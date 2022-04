Los docentes confían en que Educación apueste por la Filosofía. En unos días la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias anunciará el currículo íntegro para el próximo curso educativo con la Filosofía en medio de la polémica. El profesorado de dicha materia, aglutinado en Ágora, Asociación Canaria de Filosofía, que representa al 80% del personal docente en las Islas, se muestra convencido de que la asignatura ganará peso en el próximo curso escolar. «Tenemos confianza en que al final se lleve acabo y tengan en cuenta parte de nuestras propuestas. Ya en noviembre 2017 el Parlamento de Canarias aprobó una Proposición No de Ley (PNL) a instancias del PSOE en defensa de la filosofía en el sistema educativo de Canarias. A esto se sumó el apoyo del anterior consejero de Educación, José Miguel Pérez a la enseñanza de la Filosofía que salvó la asignatura de la terrible Ley Wert. No tendría sentido que no la apoyaran ahora», apunta Marisa Garayo, presidenta de Ágora.

