente, los países no han logrado llegar a un consenso sobre las palabras exactas para expresar esta premisa.

No es la primera vez que la disputa sobre el futuro de los combustibles fósiles entorpece la firma de un acuerdo climático. En la última Cumbre del Clima de Glasgow (COP26), sin ir más lejos, las negociaciones también se encallaron en esta misma polémica. Por primera vez en la historia de este encuentro, los países acordaron incluir un mensaje sobre la necesidad de reducir el consumo de carbón, petróleo y gas en las próximas décadas. Pero tras dos semanas de tenso debate, el mensaje acabó por diluirse por la presión de los principales productores de carbón del globo. India y China, por ejemplo, se negaron a firmar un acuerdo en el que se reclamaba el fin definitivo de estas fuentes de energía y pidieron cambiar el texto para que el pacto fuera 'reducir' y no 'eliminar' su uso. Su argumento, no exento de polémica, era que no todos los países han tenido el mismo desarrollo histórico y que, por lo tanto, es injusto reclamar el fin definitivo de los combustibles fósiles en todos los países por igual.

No está claro si la aprobación del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se ha estancado en estos mismos términos pero, por el momento, todos los rumores apuntan a que sí. Según reporta el diario británico 'The Guardian', en estos momentos el debate entre científicos y gobiernos tiene que ver, por ejemplo, con el texto que señala la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles. O con el redactado sobre el papel que podrían jugar, en un futuro, el uso de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (algo por lo que han apostado muchos países pero que, hoy por hoy, sigue sin tener un respaldo científico claro).

La agencia 'France24' argumenta, a partir de fuentes cercanas a las negociaciones, que el debate se ha estancado en temas de financiación. En concreto, en los fondos que habría que destinar para que los países en vías de desarrollo hagan frente al impacto de la crisis climática. Desde la otra punta del globo, el medio indio 'The Hindu', también señala que los países en vías de desarrollo han reclamado que el informe reconozca que los recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser proporcionales a la contribución histórica de cada país (lo que implicaría, de facto, que los países del sur global tendrían que recortar significativamente menos que los estados ricos, responsables de hasta el 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero).

Publicación incierta

Todavía no está claro cuándo se publicará este informe. En teoría, según había adelantado desde la organización, el texto debía lograr el visto bueno definitivo a lo largo de fin de semana y, posteriormente, debía entregarse (bajo embargo) a los periodistas y medios de comunicación acreditados para que pudieran analizar y desglosar la información. También se había previsto la celebración de varias ruedas de prensa con expertos para comentar las conclusiones de este análisis. Pero llegados al domingo por la noche, casi dos días después de la fecha prevista de aprobación del texto, la organización afirma que las negociaciones siguen en marcha. Todo apunta, pues, a que la presentación oficial de este informe (prevista para este lunes a las 11.00, hora peninsular española) también se retrasará.