"La alopecia nos hace vivir en una constante incertidumbre"

Laura sufre alopecia areata, la misma patología que Jada Pinkett. Se trata de una enfermedad autoinmune, "en la que las defensas del organismo, nuestras células protectoras como los linfocitos, se confunden de enemigo y comienzan a atacar al folículo piloso", explica el doctor en dermatología José María Ricart, director del Instituto Médico Ricart (IMR). Nunca antes se había hablado tanto de la pérdida de cabello en las mujeres, un problema visibilizado gracias a la bofetada del actor Will Smith al cómico Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar, en un gesto que también ha abierto un debate moral sobre el uso de la violencia.

Las mujeres que lo padecen agradecen que se hable estos días de un problema que genera un gran estigma. Lo sabe bien Laura, que tras meses de tratamiento, ha conseguido frenar un tipo de alopecia que sufría. "Es complicado porque llega un momento que te preguntas constantemente si se te ve la calva, si estás peinada de manera adecuada para poder camuflarla, pero, además, sigues padeciendo conforme vas recuperando el cabello ya que conforme crece, te cuestionas constantemente si esos pelos que se ven tan cortos crecerán correctamente, si el cabello alcanzará el largo que tenía… Se pasa muy mal y eso que yo soy una persona que no prestaba tanta atención al pelo, por tanto, entiendo que las personas que son muy exigentes con su físico lo deben pasar muchísimo peor", explica a Levante-EMV tras su tratamiento en el Instituto Médico Ricart.

Laura cree que se ha hablado mucho de la bofetada y poco de Jada Pinkett. "A pesar de que todos hablan de la bofetada, que no comparto en absoluto, porque la solución a un problema nunca es la violencia, me da la impresión que la sociedad deja de lado el hecho de cómo se sintió Jada. Existe mucha gente que piensa que puede opinar sobre ciertos aspectos de otras personas sin preguntarnos cómo se siente, en este caso, cómo se ha sentido ella con la enfermedad que padece. La sociedad fija el foco de atención en la bofetada, pero debería repartirse entre la bofetada y la falta de respeto de hacer una broma sobre la enfermedad de esta persona que ha sufrido y es valiente porque siendo famosa se ha rapado la cabeza", explica.

La paciente valenciana rechaza la reacción de Will Smith. No la justifica en absoluto. "Will Smith debería haberse levantado, pero para abandonar la sala a continuación en señal de protesta por la falta de respeto a su mujer. Para nada está justificada esa bofetada", afirma.

Laura agradece la normalización de la alopecia por parte de Jada Pinkett. "Sí, sobre todo por la naturalidad de raparse el pelo y dejar de mirarse las calvas y decir basta ya. La alopecia areata es una enfermedad crónica que nos hace vivir a quienes la padecemos en una constante incertidumbre ya que no sabemos en qué momento nos volverá a aparecer una calva. Me parece una persona muy valiente", asegura.

"Me diagnosticaron la enfermedad en junio de 2020. Empecé a notar una calvita muy pequeña en la zona de la raya del pelo. Podía no haberle prestado demasiada atención al principio, pero como soy médico, intuí que algo pasaba. Tampoco me preocupaba demasiado, era pequeñita, pero conforme se empezó a hacer más grande si que pasé mucho miedo, solo imaginar que se me podía caer todo el pelo. Sentí alivio cuando por fin la doctora Alba Gómez Zubiaur me realizó un diagnóstico correcto y me pautó la medicación adecuada y recuperé mi pelo. Pero, es una enfermedad crónica, es impredecible, puede reaparecer en cualquier momento e inevitablemente tienes que convivir con la enfermedad", añade.