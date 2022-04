Una madre pide que se reconozca que su hijo murió por covid. El pasado 1 de enero de 2021, Enol, de 12 años de edad, murió en el Hospital Universitario Central de Oviedo, en Asturias, a causa de, según apuntan informes médicos, un síndrome inflamatorio multisistémico relacionado con la Covid-19.

A pesar de ello, la Consejería de Salud no reconoce al menor como víctima del coronavirus, algo que resulta una "pesadilla" para la madre Lucía, que solo pide poder descansar.

"Es como si el caso de mi hijo no hubiese existido" y todo "por cuestiones burocráticas", dice la madre en unas declaraciones recogidas por Telecinco. La mujer ha llevado muestras de ADN a analizar a Estados Unidos para encontrar respuestas y ayudar a otros niños. Su hijo no tenía antecedentes médicos significativos, salvo algunos cuadros de catarro.

El menor no dio positivo en los test PCR que le hicieron al ingresar en el hospital, por ello la Consejería no considera que su muerte fuera por la covid. No obstante, la serología sí reveló que el niño tuvo coronavirus y que no presentó síntomas significativos durante la infección.

Un equipo médico se volcó con la familia y realizó una investigación cuyos resultados se han publicado en la revista científica 'The Journal of Pediatrics'. Según sus análisis, la presencia viral -proteína 'Spike'- en el intestino del niño está relacionada con su síndrome inflamatorio multisistémico, vinculado con la covid19.

Los investigadores apuntan en su estudio que la covid puede permanecer durante semanas en el tracto gastrointestinal de los niños con sídrome multisistémico y que la proteína 'Spike' permite que el virus se replique a mayor velocidad.

La madre asegura que el virus "consumió por dentro" a su hijo. Dice que los síntomas comenzaron tres días antes de su ingreso, con fiebre muy alta, erupciones cutáneas o inflamación abdominal con diarrea. El cuadro clínico empeoró con gran rapidez sin que los médicos pudieran frenar las alteraciones, muchas compatibles con la covid19, en uno de los peores momentos de la pandemia.

Lucía no entiende por qué "con todas estas evidencias" su hijo "no está incluido en la lista de fallecidos por covid".

En una carta dirigida al consejero de Salud de Asturias afirma que "le pido que tenga en consideración mi inquietud para que pueda pasar página", señala el escrito. "A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si Enol falleció por covid, pues hay que reconocer que así fue para tratar de evitar que esto no se repita. Por un tema burocrático, se ha dejado al niño en tierra de nadie", sentencia.