Reclaman a Educación que mantenga la asignatura Historia y Geografía de Canarias. La publicación del nuevo currículo educativo para el curso escolar 2022-2023 por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha puesto en pie de guerra al profesorado y a Coalición Canaria y Nueva Canarias ante la eliminación de la asignatura de Historia y Geografía de Canarias, obligatoria en 4º de la ESO.

«Nosotros entendemos que es oportuno que el alumnado de Canarias conozca su historia, igual de oportuno que el alumnado de cualquier comunidad autónoma conozca la historia de su lugar de origen. Es verdad que hay conocimientos transversales y que en otras materias se aprende geografía y biodiversidad de las Islas, pero entendemos que es recomendable mantener esta materia. Durante muchísimos años el alumnado canario salió de las aulas sin tocar la historia de Canarias y eso no puede volver a suceder», explica Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, el sindicato que aglutina al 80% del mismo.

La indignación ha tenido eco en las redes sociales donde ya se ha lanzado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org y que pone de manifiesto el creciente rechazo a la eliminación de esta asignatura.

« En un mundo globalizado como el que tenemos entendemos que es necesaria una formación lo más amplia posible, que vaya desde el territorio en el que estamos hacia el lugar más recóndito porque es lo que al final nos ayuda a situarnos en el mundo que es lo que es la educación. Apoyamos la reivindicación de que se tiene que mantener como obligatoria la asignatura de Geografía e Historia de Canarias», añade Crespo.

Polémica política

El malestar no solo se ciñe al profesorado canario. A ellos se han sumado Coalición Canaria y Nueva Canarias. La portavoz de Nueva Canarias (NC) en materia educativa en el Parlamento, Carmen Hernández, señaló este viernes el grave error que sería relegar a la asignatura de Historia de Canarias a un estatus menor, al suprimir su obligatoriedad y dejar, como optativa, en tercero de la misma etapa educativa.

Nueva Canarias recalcó que esta decisión vulnera el espíritu del Estatuto de 2018, en artículo 21. 8, que dice que serán «parte integrante de los planes educativos en la etapa obligatoria materias referentes a la historia, geografía, sociedad, política y cultura de Canarias». Hernández recordó que Canarias es «singular» por su historia y geografía, «dándose unas condiciones distintas» en la evolución histórica y habiendo sido, además durante muchos años, «negada a nuestros estudiantes». Por estos motivos, «no es permisible» esta decisión, denunció la parlamentaria del grupo canarista progresista.

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, se sumó este viernes a las críticas a Educación y advirtió al PSOE que «suprimir la obligatoriedad de Historia y Geografía de Canarias en la ESO es ir en contra de los derechos recogidos en el Estatuto de Autonomía» (art.21).

De esta forma, Clavijo tachó de «muy grave» que el Gobierno canario esté planeando «convertir en optativas asignaturas que deben ser parte vital del modelo curricular de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y, además, -aseveró- constituye un derecho del alumnado recogido en nuestro Estatuto».

El sindicato espera reunirse en breve con la Consejería de Educación para trasladarle su inquietud ante la eliminación prevista de esta asignatura, hasta ahora obligatoria en 4º de la ESO, y otros matices del nuevo currículo que no comparten.

«No se ha negociado, nuestro planteamiento base es que se mantenga las cargas lectivas sobre todo en lo que estaba planteado anteriormente de tal forma que no afecte a las cargas horarias del profesorado. La Consejería nos plantea que esto no afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y que en ese sentido no es objeto de negociación, pero es que indirectamente afecta mucho», explican.

Insisten en que hay determinadas cuestiones del nuevo currículo como es la asignatura de profundización curricular en Primaria que daba una hora más para Matemáticas, Lengua o se podía designar para Religión y que está prevista que desaparezca para el curso escolar 2022-2023.