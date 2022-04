Una campaña que defiende a mujeres con discapacidad intelectual

La Asociación de Personas con Discapacidad Intelectural del Noroeste de Gran Canaria (ADISNOR), ha puesto en marcha un año más la campaña Cuenta conmigo, cuenta contigo por la erradicación de la violencia directa e indirecta que sufren las mujeres con discapacidad intelectual, y para ello, ha iniciado una campaña de sensibilización.

Su coordinadora, Guadalupe Medina, asegura que los objetivos principales de esta acción son «que cuenten conmigo para opinar sobre mi vida, mis preferencias y mi forma de estar en este mundo; cuenten conmigo para que sea yo, la que decida sobre mis intereses; cuenten conmigo para elegir si quiero o no llegar a ser madre.; cuenten conmigo para elegir mis estudios, mi profesión futura y mi ámbito laboral; cuenten conmigo…porque yo soy una persona igual que tú, con los mismos derechos y necesidades».

«Es por ello», continúa contando Medina, «que cuento contigo para denunciar los abusos y situaciones excluyentes sobre la mujer vulnerable que represento; reivindiques la necesidad de sentirnos representadas en las mesas de seguimiento municipales de la violencia de género, con profesionales que sepan entenderme; que se realicen estudios donde se visibilice la situación real de alta vulnerabilidad frente a la violencia de género que sufrimos en silencio y que te formes en buenas prácticas hacia un trato No infantilizador, inclusivo e igualitario en mujeres con discapacidad intelectual».

El Proyecto ADISCONTIGO, te aporta servicios gratuitos de información y asesoramiento psicológico y social dirigido a mujeres con discapacidad intelectual, a familiares, tutores y profesionales en el ejercicio de las buenas prácticas en la atención y protección a este colectivo femenino.

Guacimara Medina explica que «en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual las violencias directas e indirectas están mucho más presentes en su mundo, nuestra Asociación pretende empoderarlas para que se puedan defender mejor, de la presión que la mayoría de las veces ejercen sus propias familias que, con la pretensión de protegerlas, no le dejan la suficiente libertad para ser personas con cierta autonomía». «Las infantilizan», añade la coordinadora, «no las dejan expresarse en sus mundos respectivos, no pueden manejar el dinero que reciben por sus pensiones, dificultan su acceso a médicos especialistas como los ginecólogos, no las dejan ejercer su libertad sexual».

Para esta trabajadora social del norte de Gran Canaria «vivir, además, en el mundo rural es una dificultad añadida porque hay menos opciones de ocio y entretenimiento para estas mujeres y para su desarrollo integral».

Guacimara Medina también insiste en la necesidad de que todos los implicados en la atención y formación de este colectivo «se mantengan en un permanente reciclaje, porque yo he presenciado algún trato de algún tipo de profesional que tiene que atender a alguna demanda de estas mujeres y que si siquiera la ha mirado a la cara y le ha preguntado directamente al familiar que hace las labores de tutor. Medina recuerda que Cabildo e Instituto de la Mujer subvencionan a esta asociación.